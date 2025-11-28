20 миллионов за 45 минут: раскрыт прайс-лист Аллегровой, Басты и "Ленинграда" на Новый год

Стали известны гонорары российских звезд за новогодние корпоративы, и эти цифры способны вызвать головокружение посильнее шампанского.



Пока одни компании ломают голову над бюджетом для новогодней вечеринки, другие уже выстраиваются в очередь к самым дорогим артистам страны, чьи аппетиты растут с каждым годом. Продюсер Табриз Шахиди раскрыл главный секрет грядущих праздников: оказалось, что заказать звезду на корпоратив — это как купить элитную квартиру в Москве, только быстрее. А цена вопроса может доходить до 20 миллионов за 45 минут — именно таков прайс-лист Ирины Аллегровой, Басты, групп "Ленинград" и "Руки Вверх" на Новый год.

Эта "золотая четверка", по словам продюсера, возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых артистов. Их выступление — это гарантия статуса и вау-эффекта, за который самые богатые заказчики готовы платить без торга. Стандартный сет длится всего 40-45 минут, что превращает каждую минуту на сцене в целое состояние.

Следом за ними в высшей лиге гонораров идут Анна Асти, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Shaman и другие тяжеловесы эстрады. Их ценник чуть скромнее, но все равно исчисляется миллионами.

Однако, как пояснил Шахиди, самый дорогой — не всегда самый востребованный.

"К примеру, Леонид Агутин не является самым дорогим артистом, но работает больше всех", — отметил он.

В списке "лидеров продаж", на которых всегда есть спрос, также оказались Zivert, "Иванушки International", Николай Басков и Владимир Пресняков. Их гонорары варьируются в диапазоне от 6 до 20 миллионов рублей.

Не обошлось и без свежей крови. Благодаря соцсетям на корпоративный рынок прорвались новые имена, например, певица Bearwolf и группа "Бонд с кнопкой". Их гонорары пока скромнее — от 2 до 6 миллионов за сет, но это лишь доказывает, что даже на этом олимпе есть место для новых героев.