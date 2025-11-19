Эксперты назвали риски при покупке застоявшейся квартиры

Приобретение квартиры – это серьезный шаг, и особенно важно тщательно оценивать риски, связанные с покупкой объектов, которые долгое время находятся на рынке.

Эксперты предупреждают, что квартиры, которые не нашли своих покупателей в течение двух-трех лет, могут скрывать множество проблем, требующих дополнительных затрат на ремонт и восстановление.

Одним из основных рисков при покупке такой недвижимости являются проблемы с коммуникациями. За время простоя могут возникнуть различные неисправности, включая повреждения проводки, что может привести к перегрузкам и коротким замыканиям. По словам Виолетты Маслиевой, управляющего партнера дизайн-бюро Buro2050, также стоит обратить внимание на состояние сантехники: в нераспроданных квартирах могут наблюдаться протечки и ржавчина, что потребует немедленного вмешательства.

Кроме того, длительное отсутствие жильцов может привести к образованию плесени и грибка, особенно в помещениях с высокой влажностью, таких как кухня и ванная. Поэтому перед покупкой важно проверить вентиляцию и состояние стен. При наличии видимых признаков плесени стоит задуматься о необходимости дополнительных расходов на устранение этих проблем.

Не стоит забывать и о том, что «ремонт от застройщика» зачастую выполнен с использованием недорогих материалов. Это означает, что новые владельцы могут столкнуться с необходимостью замены обоев, линолеума и даже окон. Клей, использованный в дешевых ДСП, может выделять вредные вещества, что также является серьезным фактором для здоровья жильцов. Эксперты оценивают минимальные затраты на переделку квартиры в сумму от пяти тысяч рублей за квадратный метр, что может существенно увеличить общую стоимость покупки.

В условиях частично заселенных домов застройщики обязаны поддерживать отопление и следить за состоянием жилья. Однако многие девелоперы находят это нерентабельным и предпочитают сдавать такие объекты в аренду. Это приводит к тому, что квартиры остаются без должного ухода и технического контроля, что лишь усугубляет их состояние.

По мнению финансиста Михаила Хачатуряна, на рынке недвижимости существует серьезная проблема с нереализованными квартирами. В настоящее время объем таких объектов составляет около 80,3 миллиона квадратных метров. Это создает дополнительные риски для покупателей, поскольку нераспроданные квартиры могут стать источником множества проблем.