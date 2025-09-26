Тест: разгадайте эту хитрую математическую задачку за 20 секунд

Все решается в уме, без калькулятора и черновика. Формат предельно прост. Вам дается выражение с дробью и скобками. Ваша задача — решить его за 20 секунд, включив внутренний таймер. Не отвлекайтесь, не возвращайтесь назад и постарайтесь удержать внимание до конца. Это не только проверка знаний, но и тест на устойчивость ума.
Задание
Решите в уме за 20 секунд.
(3 + 5 × 2) : ⅓ = ?
Чтобы упростить задачу, старайтесь охватить взглядом все выражение целиком, а не отдельные его части. Это помогает избежать импульсивных ошибок.
Ответ и разбор
Проверяйте себя только после того, как попробовали решить.
Сначала выполняем действия в скобках, соблюдая порядок операций: умножение делаем в первую очередь.
Получаем (3 + 5 × 2) = (3 + 10) = 13. Таким образом, выражение становится 13 : ⅓.
Деление на дробь эквивалентно умножению на ее обратную величину. То есть 13 : ⅓ = 13 × 3 = 39.
Правильный ответ: 39.
Если вы уложились в 20 секунд и решили правильно, поздравляем — ваша концентрация на высоте.