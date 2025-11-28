20 миллионов за 45 минут: раскрыт прайс-лист Аллегровой, Басты и "Ленинграда" на Новый год

Суд вынес приговор Аглае Тарасовой Тесты Нарколог поставил Волочковой серьезный диагноз Игры Сонник

Топ новостей недели

Больше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося животаБольше не скрывает: Алсу объяснила причину своего округлившегося живота Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинениюБоролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другогоРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровьАнтикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь

Лента новостей

Пятница 28 ноября

03:2120 миллионов за 45 минут: раскрыт прайс-лист Аллегровой, Басты и "Ленинграда" на Новый год 00:50Деньги утекут, а беды прилипнут: что строго-настрого запрещено делать 28 ноября 20:40Киркоров впервые откровенно рассказал об ухажерах дочери: Блондины в основном 19:07Успенская заговорила о роскошных подарках: Дорогих украшений, курортов и хороших тачек 17:58Осужденной Аглае Тарасовой поступило предложение сняться в турецком сериале 16:51Родившая невеста Тимати заявила о проблемах со здоровьем: Пропало молоко и выпадают волосы 16:07Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье 15:19Руководителем Комитета по развитию туризма Казани назначен Александр Шавлиашвили 13:36Воробьев: 80% выпускников предпрофессиональных классов Подмосковья поступают на бюджет 13:17"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа 12:25У Тимура Батрутдинова отбирают московскую недвижимость: что натворил главный холостяк Comedy Club? 11:25Утренние зарядки будут проводить зимой на катке ВДНХ 10:34Назван один утренний напиток, способный управлять нашим организмом 09:33Долина открыла ящик Пандоры: как пенсионеры отбирают квартиры у честных покупателей 08:19Что будет с нашим телом, если пропускать один прием пищи – эксперты дали ответ 03:23Доктор Мясников назвал 5 главных ошибок в новогоднюю ночь 00:26Один день решит всю зиму: главные запреты 27 ноября, нарушение которых сулит голод и беду 21:38Синоптик рассказал о погоде в Москве последние дни осени 21:20Эксперты раскрыли среднюю стоимость новогодних туров по городам России 19:44Суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по резонансному делу 18:59Не стало звезды фильма "Одиннадцать друзей Оушена" – мир потерял талант редкого гения 18:00Обнародована внушительная стоимость роскошного наряда Оксаны Самойловой 16:50Победивший старость Шаляпин заявил о желании прожить до 100 лет 15:58Тодоренко впервые откровенно рассказала о нестандартной подготовке к родам 14:12Дело не только в креме: 3 уровня защиты, которые действительно спасут вашу кожу зимой 12:50Москвичи могут порадовать бездомных животных лакомствами 12:28Шестая Московская неделя моды пройдет в Манеже в марте 2026 года 12:13Галопом в 2026-й: подбираем идеальный новогодний наряд по знаку зодиака 11:35Брак главной свахи страны оказался фикцией: Лариса Гузеева годами водила всех за нос 10:23"Метеозависимости не существует": врач объяснила, почему на самом деле вас "ломает" на погоду 09:29Виктория Боня шокировала откровенностью: звезда рассказала о процедуре интимного омоложения 08:30Раскрыта главная тайна Альцгеймера: ученые поняли, почему больные забывают близких 06:39Финансовый чек-лист на декабрь: 7 шагов, чтобы войти в новый год без долгов и с чистой совестью 03:32Врачи назвали главную ошибку, которая "разрушает" суставы к 35 годам 00:57Один килограмм пельменей – к деньгам: как 26 ноября "налепить" себе удачу на весь год 20:11Загитова испытывает колоссальный стресс и давление от ожиданий окружающих – психолог 18:18Решившаяся на кардинальные перемены Собчак сделала громкое заявление 17:07Близкий друг отреагировал на информацию о тяжелом заболевании 88-летнего Дроздова 16:18Сердюков не оправдал большие ожидания Бородиной: провалил проверку 14:22Автоматическая или ручная транскрибация: что выбрать для вашего проекта 13:54Доктор Мясников назвал самые опасные продукты: и это не жирное и жареное 13:06Назван самый модный маникюр на Новый год 2026: он выглядит дорого и подходит ко всему 11:57Как атомные технологии помогают планете: в Москве представят фильм-путешествие по закрытым объектам 11:47Как полноценно отдохнуть за 20 минут: способ, о котором больше не молчат ученые 10:30Можно ли есть яйцо с этим страшным серым кольцом вокруг желтка – эксперты дали четкий ответ 09:10Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого 08:43Доктор Мясников объяснил, можно ли на самом деле пользоваться пластиковыми досками 06:04Семья тяжелобольного Брюса Уиллиса готовится к самому худшему 03:54Стол, который принесет удачу: чем угостить Огненную Лошадь в 2026 году 00:41Одно простое действие 25 ноября, чтобы привлечь в дом деньги и удачу на весь год
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

20 миллионов за 45 минут: раскрыт прайс-лист Аллегровой, Басты и "Ленинграда" на Новый год

20 миллионов за 45 минут: раскрыт прайс-лист Аллегровой, Басты и "Ленинграда" на Новый год
39

Стали известны гонорары российских звезд за новогодние корпоративы, и эти цифры способны вызвать головокружение посильнее шампанского.

