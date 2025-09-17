Тест: Докажите, что ваша пятерка по истории заслужена

1. В какие даты были сброшены атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки?
А) 6 и 9 августа 1945 года
Б) 3 и 5 июля 1944 года
В) 12 и 15 сентября 1945 года
Г) 20 и 23 августа 1946 года
2. Когда состоялась Куликовская битва?
А) 1223 год
Б) 1380 год
В) 1552 год
Г) 1709 год
3. В каком году была основана НАТО?
А) 1941 год
Б) 1949 год
В) 1953 год
Г) 1960 год
4. Когда произошло объединение Восточной и Западной Германии?
А) 1987 год
Б) 1990 год
В) 1993 год
Г) 1998 год
5. На каком озере произошло Ледовое побоище?
А) Ильменское озеро
Б) Чудское озеро
В) Селигер
Г) Байкал
6. Какая война, длившаяся 38 минут, считается самой короткой в истории?
А) Англо-занзибарская война
Б) Франко-испанская война
В) Австро-прусская война
Г) Русско-японская война
7. Какой символ власти носила царица Хатшепсут, чтобы подчеркнуть статус фараона?
А) Золотую диадему
Б) Искусственную бороду
В) Жезл с драгоценными камнями
Г) Мантию с изображением богов
8. Как называлась эпидемия, известная как Черная смерть?
А) Тиф
Б) Бубонная чума
В) Чума Юстиниана
Г) Малярия
Правильные ответы
- 1. А) 6 и 9 августа 1945 года
- 2. Б) 1380 год
- 3. Б) 1949 год
- 4. Б) 1990 год
- 5. Б) Чудское озеро
- 6. А) Англо-занзибарская война
- 7. Б) Искусственная борода
- 8. Б) Бубонная чума
Подсчитайте количество правильных ответов и оцените свой результат.
- 8 из 8. Блестяще! Ваш учитель истории был бы в восторге — вы настоящий знаток прошлого!
- 7 из 8. Превосходно, почти идеально! Ваша пятерка по истории точно заслужена.
- 6–7 баллов: Отличный результат! Знания по истории у вас крепкие, пятерка не за горами.
- 4–5 баллов. Хороший уровень! Кажется, у вас была твердая четверка, но пара тем требует повторения.
- Менее 4 баллов. Не беда, история — сложный предмет. Немного времени с учебником, и вы вернете свои знания!