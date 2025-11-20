Секрет идеального сна раскрыт: 7 простых шагов, чтобы навсегда перестать просыпаться уставшим

Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Топ новостей недели

В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагнозаПевица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза "Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода?"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шокеДиректор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке

Лента новостей

Четверг 20 ноября

21:10Секрет идеального сна раскрыт: 7 простых шагов, чтобы навсегда перестать просыпаться уставшим 20:41В Госдуме анонсировали полную замену YouTube в России. Готовы ли аналоги и что ждет пользователей? 19:50Год Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачу 18:33Обманутая мошенниками Долина сама будет зарабатывать на сделках с недвижимостью 17:37Почему бутылка с водой на тренировке может быть опасна? Доктор Мясников развеял главный миф о питьевом режиме 16:21Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению 15:33Анфиса Чехова спешно покинула Россию вслед за женихом 14:01Биологи-эволюционисты выяснили, что поцелуи возникли еще 21 миллион лет назад 12:44В жизни Петрова после свадьбы и рождения ребенка произошло поворотное событие 10:47Бузова столкнулась с серьезной проблемой: Еле отодрала себя от кровати 10:15Зафиксирован всплеск интереса россиян к чайным церемониям – исследовании аналитиков 08:48Джигурда раскрыл причину своего участия в скандальном шоу "Звезды под капельницей" 06:42Аналитик назвал дело с квартирой Ларисы Долиной опасным для рынка жилья 03:27Врач назвал недооцененный бюджетный салат – в блюде содержится много витамина С 00:19Женщины откровенно рассказали о плюсах и минусах отношений с мужчинами младше их 21:12Названная самой популярной певицей Полина Гагарина лишилась огромной суммы денег 19:51"Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика 18:45"Никаких шумных историй": SHAMAN поставил точку в вопросе о свадьбе с Мизулиной 17:38От грибных ферм до социальных проектов: в Москве подвели итоги всероссийского экологического акселератора 17:24"Сбежала через черный ход": Долина выложила неизвестные ранее подробности об афере с квартирой 16:23Еда вместо таблеток? Ученые связали популярную диету с облегчением симптомов депрессии 15:53"Контакты с западными спецслужбами": кто на самом деле финансирует Аллу Пугачеву? 13:15Женщина годами бросала в море бутылки с любовными посланиями и получила ответ – история дня 12:06Для предпринимателей открыта регистрация на участие в проекте "Зима в Москве" 11:42Для любителей наблюдать за капибарами из Московского зоопарка сделали викторину 11:24Роман Костомаров вывез жену и детей из России 10:25Стал известен гонорар самой высокооплачиваемой российской артистки 09:11Бородина внезапно заговорила о разногласиях с Сердюковым и вспомнила бывшего мужа 03:52Ирина Шейк сделала неожиданное заявление о современных стандартах красоты 03:34Эксперты назвали риски при покупке застоявшейся квартиры 00:17Замена соли на калийсодержащую уменьшает риск инфаркта и инсульта – исследование 20:50"Заглянули в штаны к Диброву?": Герман-младший жестко ответил всем, кто обсуждает телеведущего 19:51Якубович в главной роли? Эдуард Бояков раскрыл, как он изменит московский театр 18:59Собянин сообщил об устранении еще одного БПЛА на подлете к Москве 18:47Силами ПВО отражена попытка атаки БПЛА на Москву – Собянин 17:25Уберите это из холодильника: 5 "обычных" продуктов, которые оказались токсичнее, чем вы думали 16:16"Я не могу постоянно пить!": Волочкова раскрыла, как на самом деле устроен "звездный рехаб" 15:41Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь 15:13Губернатор Подмосковья навестил бойцов спецоперации в санатории 14:4085-летний мужчина превратил плановый визит к врачу в международное приключение 13:08Принц Уильям откровенно рассказал о строгих запретах для своих детей 11:35Авторитет Филя Болгарский: ввязавшийся в криминальную историю Киркоров всполошил публику 10:04Кто несет ответственность за чистоту в подъезде многоквартирного дома – ответил эксперт по ЖКХ 08:39С солисткой группы "Фабрика" Сашей Савельевой случилось ужасное после родов: Рыдала целый час 06:41Мошенники стали писать россиянам в мессенджерах от имени представителей УК и ТСЖ 03:37Эндокринолог развеяла миф о вреде питья во время еды 00:26Синоптики пообещали москвичам необычный ноябрь 21:30Ножницы вместо ножа и йогурт для курицы: 7 гениальных хитростей, которые вдвое ускорят ваш ужин 20:39Хотите мира в семье? Психологи назвали самый простой и приятный способ укрепить отношения за 10 минут 19:34Что будет с нашим телом, если есть хлеб каждый день?
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Секрет идеального сна раскрыт: 7 простых шагов, чтобы навсегда перестать просыпаться уставшим

Секрет идеального сна раскрыт: 7 простых шагов, чтобы навсегда перестать просыпаться уставшим
86

Если утренняя чашка кофе стала вашим единственным источником бодрости, значит, ваш сон не выполняет свою главную функцию.

Вы спите положенные 8 часов, но будильник все равно кажется злейшим врагом? Секрет бодрого утра кроется не в волшебных таблетках, а в семи простых, но мощных привычках, которые превратят ваш сон в настоящий источник энергии.

Шаг 1: настройте свои внутренние часы

Наш организм обожает предсказуемость. Внутри нас работают циркадные ритмы — биологические часы, которые управляют выработкой гормонов сна и бодрости. Когда вы ложитесь и встаете в разное время, эти часы сбиваются, вызывая сонливость днем и бессонницу ночью.

