Вторник 17 февраля

Народ накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование

Народ накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование
213

Поведение известной певицы на камеру спровоцировало волну жесткого хейта, к которой сама звезда явно не была готова.

Популярная исполнительница Слава, которую многие знают под настоящим именем Анастасия Сланевская, оказалась в центре громкого скандала после публикации откровенных кадров. Артистка, отметившая 45-летие, решила продемонстрировать подписчикам свою физическую форму, но эффект получился прямо противоположным ожидаемому.

Смелый ролик из примерочной

Звезда записала короткое видео во время примерки вещей, представ перед объективом в одном нижнем белье. На певице был черный бюстгальтер и серые трусы, а завершали образ коричневые остроносые туфли на высокой шпильке. Слава сопроводила ролик ироничной подписью, отметив свой возраст.

Певица Слава. Фото: соцсети / @nastya_slava

"45! Боюсь дальше будет лучше! Поэтому запомним меня такой", — заявила артистка, намекая на уверенность в собственной привлекательности.

Однако аудитория такой юмор и степень откровенности не оценила.

"Зачем вы себя так опускаете?"

Вместо ожидаемых комплиментов на Славу обрушился шквал критики. Пользователи сети посчитали, что подобный контент выглядит неуместно и даже вызывающе для артистки ее уровня. В комментариях под публикацией развернулись настоящие баталии, где преобладал негатив.

Народ накинулся на певицу. Люди не стеснялись в выражениях, открыто высказывая свое недовольство увиденным.

"Это уже чересчур", "Зачем вы портите себе репутацию?", "Надо было без трусов. Перебор", — писали возмущенные зрители.

Полное разочарование аудитории

Многие отметили, что, несмотря на хорошую фигуру, певице не стоит выставлять тело напоказ в таком ключе. Для многих преданных поклонников подобное поведение стало неприятным сюрпризом, разрушающим привычный образ звезды.

Один из комментаторов задал риторический вопрос, который поддержали многие: "Выглядите, конечно, хорошо, но зачем вы себя так опускаете?". Реакция публики оказалась единодушной — большинство сошлось на том, что подобные танцы в примерочной были лишними.

"Я была о вас лучшего мнения, полное разочарование!", — резюмировали расстроенные фанаты.

17 февраля 2026, 10:34
Певица Слава. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Соцсети• Требует проверки

