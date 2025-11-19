Ирина Шейк сделала неожиданное заявление о современных стандартах красоты

Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Топ новостей недели

В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагнозаПевица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза "Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода?"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шокеДиректор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке

Лента новостей

Среда 19 ноября

03:52Ирина Шейк сделала неожиданное заявление о современных стандартах красоты 03:34Эксперты назвали риски при покупке застоявшейся квартиры 00:17Замена соли на калийсодержащую уменьшает риск инфаркта и инсульта – исследование 20:50"Заглянули в штаны к Диброву?": Герман-младший жестко ответил всем, кто обсуждает телеведущего 19:51Якубович в главной роли? Эдуард Бояков раскрыл, как он изменит московский театр 18:59Собянин сообщил об устранении еще одного БПЛА на подлете к Москве 18:47Силами ПВО отражена попытка атаки БПЛА на Москву – Собянин 17:25Уберите это из холодильника: 5 "обычных" продуктов, которые оказались токсичнее, чем вы думали 16:16"Я не могу постоянно пить!": Волочкова раскрыла, как на самом деле устроен "звездный рехаб" 15:41Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь 15:13Губернатор Подмосковья навестил бойцов спецоперации в санатории 14:4085-летний мужчина превратил плановый визит к врачу в международное приключение 13:08Принц Уильям откровенно рассказал о строгих запретах для своих детей 11:35Авторитет Филя Болгарский: ввязавшийся в криминальную историю Киркоров всполошил публику 10:04Кто несет ответственность за чистоту в подъезде многоквартирного дома – ответил эксперт по ЖКХ 08:39С солисткой группы "Фабрика" Сашей Савельевой случилось ужасное после родов: Рыдала целый час 06:41Мошенники стали писать россиянам в мессенджерах от имени представителей УК и ТСЖ 03:37Эндокринолог развеяла миф о вреде питья во время еды 00:26Синоптики пообещали москвичам необычный ноябрь 21:30Ножницы вместо ножа и йогурт для курицы: 7 гениальных хитростей, которые вдвое ускорят ваш ужин 20:39Хотите мира в семье? Психологи назвали самый простой и приятный способ укрепить отношения за 10 минут 19:34Что будет с нашим телом, если есть хлеб каждый день? 18:26"Они просто предали": Татьяна Буланова со скандалом выгнала танцоров, ставших звездами Сети 17:41Перестаньте пить воду так: 4 привычки, которые бьют по почкам и метаболизму 16:32"Я не знаю, но делаю умный вид": Мясников раскрыл шокирующий секрет, как он ставит диагнозы в эфире 15:33После развода Полина Диброва уехала в Индию в компании известного актера 14:16Вика Газинская рассказала о новой коллекции и роли вдохновения – откровения актуального дизайнера 13:53Собянин открыл два лечебных корпуса Морозовской больницы после реконструкции 13:49Билеты на какие экспериментальные спектакли можно найти в "Мосбилете" 13:14"К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе": на киностудии "Мосфильм" пройдет ежегодная "Киноелка" 12:34Самойлова сделала однозначное заявление о примирении с Джиганом после судебного заседания 11:37Отрыв Волочковой и тяжелая ночь Джигурды – стартовало скандальное шоу "Звезды под капельницей" 10:14Частный детектив раскрыл настоящий процент измен со стороны неверных супругов 08:53Дибров спешно покинул Россию после резонанса из-за скандального видео 06:29Своевременный визит к зубному врачу помогает выявить опасные заболевания 03:16Метеоролог поделился с москвичами прогнозом по количеству снега в декабре 00:35Эксперт назвал признаки безопасной искусственной елки 16:53Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" 14:42Высоцкая откровенно рассказала о больших финансовых потерях из-за мемов о ее готовке 12:26Архитектор Сергей Мешалкин рассказал о восстановлении алтаря в Благовещенской надвратной церкви 10:09Невролог рассказала о способе тренировки мозга для здоровой старости 06:14Терапевт дал несколько советов на случай хронической усталости 03:21Врач дала россиянам советы по увлажнению воздуха в квартире 00:25Диетолог раскрыл неожиданную пользу от яблок зимой 16:15Обнародован точный порядок действий при взломе электронной почты – стоит изучить каждому 14:27Какой шум дома не подпадает под закон о тишине – объяснил юрист 12:04Как готовят борщ в разных регионах России – эксперты составили увлекательную "борщевую карту" 10:13Лещенко заявил, что чувствует себя Волочковой – названа причина странных слов певца 06:45Послал саму Канделаки, а теперь готов работать даром: Шаляпин горько пожалел о своей ошибке 03:09Маска сброшена: Кудрявцева в ужасе от истинного лица Гузеевой
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Ирина Шейк сделала неожиданное заявление о современных стандартах красоты

Ирина Шейк сделала неожиданное заявление о современных стандартах красоты
53

Российская супермодель Ирина Шейк вновь привлекла внимание общественности своими размышлениями о современных стандартах красоты.

