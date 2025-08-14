Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Карнавальная ночь"

1. "Пять минут, пять минут..."
А. "это много или мало?"
Б. "и Новый год наступит!"
В. "хватит на весь концерт!"
2. Как зовут главного бюрократа, который пытается контролировать новогодний вечер?
А. Иван Петрович
Б. Серафим Иванович
В. Федор Михайлович
3. Как называется песня, которую исполняет Леночка Крылова в финале фильма?
А. "Песенка о хорошем настроении"
Б. "Танец маленьких лебедей"
В. "Карнавальная ночь"
4. "Есть установка весело встретить Новый год..."
А. "и мы ее выполним!"
Б. "а я против веселья!"
В. "но без лишних затрат!"
5. Кто помогает Леночке организовать настоящий карнавал?
А. Гриша
Б. Толя
В. Коля
6. Какую роль играет Людмила Гурченко в фильме?
А. Танцовщица Маша
Б. Леночка Крылова
В. Библиотекарь Клава
7. Кто является режиссером фильма "Карнавальная ночь"?
А. Леонид Гайдай
Б. Эльдар Рязанов
В. Георгий Данелия
Правильные ответы
- 1. А. "это много или мало?"
- 2. Б. Серафим Иванович
- 3. А. "Песенка о хорошем настроении"
- 4. А. "и мы ее выполним!"
- 5. В. Коля
- 6. Б. Леночка Крылова
- 7. Б. Эльдар Рязанов
Результаты
- 6–7 правильных ответов – Кажется, вы готовы организовать новогодний вечер не хуже Леночки и спеть про хорошее настроение!
- 4–5 правильных ответов – Отличный результат! Вы помните ключевые моменты фильма, но, возможно, стоит пересмотреть его под бой курантов!
- 3 и меньше – Пора пересмотреть "Карнавальную ночь" и зарядиться новогодним настроением вместе с героями фильма!