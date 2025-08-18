Тест: Угадайте правителя России по его прозвищу

В истории России правители нередко получали прозвища, которые отражали их характер, поступки или отношение народа. Проверьте свои знания и попробуйте угадать, кто из русских монархов скрывается за этими яркими эпитетами.

1. "Палкин"

Этот император получил прозвище за суровую дисциплину и частое применение телесных наказаний в армии и обществе. Его правление ассоциируется с жестким порядком и милитаризацией.

А. Павел I

Б. Николай I

В. Александр III

2. "Кроткий"

Этого царя называли Кротким за мягкий и спокойный нрав, а также за то, что он установил мир после бурных времен Смуты. Его правление стало началом новой династии.

А. Михаил Фёдорович

Б. Алексей Михайлович

В. Федор Алексеевич

3. "Тишайший"

Прозвище этого царя подчеркивало его набожность и спокойный характер, хотя его правление было отнюдь не тихим: реформы, восстания и войны потрясали страну.

А. Федор Иванович

Б. Алексей Михайлович

В. Иван V

4. "Великий"

Этот государь получил прозвище за грандиозные реформы, укрепление государства и превращение России в великую державу, хотя его методы порой были жесткими.

А. Иван III

Б. Петр I

В. Екатерина II

5. "Мудрый"

За мудрое правление и дипломатические успехи этого князя прозвали Мудрым. Он укрепил своё княжество и заложил основы для будущего величия Москвы.

А. Ярослав Владимирович

Б. Дмитрий Донской

В. Иван Калита

6. "Освободитель"

Этот император получил прозвище за отмену крепостного права, что стало одной из крупнейших реформ в истории России, хотя и вызвало много споров.

А. Александр I

Б. Александр II

В. Николай II





Ответы

1. Б. Николай I

2. А. Михаил Федорович

3. Б. Алексей Михайлович

4. Б. Петр I

5. А. Ярослав Владимирович

6. Б. Александр II





Результаты