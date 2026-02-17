Почему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома: старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш"

Многие привыкли просто есть блины всю неделю, но именно второй день праздника скрывает в себе особый смысл, способный круто изменить личную жизнь.

Масленичная неделя — это не только горы золотистых блинов, но и строгая последовательность обрядов, где у каждого дня есть свое имя и правила. Вторник традиционно называют "Заигрышем", и в старину к нему относились едва ли не серьезнее, чем к самому воскресному сжиганию чучела.

Секрет названия: зачем на самом деле "заигрывали" в этот день

Название "Заигрыш" говорит само за себя — в этот период начинались игры, гулянья и, что самое важное, массовые смотрины невест. Основная цель вторника была предельно практичной: молодым людям нужно было успеть познакомиться и договориться о симпатиях.

Дело в том, что впереди ждал долгий Великий пост, во время которого венчания запрещены. Поэтому все старались найти пару именно сейчас, чтобы сразу после Пасхи, на Красную горку, сыграть шумную свадьбу. Вторник был временем флирта, смеха и первых несмелых признаний.

Главные традиции: от ледяных горок до первого угощения

С самого утра молодежь отправлялась на улицу. Главным развлечением было катание с ледяных гор. Считалось, что чем дальше улетят сани, тем лучше будет урожай льна и тем счастливее сложится жизнь у тех, кто в них сидит.

В этот день было принято:

Звать родных и знакомых "на блины".

Устраивать театрализованные представления с ряжеными и Петрушкой.

Выходить на площади в масках и нарядных костюмах.

Почему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома

Существовало стойкое поверье: тот, кто проигнорирует всеобщее веселье и останется в четырех стенах, рискует провести весь год в одиночестве или буквально "засохнуть" от тоски. Именно поэтому выйти хотя бы на короткую прогулку считалось обязательным ритуалом. Даже если у вас уже есть семья, выход "в свет" во вторник обещал дому достаток, а отношениям — обновление чувств. Наши предки верили, что радость в этот день притягивает удачу на все весенние месяцы.

Старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш"

Несмотря на общий праздничный настрой, у этого дня были и свои ограничения, которые старались строго соблюдать.

Запрет на грусть. Считалось, что если человек плачет или пребывает в плохом настроении на "Заигрыш", то мелкие неурядицы будут преследовать его до самой осени. Отказ гостям. Если к вам постучались знакомые или даже незнакомые люди, их обязательно нужно было угостить хотя бы одним блином. Скупость во вторник сулила серьезные финансовые трудности. Тяжелый труд. Как и во всю масленичную неделю, физическую работу, не связанную с приготовлением еды, старались отложить. Считалось, что работа в этот день "отпугивает" весну.

Интересно, что именно на "Заигрыш" впервые начинали официально зазывать Масленицу специальными словами, приглашая ее "покататься на горах и в блинах поваляться". Этот день служил своеобразным мостиком от тихих семейных посиделок понедельника к широкому разгулу, который ждал всех впереди.