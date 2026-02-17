Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Топ новостей недели

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Вторник 17 февраля

12:04"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни 10:34Народ накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование 09:26Названы 3 лучшие клиники флебологии в Москве 05:25Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты 01:31Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца 19:40Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей 17:46"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения 16:21"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции 14:02"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 11:50Секретное правило первого дня Масленицы: почему нельзя есть мясные блины 10:04В СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке 09:22"Я бы назвала актеров магами": звезда "Чикатило" рассказала, как работала со сверхъестественным 06:52Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование 03:14Синоптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля 00:17Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников 16:41Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог 14:23Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик 12:10Джиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода 10:09Суд принял решение о судьбе пирса Филиппа Киркорова 06:24Резкий отказ от кофе может вызвать нарушения в работе ЖКТ – диетолог 03:11Какие лекарства в сезон гриппа необходимо держать в домашней аптечке 00:17Врач призвала россиян ограничить потребление блинов с беконом и майонезом 16:27Визажист раскрыла самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа 14:23Изменившуюся Серябкину перестали узнавать – такой певицу еще не видели 12:21Девушки стали знакомиться с мужчинами методами отделов кадров – новый тренд 10:13Сколько стоит средний букет в День всех влюбленных и какие цветы лучше дарить 06:06Эти звезды отмечают 14 февраля: почему праздник влюбленных вызывает столько споров в России: 03:16"Слишком чисто – тоже не всегда хорошо": почему стерильный дом провоцирует опасные болезни 00:39Риск провести всю жизнь в одиночестве: почему 14 февраля по народному календарю считается опасным днем 20:14Тест: угадайте названия советских фильмов по одному кадру со скорой 17:14Долина может заработать три миллиона рублей на билетах за один концерт 15:55Дмитрий Маликов довел до слез эмоциональную дочь 14:21"Эффект ощутим, но волшебства ждать не стоит": вся правда о том, как пептиды меняют кожу на самом деле 13:17ТЕСТ "Пятница, 13-е": узнайте, дожили бы вы до финала в классическом фильме ужасов 12:07Алферова уличила во лжи Бероева: актриса сделала резкое заявление о расставании 11:33Соседи не стали молчать: вскрылась неприглядная правда о доме, где теперь прописана Лариса Долина 10:11"Увеличили в два раза": Анна Семенович резко ответила на скандальные кадры из отпуска 09:18Антигистаминные – не панацея: почему в этом году весенняя аллергия станет опаснее и как к ней подготовиться 08:33"Нас подготавливают": Катя Лель раскрыла правду о будущей встрече с инопланетянами 06:02Почему весь мир боится пятницу 13-е: главные приметы и неожиданный взгляд ученых на "проклятую" дату 03:35Простые финики вызывают в организме необратимый процесс: ученые сделали неожиданное заявление 00:48"Крики приманят огонь": почему 13 февраля в доме должна стоять полная тишина 21:20Тест: угадайте советский фильм про отпуск по одному кадру 19:45Барановская больно уколола Аршавина после вынесенного судом решения 18:10Улицы Казани очистят от снега с помощью наземных беспилотников: роботы показали отличный результат 17:33Бабкина неожиданно для всех воссоединилась с бывшим гражданским мужем 16:08Боня пропала после шокирующего рассказала о преследовании: Никто не может защитить 14:36"5 секретов": раскрыт секрет идеальных тонких блинов на Масленицу без лишней возни 11:38Apple блокирует аккаунты обычных россиян: за что ваш профиль могут заморозить прямо сейчас 10:33"Под федеральной охраной": вернувшийся из тюрьмы Михаил Ефремов пересел на премиальный минивэн и обзавелся свитой
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни

"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни
56

Известная актриса и супруга композитора Игоря Николаева долго хранила молчание, но теперь решила открыто заявить о серьезной угрозе, которая преследует ее годами.

Жизнь в свете софитов часто кажется безоблачной, однако за красивыми кадрами в соцсетях порой скрываются настоящие драмы. 43-летняя Юлия Проскурякова призналась, что ее повседневность превратилась в испытание на прочность. Как выяснилось, артистка устала жить в постоянном страхе и тревоге, которые не отпускают ее уже пятый год подряд.

