Беременная Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу – все подробности

Актриса Агата Муцениеце и аккордеонист Петр Дранга стали мужем и женой.

Это событие стало значимым не только для них, но и для их поклонников, которые с интересом следили за развитием их отношений. В социальных сетях Агата уже представилась под новой фамилией — Дранга, что символизирует начало новой главы в ее жизни.

Предложение руки и сердца

Весной 2025 года Петр Дранга сделал своей возлюбленной предложение, отмечает женский журнал Клео.ру. Это произошло во время романтической поездки в Ялту, где музыкант подарил Агате кольцо с бриллиантом стоимостью около шести миллионов рублей. Этот момент стал кульминацией их стремительных отношений, начавшихся в конце 2024 года.

Подготовка к свадьбе

Свадьба была тщательно спланирована, и Агата делилась с поклонниками моментами подготовки:

• Примерка свадебного платья

• Выбор места для церемонии

• Финальные приготовления

Несмотря на то что актриса находилась в ожидании ребенка, она не хотела откладывать свадьбу и решила провести церемонию как можно скорее.

Будущие родители

Сейчас пара готовится стать родителями. В июле 2025 года Агата подтвердила свою беременность и объявила, что ждет девочку. Это событие стало настоящим счастьем для обоих, и они с нетерпением ждут появления дочери.

Ожидания и радости

• Семейные ценности: Для Петра Дранги этот брак стал первым, и он серьезно настроен на семейную жизнь. Близкие музыканта отмечают его готовность к новым обязанностям и радость от предстоящего отцовства.

• Поддержка друг друга: Агата и Петр активно поддерживают друг друга в этот важный период. Они делятся радостями ожидания ребенка и планируют совместное будущее.

История любви

Отношения Агаты и Петра развивались стремительно. Первые слухи о романе появились в конце 2024 года, когда они опубликовали совместные фото с отдыха на Мальдивах.

Знакомство с дочерью

Скоро после начала романа Агата познакомила Петра со своей дочерью Мией. Это стало важным шагом в их отношениях, показывающим серьезность намерений пары.

Свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги — это не только радостное событие для них, но и вдохновение для многих поклонников. Их история любви, стремительное развитие отношений и ожидание появления дочери создают атмосферу счастья и надежды на светлое будущее. Пара готова к новым вызовам, и их любовь становится только крепче с каждым днем.