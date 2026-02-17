Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты

Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Топ новостей недели

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Вторник 17 февраля

05:25Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты 01:31Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца 19:40Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей 17:46"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения 16:21"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции 14:02"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 11:50Секретное правило первого дня Масленицы: почему нельзя есть мясные блины 10:04В СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке 09:22"Я бы назвала актеров магами": звезда "Чикатило" рассказала, как работала со сверхъестественным 06:52Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование 03:14Синоптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля 00:17Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников 16:41Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог 14:23Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик 12:10Джиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода 10:09Суд принял решение о судьбе пирса Филиппа Киркорова 06:24Резкий отказ от кофе может вызвать нарушения в работе ЖКТ – диетолог 03:11Какие лекарства в сезон гриппа необходимо держать в домашней аптечке 00:17Врач призвала россиян ограничить потребление блинов с беконом и майонезом 16:27Визажист раскрыла самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа 14:23Изменившуюся Серябкину перестали узнавать – такой певицу еще не видели 12:21Девушки стали знакомиться с мужчинами методами отделов кадров – новый тренд 10:13Сколько стоит средний букет в День всех влюбленных и какие цветы лучше дарить 06:06Эти звезды отмечают 14 февраля: почему праздник влюбленных вызывает столько споров в России: 03:16"Слишком чисто – тоже не всегда хорошо": почему стерильный дом провоцирует опасные болезни 00:39Риск провести всю жизнь в одиночестве: почему 14 февраля по народному календарю считается опасным днем 20:14Тест: угадайте названия советских фильмов по одному кадру со скорой 17:14Долина может заработать три миллиона рублей на билетах за один концерт 15:55Дмитрий Маликов довел до слез эмоциональную дочь 14:21"Эффект ощутим, но волшебства ждать не стоит": вся правда о том, как пептиды меняют кожу на самом деле 13:17ТЕСТ "Пятница, 13-е": узнайте, дожили бы вы до финала в классическом фильме ужасов 12:07Алферова уличила во лжи Бероева: актриса сделала резкое заявление о расставании 11:33Соседи не стали молчать: вскрылась неприглядная правда о доме, где теперь прописана Лариса Долина 10:11"Увеличили в два раза": Анна Семенович резко ответила на скандальные кадры из отпуска 09:18Антигистаминные – не панацея: почему в этом году весенняя аллергия станет опаснее и как к ней подготовиться 08:33"Нас подготавливают": Катя Лель раскрыла правду о будущей встрече с инопланетянами 06:02Почему весь мир боится пятницу 13-е: главные приметы и неожиданный взгляд ученых на "проклятую" дату 03:35Простые финики вызывают в организме необратимый процесс: ученые сделали неожиданное заявление 00:48"Крики приманят огонь": почему 13 февраля в доме должна стоять полная тишина 21:20Тест: угадайте советский фильм про отпуск по одному кадру 19:45Барановская больно уколола Аршавина после вынесенного судом решения 18:10Улицы Казани очистят от снега с помощью наземных беспилотников: роботы показали отличный результат 17:33Бабкина неожиданно для всех воссоединилась с бывшим гражданским мужем 16:08Боня пропала после шокирующего рассказала о преследовании: Никто не может защитить 14:36"5 секретов": раскрыт секрет идеальных тонких блинов на Масленицу без лишней возни 11:38Apple блокирует аккаунты обычных россиян: за что ваш профиль могут заморозить прямо сейчас 10:33"Под федеральной охраной": вернувшийся из тюрьмы Михаил Ефремов пересел на премиальный минивэн и обзавелся свитой 09:18"Какая таблетка поможет сдать экзамен?": доктор Мясников дал честный ответ всем измученным студентам 08:16"Боится потерять пенсию": выяснилось, зачем Долиной "двушка" в Лефортово 06:45"Память будет как в молодости": врачи установили, сколько кофе нужно пить для защиты интеллекта
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты

Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты
73

Известный врач и телеведущий объяснил, почему громкие призывы ведущих кардиологов мира могут оказаться бесполезными для нашего здоровья.

На днях мир кардиологии буквально всколыхнуло совместное заявление. Сразу четыре крупнейших мировых организации — Американский колледж кардиологии, Американская кардиологическая ассоциация, Европейское общество кардиологов и Всемирная федерация сердца — призвали к решительным действиям. Речь идет о борьбе с факторами окружающей среды, которые провоцируют сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ).