Кто мешает жить звезде

Проблема оказалась гораздо серьезнее обычного навязчивого внимания фанатов. С 2021 года Юлию буквально терроризирует один и тот же человек, который проявляет поразительную изобретательность. По словам Проскуряковой, этот сталкер постоянно меняет маски и имена, чтобы втереться в доверие к ее окружению.

Список имен и ролей преследователя впечатляет:

  • Он представлялся Богданом Узовым и Олегом Воронковым;
  • Выдавал себя за женщину по имени Анна Кузьмина;
  • В последнее время называет себя Вячеславом и выдает за успешного сценариста.

Злоумышленник звонит и пишет друзьям, коллегам и знакомым актрисы. Чтобы вызвать сочувствие или интерес, он представляется то инвалидом, то преданным поклонником, то профессионалом из киноиндустрии. Юлия уверена: человек серьезно болен и его цели могут быть гораздо опаснее, чем простое желание получить автограф.

Почему проблему нельзя решить одним звонком

Многие поклонники в комментариях под постом Юлии в соцсетях сразу посоветовали ей обратиться в правоохранительные органы. Однако ситуация зашла в тупик из-за юридических тонкостей. Актриса пояснила, что доказать факт преследования в рамках закона крайне сложно.

Главная трудность заключается в полной анонимности сталкера: у Юлии нет ни его реального адреса, ни постоянного номера телефона. Постоянная смена личностей позволяет преследователю оставаться неуловимым, а отсутствие прямых угроз физической расправы делает обращение в прокуратуру формально необоснованным.

Реакция близких и фанатов

Подписчики Проскуряковой всерьез обеспокоены ее безопасностью. Многие призывают на помощь ее знаменитого супруга Игоря Николаева, надеясь, что его связи и возможности помогут остановить анонима.

"Юля, будьте осторожнее. Действительно, неадекват какой-то", — пишут сочувствующие фолловеры, отмечая, что жить в таком напряжении годами — огромный стресс для психики.

На данный момент Юлия призывает всех своих знакомых к максимальной бдительности. Она опубликовала скриншоты переписок со сталкером, чтобы предупредить коллег и друзей о мошеннике, который продолжает искать новые способы подобраться к ней поближе.

Шоу-бизнес в Telegram

17 февраля 2026, 12:04
Юлия Проскурякова. Фото: Youtube / @PodolskayaOfficial

Фоторепортаж

Крутой, Долина и Басков погуляли на празднике у Судзиловской в пентхаусе за полтора миллиарда

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Разбитое сердце и неожиданный поворот: как Игорь Николаев проверил чувства Юлии Проскуряковой
Юлия Павловна Проскурякова

Юлия Павловна Проскурякова певица

 Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

Народ накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование

Народ накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование
Поведение известной певицы на камеру спровоцировало волну жесткого хейта, к которой сама звезда явно не была готова. Популярная исполнительница Слава, которую многие знают под настоящим именем Анастасия Сланевская, оказалась в центре громкого скандала после публикации откровенных кадров.

Названы 3 лучшие клиники флебологии в Москве

Названы 3 лучшие клиники флебологии в Москве
Читатели Клео.ру выбрали лучшие, по их мнению, клиники флебологии в столице страны. Здоровье сосудов — это не только вопрос красоты ног, но и фундамент общего качества жизни.

Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты

Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты
Известный врач и телеведущий объяснил, почему громкие призывы ведущих кардиологов мира могут оказаться бесполезными для нашего здоровья. На днях мир кардиологии буквально всколыхнуло совместное заявление.

Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца

Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца
Этот день в народном календаре считается одним из самых опасных в феврале, и нарушение старинных правил может обернуться серьезными неприятностями. В народном календаре 17 февраля закрепилось под названием Никола Студеный.

Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей

Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей
Огромный массив данных, собранный по всему миру, показал, что многие тяжелые последствия болезни можно было предотвратить одним простым способом. Долгое время считалось, что потеря зрения, проблемы с сердцем и инсульты — это практически неизбежные спутники диабета второго типа.

Выбор читателей

16/02Пнд"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 15/02ВскДжиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода 15/02ВскСовам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог 15/02ВскПродажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик 16/02ПндВ СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке 16/02Пнд"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции