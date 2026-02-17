Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты

Известный врач и телеведущий объяснил, почему громкие призывы ведущих кардиологов мира могут оказаться бесполезными для нашего здоровья.



На днях мир кардиологии буквально всколыхнуло совместное заявление. Сразу четыре крупнейших мировых организации — Американский колледж кардиологии, Американская кардиологическая ассоциация, Европейское общество кардиологов и Всемирная федерация сердца — призвали к решительным действиям. Речь идет о борьбе с факторами окружающей среды, которые провоцируют сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ).

Мы привыкли считать, что главные враги нашего сердца — это курение, высокое давление, лишний вес, повышенный холестерин и сахар. Но, как оказалось, это далеко не полный список. По данным экспертов, нездоровая экология становится причиной как минимум каждой пятой из 20 миллионов смертей от инфарктов и инсультов в мире ежегодно.

Что именно нас убивает, кроме вредных привычек?

В список экологических рисков врачи включили не только очевидное загрязнение воздуха. Опасность представляют также:

Высокий уровень шума;

Постоянное воздействие искусственного света в ночное время;

Сбои циркадных ритмов (наших "внутренних часов");

Экстремальная жара и холод.

Самой большой проблемой остается загрязнение воздуха. Мельчайшие вредные частицы провоцируют воспаление в легких, которое со временем становится системным и начинает разрушать сосуды по всему организму.

"Не учите меня жить": почему Мясников отреагировал скептически

Несмотря на серьезность заявления, доктор Александр Мясников в своем телеграм-канале отнесся к нему с определенным раздражением. По его словам, кардиологи заявляют, что "бездействовать больше нельзя", но не предлагают конкретных шагов.

Врач сравнил эти призывы с известной фразой из фильма: "Не учите меня жить, лучше помогите материально!". Он считает, что одними лозунгами проблему глобального масштаба не решить.

Мы так и будем платить здоровьем

Доктор Мясников высказал довольно категоричное мнение: в обозримом будущем ситуация вряд ли изменится.

"Реальность такова, что мы так и будем платить здоровьем за ту модель существования, которая сложилась", — пишет он.

По его мнению, пока глобальные экономические и политические процессы идут своим чередом, рассчитывать на резкое улучшение экологии не приходится. А значит, и число "экологических" инфарктов и инсультов не уменьшится.

Что же делать обычному человеку?

Вывод доктора Мясникова прост: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Раз мы не можем повлиять на глобальные процессы, нужно сосредоточиться на том, что нам под силу. А именно — на борьбе с индивидуальными факторами риска.

Он призывает не забывать про классические правила здоровья: следить за питанием и весом, контролировать давление и холестерин, больше двигаться и отказаться от курения. Заканчивает свою мысль врач известным принципом: "Делай, что должен, и будь, что будет!".