Мы привыкли считать, что главные враги нашего сердца — это курение, высокое давление, лишний вес, повышенный холестерин и сахар. Но, как оказалось, это далеко не полный список. По данным экспертов, нездоровая экология становится причиной как минимум каждой пятой из 20 миллионов смертей от инфарктов и инсультов в мире ежегодно.

Что именно нас убивает, кроме вредных привычек?

В список экологических рисков врачи включили не только очевидное загрязнение воздуха. Опасность представляют также:

  • Высокий уровень шума;
  • Постоянное воздействие искусственного света в ночное время;
  • Сбои циркадных ритмов (наших "внутренних часов");
  • Экстремальная жара и холод.

Самой большой проблемой остается загрязнение воздуха. Мельчайшие вредные частицы провоцируют воспаление в легких, которое со временем становится системным и начинает разрушать сосуды по всему организму.

"Не учите меня жить": почему Мясников отреагировал скептически

Несмотря на серьезность заявления, доктор Александр Мясников в своем телеграм-канале отнесся к нему с определенным раздражением. По его словам, кардиологи заявляют, что "бездействовать больше нельзя", но не предлагают конкретных шагов.

Врач сравнил эти призывы с известной фразой из фильма: "Не учите меня жить, лучше помогите материально!". Он считает, что одними лозунгами проблему глобального масштаба не решить.

Мы так и будем платить здоровьем

Доктор Мясников высказал довольно категоричное мнение: в обозримом будущем ситуация вряд ли изменится.

"Реальность такова, что мы так и будем платить здоровьем за ту модель существования, которая сложилась", — пишет он.

По его мнению, пока глобальные экономические и политические процессы идут своим чередом, рассчитывать на резкое улучшение экологии не приходится. А значит, и число "экологических" инфарктов и инсультов не уменьшится.

Что же делать обычному человеку?

Вывод доктора Мясникова прост: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Раз мы не можем повлиять на глобальные процессы, нужно сосредоточиться на том, что нам под силу. А именно — на борьбе с индивидуальными факторами риска.

Он призывает не забывать про классические правила здоровья: следить за питанием и весом, контролировать давление и холестерин, больше двигаться и отказаться от курения. Заканчивает свою мысль врач известным принципом: "Делай, что должен, и будь, что будет!".

Шоу-бизнес в Telegram

17 февраля 2026, 05:25
Александр Мясников. Фото: кадр из программы "Доктор Мясников"
Telegram @drmyasnikov✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: узнай любимый советский киношедевр по одному кадру с врачом

Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма

По теме

"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах

"Слишком чисто – тоже не всегда хорошо": почему стерильный дом провоцирует опасные болезни

Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца

Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца
Этот день в народном календаре считается одним из самых опасных в феврале, и нарушение старинных правил может обернуться серьезными неприятностями. В народном календаре 17 февраля закрепилось под названием Никола Студеный.

Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей

Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей
Огромный массив данных, собранный по всему миру, показал, что многие тяжелые последствия болезни можно было предотвратить одним простым способом. Долгое время считалось, что потеря зрения, проблемы с сердцем и инсульты — это практически неизбежные спутники диабета второго типа.

"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения

"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения
Популярный исполнитель решил кардинально сменить имидж для выхода в свет, но вместо комплиментов столкнулся с настоящей волной критики и испуга. Дима Билан, которому недавно исполнилось 44 года, всегда славился умением удивлять аудиторию своими образами.

"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции

"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции
Поклонники балерины долгое время обсуждали пугающие подробности ее исчезновения, пока она не вышла на связь с откровенным признанием. Анастасия Волочкова решила лично пресечь волну слухов, которые начали окружать ее имя.

"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах

"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах
Известный телеврач сделал неожиданное признание, объяснив, почему больше не отговаривает пациентов от приема популярных добавок. Споры вокруг биологически активных добавок не утихают годами: одни считают их спасением от всех бед, другие — бесполезной тратой денег.

Выбор читателей

15/02ВскСуд принял решение о судьбе пирса Филиппа Киркорова 16/02Пнд"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 15/02ВскРезкий отказ от кофе может вызвать нарушения в работе ЖКТ – диетолог 15/02ВскДжиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода 15/02ВскСовам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог 15/02ВскПродажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик