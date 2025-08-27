"Вся надежда на вас": долго молчавшая 73-летняя Аллегрова обратилась к людям

"Новая волна" – это не только конкурс молодых исполнителей, но и выступления суперзвезд российской сцены. Некоторых из них можно увидеть только здесь или на телефестивале "Песня года", которые проводит композитор и продюсер Игорь Крутой. Например, Ирину Аллегрову.

В последний раз Ирина Аллегрова выступала с сольными концертами более пяти лет назад. Потом началась пандемия, которую сменила специальная военная операция. Из-за всех этих драматических событий артистке захотелось поговорить с публикой на другие темы, петь более серьезные и зрелые песни, соответствующие ее возрасту и сегодняшнему миропониманию – да и просто устала от "Императрицы" и "Младшего лейтенанта".

Есть и еще одна объективная причина – возраст. "Мне тяжело уже, – объяснила 73-летняя артистка поклонникам, почему больше не дает сольных концертов. – Вы не хотите признать, сколько мне лет уже! Хотя иногда кажется, что да, я еще смогу".

И на "Новой волне" в Казани был тот самый случай – певица смогла. Смогла не только приехать поездом в столицу Татарстана, но и представить на закрытии конкурса две премьеры. "Все думают, что закончилось что-то, а вот и нет", – сказала певица о новых песнях. И обратилась к собравшимся в зале New Wave Hall c просьбой о поддержке: "Я, честно говоря, очень нервничаю, но все надежда на вас!" В Казани, помимо знаменитых "Не опоздай" и "Незаконченный роман", она спела две новые песни Игоря Крутого – "У окна" и "Я – женщина". Мелодичные, красивые, светлые, умные, запоминающиеся – маэстро других и не пишет. Тем более, Аллегрову, по собственному признанию Крутого, он считает "главной певицей своей жизни". Ведь сотрудничают они аж с 1996 года, когда вышла программа "Я тучи разведу руками".

Судя по реакции зала, новые композиции людям понравились – Аллегрову и Крутого зал провожал стоя и криками: "Спасибо!" А Народная артистка пообещала поклонникам скорую новую встречу – в декабре на фестивале "Песня года" в Москве.