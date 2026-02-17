Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца

Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца
144

Этот день в народном календаре считается одним из самых опасных в феврале, и нарушение старинных правил может обернуться серьезными неприятностями.

В народном календаре 17 февраля закрепилось под названием Никола Студеный. Имя это появилось не случайно: по статистике предков, именно в этот день наступали одни из самых суровых заморозков в году. Говорили так: "На Николу Студеного снега навалит гору".

Однако холод был не единственной опасностью. Считалось, что в середине февраля начинаются так называемые "волчьи свадьбы". Дикие звери в это время становятся особенно агрессивными и теряют всякий страх перед человеком.

Опасная прогулка: почему лес под запретом

Главный запрет этого дня касается походов на природу. Старики строго-настрого запрещали 17 февраля ходить в лес, особенно в одиночку. Считалось, что человек, нарушивший это правило, рискует не просто заблудиться, а встретиться с разъяренным хищником.

Даже просто долгие прогулки вдали от дома не приветствовались.

"На Николу в лес пойдешь — беду найдешь", — гласит народная мудрость.

Если была острая необходимость выйти из дома, люди старались делать это засветло и обязательно в компании.

Почему нельзя стричь волосы и ногти

Существует и ряд бытовых ограничений, которые могут показаться современному человеку странными. Однако в старину верили, что 17 февраля наше тело и энергетика особенно уязвимы.

Основные запреты на этот день:

  • Стрижка волос и ногтей. Верили, что вместе с ними можно "отстричь" свое здоровье или удачу. Считалось, что после такой процедуры человек может долго болеть.
  • Генеральная уборка. Не рекомендовалось выметать мусор и мыть полы. По поверьям, так можно случайно выгнать из дома благополучие и достаток.
  • Безделье. Несмотря на запреты, Никола Студеный не был днем для лени. Наоборот, поощрялась домашняя работа, не связанная с уборкой: ремонт вещей, уход за скотиной или рукоделие.

Красный цвет и пустые обещания

Еще одна интересная примета связана с одеждой. В этот день старались не надевать вещи красного цвета. Считалось, что яркий оттенок может привлечь к человеку лишнее внимание нечистой силы или спровоцировать ссоры с близкими.

Также 17 февраля советовали быть осторожными со словами. Нельзя было давать пустые обещания или планировать дальние поездки — верили, что задуманное в этот день либо не сбудется, либо принесет одни разочарования.

Как провести этот день правильно

Лучшим решением на Николу Студеного считалось пребывание в кругу семьи. Это время идеально подходит для спокойных домашних дел и планирования весенних работ. А чтобы привлечь в дом удачу, хозяйки пекли специальный хлеб и угощали им домочадцев, веря, что это укрепит здоровье перед наступающей весной.

17 февраля 2026, 01:31
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

