"Ела пельмени с вареньем и селедкой": Семенович рассекретила вызвавшее полноту генетическое заболевание

Анна Семенович заметно постройнела. Это оценили и коллеги, и журналисты, работавшие на "Новой волне" в Казани. Корреспондент "Дни.ру" узнал секрет похудения певицы.

"Когда я занималась фигурным катанием, то у меня было по три тренировки в день – проводила по четыре часа на льду и по три часа в зале, – вспоминает Анна. – А я была толстенькая, и мне не давали есть – всегда голодала. Я голодная ложилась спать – это был какой-то ужас".

Семенович, напомним, занималась спортом с трех лет, в четырнадцать приняла участие в чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров, имеет звание мастера спорта. Но в 21 приняла решение завязать с фигурным катанием.

"Когда окончилась моя спортивная карьера, я начала сметать все, что было в холодильнике, – делится артистка. – Могла есть пельмени, заедая их вареньем, мороженым и селедкой. Это психологическая проблема, когда ты начинаешь есть и не можешь остановиться, имеется у многих спортсменов, которые тоже голодали в детстве".

По словам Семенович, она в ту пору "ела, не прекращая". Но потом поняла, что надо брать себя в руки. Тем более, попала в коллектив "Блестящие", где всем участницам важно было соблюдать диету, чтобы быть примерно в одной форме. А тут еще и телевизор, который полнит визуально на 8-10 килограммов!

Были у Семенович и генетические предпосылки к полноте. "Если у родителей, как у моего папы, есть сахарный диабет, то это генетическое заболевание может передаваться детям, – говорит Анна. – Но часто у людей после 40 лет это выливается в инсулинорезистентность (нарушение обмена веществ, при котором клетки организма теряют чувствительность к инсулину — гормону, который вырабатывается поджелудочной железой и регулирует уровень глюкозы в крови, – Прим. ред.). При этом состоянии ты всегда себя плохо чувствуешь, никогда не высыпаешься, ты очень грустный и депрессивный, тебе все время хочется есть".

Артистка сходила к врачу, и тот посоветовал ей российский инъекционный препарат для похудения.

"Я убрала с его помощью эти семь злосчастных килограммов, которые мне мешали, – радуется Семенович. – А самое главное, выровняла свое здоровье и кровь. Мне стало гораздо легче жить".

Как питается звезда сегодня? "Я ем два раза в день – завтрак и обед или ужин, – говорит Анна. – Днем могу себе даже печенье позволить. Утром обожаю различные блюда из яиц – омлеты, например. Очень вкусно запекаю в духовке курицу и рыбу. А любимое мое блюдо – жареная картошка с белыми грибами и солеными огурцами".