Старайтесь ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день. Да, даже в выходные. Позвольте своему телу войти в здоровый ритм, и оно отблагодарит вас легким пробуждением.

Шаг 2: превратите спальню в оазис для отдыха

Ваша спальня должна давать мозгу четкий сигнал: "Здесь мы только отдыхаем". Мерцающий экран телевизора, свет от уличного фонаря или духота мешают организму полноценно восстанавливаться.

Создайте идеальные условия. Три главных правила — темнота, тишина и прохлада. Плотные шторы, беруши и температура воздуха около 18–20 °C творят чудеса.

Шаг 3: сделайте ревизию вечерних напитков

Чашка кофе после ужина или бокал вина для расслабления могут быть главными похитителями вашего отдыха. Кофеин — стимулятор, который мешает заснуть, а алкоголь, хоть и вызывает сонливость, делает сон поверхностным и прерывистым.

Перенесите кофе на первую половину дня, а от алкоголя вечером лучше отказаться. Замените их на травяной чай или теплую воду с лимоном.

Шаг 4: сделайте ужин другом вашего сна

Плотный ужин прямо перед сном заставляет пищеварительную систему трудиться всю ночь. Вместо того чтобы восстанавливаться, ваш организм тратит энергию на переваривание пищи.

Ужинайте за 2-3 часа до сна, выбирая легкую пищу. Идеальный вариант — сочетание белка (индейка, творог, рыба) и овощей. Это даст сытость без тяжести.

Шаг 5: создайте ритуал "мягкой посадки"

Нельзя работать за ноутбуком до последней минуты, а потом требовать от мозга мгновенного отключения. Ему, как и самолету, нужна "мягкая посадка" — плавный переход от активности к покою.

Выделите час перед сном на расслабление. Отложите все гаджеты. Примите теплую ванну, почитайте бумажную книгу, послушайте спокойную музыку или сделайте легкую растяжку.

Шаг 6: выберите правильное время для спорта

Регулярные тренировки — лучший друг здорового сна. Но интенсивная нагрузка вечером может дать обратный эффект: она повышает температуру тела и уровень гормонов стресса, что мешает заснуть.

Старайтесь заканчивать активные тренировки за 3-4 часа до отбоя. Если хочется подвигаться вечером, идеальным выбором станут йога или пилатес.

Не стесняйтесь обратиться к специалисту

Иногда проблемы со сном — это не просто результат неправильных привычек, а симптом, требующий внимания врача. Хроническая бессонница может быть связана с дефицитом витаминов, гормональным сбоем или другими состояниями.

Если вы попробовали все вышеперечисленное, но сон так и не наладился, не откладывайте визит к врачу-сомнологу. Это самый ответственный шаг на пути к своему здоровью.

Шоу-бизнес в Telegram

20 ноября 2025, 21:10
Фото: freepik.com
Telegram / @bud_zdorov_new✓ Надежный источник

По теме

Недостаток сна резко повышает риск получения травмы во время бега – исследование

Врач предупредила об опасных последствиях позднего ужина

В Госдуме анонсировали полную замену YouTube в России. Готовы ли аналоги и что ждет пользователей?

В Госдуме анонсировали полную замену YouTube в России. Готовы ли аналоги и что ждет пользователей?
Заявление о полной замене YouTube российскими аналогами в среднесрочной перспективе вновь прозвучало в Госдуме, подтверждая долгосрочный курс на цифровой суверенитет страны. Разговоры о блокировке или замещении крупнейшего в мире видеохостинга ведутся уже не первый год, но недавнее заявление заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина придало им новый вес.

Год Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачу

Год Огненной Лошади: в каких цветах встречать 2026, чтобы оседлать удачу
Готовьтесь к самому динамичному году: на смену мудрой Змее мчится страстная Огненная Лошадь, и она требует ярких красок и смелых решений. Забудьте о сдержанности и пастельных тонах.

Обманутая мошенниками Долина сама будет зарабатывать на сделках с недвижимостью

Обманутая мошенниками Долина сама будет зарабатывать на сделках с недвижимостью
Пережив кошмар с потерей элитной квартиры, Лариса Долина решила превратить свой самый большой страх в источник дохода. Новость, которая выглядит как сюжет для ироничного фильма, пришла из мира шоу-бизнеса.

Почему бутылка с водой на тренировке может быть опасна? Доктор Мясников развеял главный миф о питьевом режиме

Почему бутылка с водой на тренировке может быть опасна? Доктор Мясников развеял главный миф о питьевом режиме
Оказывается, избыток воды на тренировке может быть опаснее ее недостатка, и известный врач объясняет почему. Зайдите в любой фитнес-клуб, и вы увидите одну и ту же картину: у каждого бегуна на дорожке, у каждого атлета в силовой зоне стоит бутылка с водой.

Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению

Боролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению
Актер, которого зрители привыкли видеть в роли защитника закона, сам оказался по ту сторону баррикад. Шокирующая новость пришла из Санкт-Петербурга: по подозрению в создании и распространении запрещенных материалов с участием детей был задержан 47-летний актер Владимир Колганов.

Выбор читателей

19/11СрдРоман Костомаров вывез жену и детей из России 20/11ЧтвБоролся с преступностью на экране, а в жизни? Звезда "Улиц разбитых фонарей" задержан по чудовищному обвинению 19/11Срд"Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика 19/11СрдСтал известен гонорар самой высокооплачиваемой российской артистки 19/11СрдНазванная самой популярной певицей Полина Гагарина лишилась огромной суммы денег 19/11Срд"Контакты с западными спецслужбами": кто на самом деле финансирует Аллу Пугачеву?