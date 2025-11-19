Эксперты назвали риски при покупке застоявшейся квартиры

Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Топ новостей недели

В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагнозаПевица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза "Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода?"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шокеДиректор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке

Лента новостей

Среда 19 ноября

03:52Ирина Шейк сделала неожиданное заявление о современных стандартах красоты 03:34Эксперты назвали риски при покупке застоявшейся квартиры 00:17Замена соли на калийсодержащую уменьшает риск инфаркта и инсульта – исследование 20:50"Заглянули в штаны к Диброву?": Герман-младший жестко ответил всем, кто обсуждает телеведущего 19:51Якубович в главной роли? Эдуард Бояков раскрыл, как он изменит московский театр 18:59Собянин сообщил об устранении еще одного БПЛА на подлете к Москве 18:47Силами ПВО отражена попытка атаки БПЛА на Москву – Собянин 17:25Уберите это из холодильника: 5 "обычных" продуктов, которые оказались токсичнее, чем вы думали 16:16"Я не могу постоянно пить!": Волочкова раскрыла, как на самом деле устроен "звездный рехаб" 15:41Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь 15:13Губернатор Подмосковья навестил бойцов спецоперации в санатории 14:4085-летний мужчина превратил плановый визит к врачу в международное приключение 13:08Принц Уильям откровенно рассказал о строгих запретах для своих детей 11:35Авторитет Филя Болгарский: ввязавшийся в криминальную историю Киркоров всполошил публику 10:04Кто несет ответственность за чистоту в подъезде многоквартирного дома – ответил эксперт по ЖКХ 08:39С солисткой группы "Фабрика" Сашей Савельевой случилось ужасное после родов: Рыдала целый час 06:41Мошенники стали писать россиянам в мессенджерах от имени представителей УК и ТСЖ 03:37Эндокринолог развеяла миф о вреде питья во время еды 00:26Синоптики пообещали москвичам необычный ноябрь 21:30Ножницы вместо ножа и йогурт для курицы: 7 гениальных хитростей, которые вдвое ускорят ваш ужин 20:39Хотите мира в семье? Психологи назвали самый простой и приятный способ укрепить отношения за 10 минут 19:34Что будет с нашим телом, если есть хлеб каждый день? 18:26"Они просто предали": Татьяна Буланова со скандалом выгнала танцоров, ставших звездами Сети 17:41Перестаньте пить воду так: 4 привычки, которые бьют по почкам и метаболизму 16:32"Я не знаю, но делаю умный вид": Мясников раскрыл шокирующий секрет, как он ставит диагнозы в эфире 15:33После развода Полина Диброва уехала в Индию в компании известного актера 14:16Вика Газинская рассказала о новой коллекции и роли вдохновения – откровения актуального дизайнера 13:53Собянин открыл два лечебных корпуса Морозовской больницы после реконструкции 13:49Билеты на какие экспериментальные спектакли можно найти в "Мосбилете" 13:14"К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе": на киностудии "Мосфильм" пройдет ежегодная "Киноелка" 12:34Самойлова сделала однозначное заявление о примирении с Джиганом после судебного заседания 11:37Отрыв Волочковой и тяжелая ночь Джигурды – стартовало скандальное шоу "Звезды под капельницей" 10:14Частный детектив раскрыл настоящий процент измен со стороны неверных супругов 08:53Дибров спешно покинул Россию после резонанса из-за скандального видео 06:29Своевременный визит к зубному врачу помогает выявить опасные заболевания 03:16Метеоролог поделился с москвичами прогнозом по количеству снега в декабре 00:35Эксперт назвал признаки безопасной искусственной елки 16:53Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" 14:42Высоцкая откровенно рассказала о больших финансовых потерях из-за мемов о ее готовке 12:26Архитектор Сергей Мешалкин рассказал о восстановлении алтаря в Благовещенской надвратной церкви 10:09Невролог рассказала о способе тренировки мозга для здоровой старости 06:14Терапевт дал несколько советов на случай хронической усталости 03:21Врач дала россиянам советы по увлажнению воздуха в квартире 00:25Диетолог раскрыл неожиданную пользу от яблок зимой 16:15Обнародован точный порядок действий при взломе электронной почты – стоит изучить каждому 14:27Какой шум дома не подпадает под закон о тишине – объяснил юрист 12:04Как готовят борщ в разных регионах России – эксперты составили увлекательную "борщевую карту" 10:13Лещенко заявил, что чувствует себя Волочковой – названа причина странных слов певца 06:45Послал саму Канделаки, а теперь готов работать даром: Шаляпин горько пожалел о своей ошибке 03:09Маска сброшена: Кудрявцева в ужасе от истинного лица Гузеевой
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Эксперты назвали риски при покупке застоявшейся квартиры

Эксперты назвали риски при покупке застоявшейся квартиры
82

Приобретение квартиры – это серьезный шаг, и особенно важно тщательно оценивать риски, связанные с покупкой объектов, которые долгое время находятся на рынке.

Эксперты предупреждают, что квартиры, которые не нашли своих покупателей в течение двух-трех лет, могут скрывать множество проблем, требующих дополнительных затрат на ремонт и восстановление.

