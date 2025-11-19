Ирина Шейк сделала неожиданное заявление о современных стандартах красоты

Российская супермодель Ирина Шейк вновь привлекла внимание общественности своими размышлениями о современных стандартах красоты.

В интервью, опубликованном в журнале People, 39-летняя манекенщица поделилась своим опытом и взглядами на то, что действительно важно в восприятии себя и других. Ирина призналась, что в детстве ей не всегда удавалось чувствовать себя уверенно.

Однако с течением времени она осознала, что любовь к себе и уверенность — это навыки, которые можно развивать. "В этой индустрии существует множество возможностей для коррекции внешности, но я всегда говорю: нужно просто научиться любить себя такой, какая ты есть", — отметила модель.

Шейк акцентировала внимание на том, что современные стандарты красоты могут быть обманчивыми. «Существует так много различных идеалов, и я стараюсь оградить свою дочь от давления этих стандартов», — сказала она. Она считает, что несовершенства могут быть источником уникальной красоты. Например, даже самые известные и красивые женщины мира могут иметь свои особенности — неидеальный нос, губы или уши. "В этом и заключается их индивидуальность и привлекательность", — добавила Ирина.

По словам модели, естественная красота должна цениться выше любых навязанных идеалов. Она призывает своих поклонников и всех женщин принимать себя такими, какие они есть, и гордиться своими особенностями. "Каждый из нас уникален, и именно это делает нас красивыми", — подчеркнула Шейк. Она считает, что важно не только принимать свои недостатки, но и учиться их любить.

Также Ирина отметила, что в мире моды и красоты наблюдается позитивная тенденция к разнообразию. Все больше моделей с различными типами внешности становятся популярными и востребованными. Это дает надежду на то, что стандарты красоты будут расширяться и включать в себя большее количество людей с разными чертами.

Шейк уверена, что изменения в восприятии красоты начнутся с внутреннего принятия себя. "Если мы сами будем уважать и любить свою индивидуальность, это будет отражаться на нашем окружении", — заключила она. Таким образом, Ирина Шейк выступает не только как модель, но и как активистка за естественную красоту и принятие себя.