Тест: Сколько Золотых мячей у Месси, Пеле и других легенд футбола?

В преддверии 69-й церемонии вручения Золотого мяча 22 сентября 2025 года, где будет назван лучший футболист сезона 2024/25 по версии France Football, предлагаем проверить ваши знания о самой престижной индивидуальной награде в футболе. Лионель Месси и Криштиану Роналду доминировали в списках лауреатов, но сколько наград у Пеле, Марадоны и других звезд? Пройдите наш тест из восьми вопросов с четырьмя вариантами ответа и узнайте, насколько хорошо вы знаете историю Золотого мяча!

1. Сколько Золотых мячей у Лионеля Месси? А) 6 Б) 7 В) 8 Г) 9 2. Сколько раз Криштиану Роналду завоевал Золотой мяч? А) 4 Б) 5 В) 6 Г) 7 3. Пеле официально не получал Золотой мяч в свое время, но в 2014 году ему вручили почетную награду. Сколько у него Золотых мячей? А) 0 Б) 1 В) 2 Г) 3 4. Сколько Золотых мячей у Диего Марадоны? А) 0 Б) 1 В) 2 Г) 3 5. Зинедин Зидан — легенда французского футбола. Сколько у него Золотых мячей? А) 0 Б) 1 В) 2 Г) 3 6. Лев Яшин — единственный вратарь, получивший Золотой мяч. Сколько раз он его выиграл? А) 4 Б) 1 В) 2 Г) 3 7. Сколько Золотых мячей у Марко ван Бастена, легенды голландского футбола? А) 1 Б) 2 В) 3 Г) 4 8. Кто получил Золотой мяч в 2024 году? А) Эрлинг Холанд Б) Родри В) Килиан Мбаппе Г) Винисиус Жуниор

Правильные ответы 1. В) 8

2. Б) 5

3. Б) 1

4. А) 0

5. Б) 1

6. Б) 1

7. В) 3

8. Б) Родри

Результаты 8 из 8: Фантастика! Вы настоящий эксперт по Золотому мячу! Кажется, вы знаете историю награды лучше, чем журналисты France Football!

6–7 баллов: Отличный результат! Вы хорошо ориентируетесь в истории Золотого мяча, но, возможно, стоит освежить память о некоторых легендах.

4–5 баллов: Неплохо! Вы знаете ключевые факты, но пара деталей ускользнула. Время пересмотреть список лауреатов!

Менее 4 баллов: Ничего страшного! История Золотого мяча богата, и этот тест — отличный повод узнать больше. Загляните в архивы France Football и попробуйте снова! Надеемся, тест помог вам вспомнить яркие моменты футбольной истории! Делитесь результатами и готовьтесь к церемонии 2025 года!