Одним из основных рисков при покупке такой недвижимости являются проблемы с коммуникациями. За время простоя могут возникнуть различные неисправности, включая повреждения проводки, что может привести к перегрузкам и коротким замыканиям. По словам Виолетты Маслиевой, управляющего партнера дизайн-бюро Buro2050, также стоит обратить внимание на состояние сантехники: в нераспроданных квартирах могут наблюдаться протечки и ржавчина, что потребует немедленного вмешательства.

Кроме того, длительное отсутствие жильцов может привести к образованию плесени и грибка, особенно в помещениях с высокой влажностью, таких как кухня и ванная. Поэтому перед покупкой важно проверить вентиляцию и состояние стен. При наличии видимых признаков плесени стоит задуматься о необходимости дополнительных расходов на устранение этих проблем.

Не стоит забывать и о том, что «ремонт от застройщика» зачастую выполнен с использованием недорогих материалов. Это означает, что новые владельцы могут столкнуться с необходимостью замены обоев, линолеума и даже окон. Клей, использованный в дешевых ДСП, может выделять вредные вещества, что также является серьезным фактором для здоровья жильцов. Эксперты оценивают минимальные затраты на переделку квартиры в сумму от пяти тысяч рублей за квадратный метр, что может существенно увеличить общую стоимость покупки.

В условиях частично заселенных домов застройщики обязаны поддерживать отопление и следить за состоянием жилья. Однако многие девелоперы находят это нерентабельным и предпочитают сдавать такие объекты в аренду. Это приводит к тому, что квартиры остаются без должного ухода и технического контроля, что лишь усугубляет их состояние.

По мнению финансиста Михаила Хачатуряна, на рынке недвижимости существует серьезная проблема с нереализованными квартирами. В настоящее время объем таких объектов составляет около 80,3 миллиона квадратных метров. Это создает дополнительные риски для покупателей, поскольку нераспроданные квартиры могут стать источником множества проблем.

Шоу-бизнес в Telegram

19 ноября 2025, 03:34
Фото: Freepik
Lenta.ru✓ Надежный источник

По теме

Кто несет ответственность за чистоту в подъезде многоквартирного дома – ответил эксперт по ЖКХ

Ирина Шейк сделала неожиданное заявление о современных стандартах красоты

Ирина Шейк сделала неожиданное заявление о современных стандартах красоты
Российская супермодель Ирина Шейк вновь привлекла внимание общественности своими размышлениями о современных стандартах красоты. В интервью, опубликованном в журнале People, 39-летняя манекенщица поделилась своим опытом и взглядами на то, что действительно важно в восприятии себя и других.

Замена соли на калийсодержащую уменьшает риск инфаркта и инсульта – исследование

Замена соли на калийсодержащую уменьшает риск инфаркта и инсульта – исследование
Недавние исследования, опубликованные в Journal of Hypertension, выявили простой и эффективный способ снижения артериального давления и защиты сердечно-сосудистой системы. Национальная рабочая группа по гипертонии Австралии рекомендует заменить обычную поваренную соль на калийсодержащую.

"Заглянули в штаны к Диброву?": Герман-младший жестко ответил всем, кто обсуждает телеведущего

"Заглянули в штаны к Диброву?": Герман-младший жестко ответил всем, кто обсуждает телеведущего
Пока вся страна обсуждала расстегнутую ширинку Дмитрия Диброва, режиссер Алексей Герман-младший нанес удар сразу по двум фронтам, высказав все, что думает и о самом телеведущем, и о его критиках. Неловкий инцидент, случившийся с Дмитрием Дибровым, в одночасье стал главной темой для сплетен.

Якубович в главной роли? Эдуард Бояков раскрыл, как он изменит московский театр

Якубович в главной роли? Эдуард Бояков раскрыл, как он изменит московский театр
Узнали, как выглядит новый театр Эдуарда Боякова, который с первых дней на посту худрука начал удивлять публику. Назначение режиссера Эдуарда Боякова в Театр на Малой Ордынке стало громким событием в театральном мире, сообщает Клео.

Уберите это из холодильника: 5 "обычных" продуктов, которые оказались токсичнее, чем вы думали

Уберите это из холодильника: 5 "обычных" продуктов, которые оказались токсичнее, чем вы думали
Давайте заглянем в продуктовую корзину и найдем тех, кто тайно работает против нашего хорошего самочувствия. Жидкий сахар: опаснее, чем кажетсяСтаканчик газировки в жару или пакетированный сок для ребенка — что может быть безобиднее? На самом деле, это настоящая сахарная ловушка.

Выбор читателей

17/11ПндПосле развода Полина Диброва уехала в Индию в компании известного актера 17/11ПндПерестаньте пить воду так: 4 привычки, которые бьют по почкам и метаболизму 18/11ВтрАнтикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь 17/11ПндДибров спешно покинул Россию после резонанса из-за скандального видео 17/11Пнд"Они просто предали": Татьяна Буланова со скандалом выгнала танцоров, ставших звездами Сети 18/11ВтрС солисткой группы "Фабрика" Сашей Савельевой случилось ужасное после родов: Рыдала целый час