Пока одни компании ломают голову над бюджетом для новогодней вечеринки, другие уже выстраиваются в очередь к самым дорогим артистам страны, чьи аппетиты растут с каждым годом. Продюсер Табриз Шахиди раскрыл главный секрет грядущих праздников: оказалось, что заказать звезду на корпоратив — это как купить элитную квартиру в Москве, только быстрее. А цена вопроса может доходить до 20 миллионов за 45 минут — именно таков прайс-лист Ирины Аллегровой, Басты, групп "Ленинград" и "Руки Вверх" на Новый год.

Эта "золотая четверка", по словам продюсера, возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых артистов. Их выступление — это гарантия статуса и вау-эффекта, за который самые богатые заказчики готовы платить без торга. Стандартный сет длится всего 40-45 минут, что превращает каждую минуту на сцене в целое состояние.

Следом за ними в высшей лиге гонораров идут Анна Асти, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Shaman и другие тяжеловесы эстрады. Их ценник чуть скромнее, но все равно исчисляется миллионами.

Однако, как пояснил Шахиди, самый дорогой — не всегда самый востребованный.

"К примеру, Леонид Агутин не является самым дорогим артистом, но работает больше всех", — отметил он.

В списке "лидеров продаж", на которых всегда есть спрос, также оказались Zivert, "Иванушки International", Николай Басков и Владимир Пресняков. Их гонорары варьируются в диапазоне от 6 до 20 миллионов рублей.

Не обошлось и без свежей крови. Благодаря соцсетям на корпоративный рынок прорвались новые имена, например, певица Bearwolf и группа "Бонд с кнопкой". Их гонорары пока скромнее — от 2 до 6 миллионов за сет, но это лишь доказывает, что даже на этом олимпе есть место для новых героев.

Шоу-бизнес в Telegram

28 ноября 2025, 03:21
Ирина Аллегрова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Rambler✓ Надежный источник

По теме

Стал известен гонорар самой высокооплачиваемой российской артистки

"Безумно интересно": после визита Крутого к Аллегровой домой родилось чудо

Ирина Александровна Аллегрова

Ирина Александровна Аллегрова певица, актриса

 Леонид Николаевич Агутин

Леонид Николаевич Агутин певец

Деньги утекут, а беды прилипнут: что строго-настрого запрещено делать 28 ноября

Деньги утекут, а беды прилипнут: что строго-настрого запрещено делать 28 ноября
В Гурьев день, 28 ноября, который открывает 40-дневный Рождественский пост, наши предки верили, что одно неверное действие способно вымести из дома удачу и деньги на весь год вперед. 28 ноября — не просто дата в календаре, а важный рубеж.

Киркоров впервые откровенно рассказал об ухажерах дочери: Блондины в основном

Киркоров впервые откровенно рассказал об ухажерах дочери: Блондины в основном
Филипп Киркоров поделился интересными подробностями о личной жизни своей дочери Аллы-Виктории. В свежем интервью певец откровенно рассказал о том, как юная наследница привлекает внимание мальчиков, а также подчеркнул, что она уже стала "знатной невесткой".

Успенская заговорила о роскошных подарках: Дорогих украшений, курортов и хороших тачек

Успенская заговорила о роскошных подарках: Дорогих украшений, курортов и хороших тачек
Любовь Успенская в преддверии Дня матери поделилась своими мыслями о подарках и ценностях, которые для нее важны. Она отметила, что материальные подарки не имеют для нее особого значения.

Осужденной Аглае Тарасовой поступило предложение сняться в турецком сериале

Осужденной Аглае Тарасовой поступило предложение сняться в турецком сериале
Известная российская актриса Аглая Тарасова последнее время в центре внимания не только из-за своей актерской карьеры, но и из-за недавних правовых проблем. Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию, ей поступило заманчивое предложение сняться в зарубежном проекте.

Родившая невеста Тимати заявила о проблемах со здоровьем: Пропало молоко и выпадают волосы

Родившая невеста Тимати заявила о проблемах со здоровьем: Пропало молоко и выпадают волосы
Модель Валентина Иванова, ставшая матерью в августе этого года, поделилась с подписчиками в своем блоге непростой историей о послеродовых проблемах со здоровьем. Партнером Валентины является известный рэпер Тимати, и их совместная жизнь привлекает внимание общественности.

Выбор читателей

27/11Чтв"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа 27/11ЧтвПринято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье 26/11СрдРаскрыта главная тайна Альцгеймера: ученые поняли, почему больные забывают близких 26/11СрдБрак главной свахи страны оказался фикцией: Лариса Гузеева годами водила всех за нос 26/11СрдСуд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по резонансному делу 26/11СрдВрачи назвали главную ошибку, которая "разрушает" суставы к 35 годам