Тест: Хорошо ли вы помните детские журналы СССР?

В Советском Союзе выпускалось множество детских журналов, которые воспитывали и развлекали юных читателей. Пройдите наш тест и проверьте, как хорошо вы знаете культовые издания того времени! В тесте 10 вопросов, каждый с 4 вариантами ответов. Выберите один правильный. В конце – результаты с подсчетом баллов и комментариями.

Вопрос 1: Какой журнал стал первым для детей в Советской России?

А) Пионер

Б) Северное Сияние

В) Веселые картинки

Г) Юный Техник

Вопрос 2: Какое название носил журнал Новый Робинзон в самом начале?

А) Воробей

Б) Чиж

В) Костер

Г) Мурзилка

Вопрос 3: Какой известный поэт основал журнал Еж?

А) Сергей Михалков

Б) Корней Чуковский

В) Самуил Маршак

Г) Агния Барто

Вопрос 4: Когда был опубликован первый номер журнала Мурзилка?

А) 1917

Б) 1924

В) 1935

Г) 1941

Вопрос 5: По какой причине первый выпуск журнала Пионер был изъят из обращения вскоре после выхода?

А) Проблемы с типографией

Б) Наличие статьи Льва Троцкого

В) Недостаток финансирования

Г) Неподходящий контент

Вопрос 6: Какую тему особенно любили в Мурзилке в 1960-е годы?

А) Приключения

Б) Космонавтика

В) Школьная жизнь

Г) Спорт

Вопрос 7: Какой журнал для детей был самым популярным по тиражу в СССР?

А) Юный Техник

Б) Веселые картинки

В) Мурзилка

Г) Костер

Вопрос 8: В журнале Веселые картинки обложка привлекала ярким шрифтом, а внутри ждали забавные персонажи. Кто был главным среди этих Веселых Человечков?

А) Буратино

Б) Карандаш

В) Самоделкин

Г) Незнайка

Вопрос 9: Журнал для подростков, сокращенно ЮТ, состоял из двух слов в названии. О чем он рассказывал?

А) О путешествиях

Б) О литературе

В) О технике

Г) О животных

Вопрос 10: Персонаж Мурзилка — пушистый и желтый — всегда появлялся с одним ярким аксессуаром. Каким?

А) Синяя кепка

Б) Зеленый шарф

В) Красный берет

Г) Оранжевые очки

Правильные ответы

1. Б) Северное Сияние

2. А) Воробей

3. В) Самуил Маршак

4. Б) 1924

5. Б) Наличие статьи Льва Троцкого

6. Б) Космонавтика

7. В) Мурзилка

8. Б) Карандаш

9. В) О технике

10. В) Красный берет





Подсчитайте количество правильных ответов