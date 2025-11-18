Якубович в главной роли? Эдуард Бояков раскрыл, как он изменит московский театр

Узнали, как выглядит новый театр Эдуарда Боякова, который с первых дней на посту худрука начал удивлять публику.



Назначение режиссера Эдуарда Боякова в Театр на Малой Ордынке стало громким событием в театральном мире, сообщает Клео.ру. Придя на смену Евгению Герасимову, он не стал тратить время на раскачку и сразу озвучил амбициозные планы, которые заставят говорить о театре всю Москву. И главный козырь он приберег на анонсе репертуара.

Центральной интригой стал кастинг на постановку "Лавр" по знаменитому роману Евгения Водолазкина. Бояков подтвердил, что главную роль в этом сложном, философском произведении сыграет Леонид Якубович. Для зрителей, привыкших видеть его в образе бессменного ведущего капитал-шоу, такое перевоплощение обещает стать настоящим открытием и, без сомнения, одной из самых обсуждаемых премьер.

Но приглашение звезды такого масштаба — лишь часть большой стратегии. Бояков намерен создать "театр поколений", где современность сталкивается с историей, а зритель видит на сцене диалог между молодым поколением и старшим.

"Наша задача — разобраться в том времени и выжить в этом", — говорит режиссер.

В планах до конца 2026 года — 15 премьер. Репертуар обещает быть максимально разнообразным: здесь и инсценировка романа Захара Прилепина о Стеньке Разине, и классика — "Братья Карамазовы" Достоевского и "Белая гвардия" Булгакова. Бояков уверен, что театр должен отражать всю мозаику жизни, где есть место "и милым глупостям, и трагическим событиям".

По его мнению, театр — "главное из искусств", потому что только он предлагает зрителю живого человека на сцене, которому можно сопереживать в реальном времени. Судя по всему, Эдуард Бояков намерен сделать Театр на Малой Ордынке местом, где эти живые эмоции будут бить через край.