Тест по фильму Иван Васильевич меняет профессию: правда или ложь

1. Фильм основан на произведении Михаила Булгакова
- Правда
- Ложь
2. Юрий Никулин изначально должен был играть царя
- Правда
- Ложь
3. На Мосфильме построили декорации Кремля в масштабе 1:1
- Правда
- Ложь
4. Юрий Яковлев изначально отказался от роли Ивана Грозного
- Правда
- Ложь
5. Песня Звенит январская вьюга была написана для другого фильма
- Правда
- Ложь
6. Роль Жоржа Милославского предлагали Андрею Миронову
- Правда
- Ложь
Ответы
- 1. Правда
- 2. Правда
- 3. Ложь
- 4. Правда
- 5. Ложь
- 6. Правда
Результаты
- 6 из 6 — Эксперт по фильму! Кажется, вы знаете каждую реплику наизусть!
- 4 и 5 из 6 — Отличный результат, но пара деталей ускользнула. Время пересмотреть комедию!
- менее 4 — Ничего страшного! Фильм стоит пересмотра, чтобы запомнить все тонкости.