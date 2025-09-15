Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Понедельник 20 октября

Понедельник 20 октября
Тест: Хорошо ли вы помните детские журналы СССР?

Тест: Хорошо ли вы помните детские журналы СССР?
1078

В Советском Союзе выпускалось множество детских журналов, которые воспитывали и развлекали юных читателей. Пройдите наш тест и проверьте, как хорошо вы знаете культовые издания того времени! В тесте 10 вопросов, каждый с 4 вариантами ответов. Выберите один правильный. В конце – результаты с подсчетом баллов и комментариями.

Вопрос 1: Какой журнал стал первым для детей в Советской России?

А) Пионер

Б) Северное Сияние

В) Веселые картинки

Г) Юный Техник

Вопрос 2: Какое название носил журнал Новый Робинзон в самом начале?

А) Воробей

Б) Чиж

В) Костер

Г) Мурзилка

Вопрос 3: Какой известный поэт основал журнал Еж?

А) Сергей Михалков

Б) Корней Чуковский

В) Самуил Маршак

Г) Агния Барто

Вопрос 4: Когда был опубликован первый номер журнала Мурзилка?

А) 1917

Б) 1924

В) 1935

Г) 1941

Вопрос 5: По какой причине первый выпуск журнала Пионер был изъят из обращения вскоре после выхода?

А) Проблемы с типографией

Б) Наличие статьи Льва Троцкого

В) Недостаток финансирования

Г) Неподходящий контент

Вопрос 6: Какую тему особенно любили в Мурзилке в 1960-е годы?

А) Приключения

Б) Космонавтика

В) Школьная жизнь

Г) Спорт

Вопрос 7: Какой журнал для детей был самым популярным по тиражу в СССР?

А) Юный Техник

Б) Веселые картинки

В) Мурзилка

Г) Костер

Вопрос 8: В журнале Веселые картинки обложка привлекала ярким шрифтом, а внутри ждали забавные персонажи. Кто был главным среди этих Веселых Человечков?

А) Буратино

Б) Карандаш

В) Самоделкин

Г) Незнайка

Вопрос 9: Журнал для подростков, сокращенно ЮТ, состоял из двух слов в названии. О чем он рассказывал?

А) О путешествиях

Б) О литературе

В) О технике

Г) О животных

Вопрос 10: Персонаж Мурзилка — пушистый и желтый — всегда появлялся с одним ярким аксессуаром. Каким?

А) Синяя кепка

Б) Зеленый шарф

В) Красный берет

Г) Оранжевые очки

Правильные ответы

  • 1. Б) Северное Сияние
  • 2. А) Воробей
  • 3. В) Самуил Маршак
  • 4. Б) 1924
  • 5. Б) Наличие статьи Льва Троцкого
  • 6. Б) Космонавтика
  • 7. В) Мурзилка
  • 8. Б) Карандаш
  • 9. В) О технике
  • 10. В) Красный берет


Подсчитайте количество правильных ответов

  • 0–3 балла: Похоже, советские журналы прошли мимо вас. Пора познакомиться с Мурзилкой и его друзьями!
  • 4–6 баллов: Хороший результат! Вы знаете основы, но можно копнуть глубже в историю детских журналов СССР.
  • 7–9 баллов: Отлично! Вы явно листали Веселые картинки в детстве.
  • 10 баллов: Вы — настоящий знаток! Возможно, у вас дома до сих пор хранятся старые номера.

Шоу-бизнес в Telegram

15 сентября 2025, 09:29
Фото: Freepik
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

