Отрывок 1. Кто автор?
Внемли, о ночь, моим тоскам бессонным,
Твой звездный свет мне душу бередит.
В тиши полей, под небом полным,
Мой дух о вечности скорбя кричит.
- А. Пушкин
- Б. Творчество нейросети
Отрывок 2. Отгадайте, кто это написал?
Дух отрицанья, дух сомненья
На духа чистого взирал
И жар невольный умиленья
Впервые смутно познавал.
- А. Пушкин
- Б. Творчество нейросети
Отрывок 3
О, как пленяет сердце тень лесов,
Где эхо шепчет о былых веках!
Там ветра глас, как песнь былых веков,
Рождает трепет в одиноких снах.
Кто автор?
- А. Пушкин
- Б. Творчество нейросети
Отрывок 4. А тут, справитесь?
Несчастия, страстей и немощей сыны,
Мы все на страшный гроб родясь осуждены.
Всечасно бренных уз готово разрушенье;
Наш век — неверный день, всечасное волненье.
- А. Пушкин
- Б. Творчество нейросети
Отрывок 5
Любви порыв, как буря, налетел,
Сквозь душу вихрь безумный пронесло.
И в сердце, где покой когда-то пел,
Теперь лишь пламя страсти расцвело.
Кто автор?
- А. Пушкин
- Б. Творчество нейросети
Отрывок 6. Тут вы должны угадать.
Война! Подъяты наконец,
Шумят знамена бранной чести!
Увижу кровь, увижу праздник мести;
Засвищет вкруг меня губительный свинец.
Кто автор?
- А. Пушкин
- Б. Творчество нейросети
Отрывок 7. Задание сложнее или легко?
Под небом синим, в поле необъятном,
Где травы клонятся под ветра легкий зов,
Я слышу глас судьбы в напеве необъятном,
И дух мой ищет в нем забытых слов.
- А. Пушкин
- Б. Творчество нейросети
Отрывок 8. И последний вопрос.
Люблю ваш сумрак неизвестный
И ваши тайные цветы,
И вы, поэзии прелестной
Благословенные мечты!
- А. Пушкин
- Б. Творчество нейросети
Ответы
- 1. Б. Творчество нейросети
- 2. А.С Пушкин (Ангел)
- 3. Б. Творчество нейросети
- 4. А.С Пушкин (Безверие)
- 5. Б. Творчество нейросети
- 6. А. С. Пушкин (Война)
- 7. Б. Творчество нейросети
- 8. А. С Пушкин (Люблю ваш сумрак неизвестный)
И сколько вам удалось отгадать? Надеемся, вы без труда нашли все произведения великого поэта!