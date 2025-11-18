"Заглянули в штаны к Диброву?": Герман-младший жестко ответил всем, кто обсуждает телеведущего

Пока вся страна обсуждала расстегнутую ширинку Дмитрия Диброва, режиссер Алексей Герман-младший нанес удар сразу по двум фронтам, высказав все, что думает и о самом телеведущем, и о его критиках.



Неловкий инцидент, случившийся с Дмитрием Дибровым, в одночасье стал главной темой для сплетен. Видео, на котором телеведущий предстал перед публикой с расстегнутой ширинкой, разлетелось по сети, вызвав шквал насмешек. Ситуация усугубляется тем, что сейчас в личной жизни звезды не самый простой период: недавний развод с молодой женой и без того привлекает повышенное внимание к его персоне. Казалось, что сочувствия ждать неоткуда.

И тут на сцену вышел режиссер Алексей Герман-младший. В своей привычной манере он опубликовал пост, который оказался сложнее, чем простое "за" или "против". С одной стороны, он списал оплошность Диброва на непростой период в жизни.

"Вывалился у одного известного телеведущего, да и вывалился... все бывает у мужчин на грани настигающего одиночества, старения, страхов, желания вернуть невозможное", — написал режиссер, намекая на уязвимость мужчины, переживающего личный кризис.

Но это было лишь вступление к главному. Основной гнев Герман-младший обрушил не на Диброва, а на тех, кто с упоением смакует детали его конфуза. Он назвал общественное обсуждение "импотентно-фригидным воем", который ему противен. Режиссер язвительно прошелся по всем, кто решил "заглянуть в штаны к Диброву".

"Так и представляю всех этих моралистов, которые пристально рассматривают предмет, покинувший штаны. Коллективно рассуждают о размерности, упругости, форме", — с сарказмом отметил кинематографист, посоветовав критикам почаще проверять собственные ширинки.

Стоит отметить, что не все коллеги по цеху были столь философски настроены. Журналист Отар Кушанашвили, например, отреагировал на скандал куда более прямолинейно и жестоко, назвав телеведущего "старым, никому не нужным человеком".