В интервью, опубликованном в журнале People, 39-летняя манекенщица поделилась своим опытом и взглядами на то, что действительно важно в восприятии себя и других. Ирина призналась, что в детстве ей не всегда удавалось чувствовать себя уверенно.

Однако с течением времени она осознала, что любовь к себе и уверенность — это навыки, которые можно развивать. "В этой индустрии существует множество возможностей для коррекции внешности, но я всегда говорю: нужно просто научиться любить себя такой, какая ты есть", — отметила модель.

Шейк акцентировала внимание на том, что современные стандарты красоты могут быть обманчивыми. «Существует так много различных идеалов, и я стараюсь оградить свою дочь от давления этих стандартов», — сказала она. Она считает, что несовершенства могут быть источником уникальной красоты. Например, даже самые известные и красивые женщины мира могут иметь свои особенности — неидеальный нос, губы или уши. "В этом и заключается их индивидуальность и привлекательность", — добавила Ирина.

По словам модели, естественная красота должна цениться выше любых навязанных идеалов. Она призывает своих поклонников и всех женщин принимать себя такими, какие они есть, и гордиться своими особенностями. "Каждый из нас уникален, и именно это делает нас красивыми", — подчеркнула Шейк. Она считает, что важно не только принимать свои недостатки, но и учиться их любить.

Также Ирина отметила, что в мире моды и красоты наблюдается позитивная тенденция к разнообразию. Все больше моделей с различными типами внешности становятся популярными и востребованными. Это дает надежду на то, что стандарты красоты будут расширяться и включать в себя большее количество людей с разными чертами.

Шейк уверена, что изменения в восприятии красоты начнутся с внутреннего принятия себя. "Если мы сами будем уважать и любить свою индивидуальность, это будет отражаться на нашем окружении", — заключила она. Таким образом, Ирина Шейк выступает не только как модель, но и как активистка за естественную красоту и принятие себя.

Шоу-бизнес в Telegram

19 ноября 2025, 03:52
Ирина Шейк. Кадр: Первый канал
People• Требует проверки

По теме

Ирина Шейк пошла по стопам Мадонны – яркое появление модели стало сенсацией

Эксперты назвали риски при покупке застоявшейся квартиры

Эксперты назвали риски при покупке застоявшейся квартиры
Приобретение квартиры – это серьезный шаг, и особенно важно тщательно оценивать риски, связанные с покупкой объектов, которые долгое время находятся на рынке. Эксперты предупреждают, что квартиры, которые не нашли своих покупателей в течение двух-трех лет, могут скрывать множество проблем, требующих дополнительных затрат на ремонт и восстановление.

Замена соли на калийсодержащую уменьшает риск инфаркта и инсульта – исследование

Замена соли на калийсодержащую уменьшает риск инфаркта и инсульта – исследование
Недавние исследования, опубликованные в Journal of Hypertension, выявили простой и эффективный способ снижения артериального давления и защиты сердечно-сосудистой системы. Национальная рабочая группа по гипертонии Австралии рекомендует заменить обычную поваренную соль на калийсодержащую.

"Заглянули в штаны к Диброву?": Герман-младший жестко ответил всем, кто обсуждает телеведущего

"Заглянули в штаны к Диброву?": Герман-младший жестко ответил всем, кто обсуждает телеведущего
Пока вся страна обсуждала расстегнутую ширинку Дмитрия Диброва, режиссер Алексей Герман-младший нанес удар сразу по двум фронтам, высказав все, что думает и о самом телеведущем, и о его критиках. Неловкий инцидент, случившийся с Дмитрием Дибровым, в одночасье стал главной темой для сплетен.

Якубович в главной роли? Эдуард Бояков раскрыл, как он изменит московский театр

Якубович в главной роли? Эдуард Бояков раскрыл, как он изменит московский театр
Узнали, как выглядит новый театр Эдуарда Боякова, который с первых дней на посту худрука начал удивлять публику. Назначение режиссера Эдуарда Боякова в Театр на Малой Ордынке стало громким событием в театральном мире, сообщает Клео.

Уберите это из холодильника: 5 "обычных" продуктов, которые оказались токсичнее, чем вы думали

Уберите это из холодильника: 5 "обычных" продуктов, которые оказались токсичнее, чем вы думали
Давайте заглянем в продуктовую корзину и найдем тех, кто тайно работает против нашего хорошего самочувствия. Жидкий сахар: опаснее, чем кажетсяСтаканчик газировки в жару или пакетированный сок для ребенка — что может быть безобиднее? На самом деле, это настоящая сахарная ловушка.

Выбор читателей

17/11ПндПосле развода Полина Диброва уехала в Индию в компании известного актера 17/11ПндПерестаньте пить воду так: 4 привычки, которые бьют по почкам и метаболизму 18/11ВтрАнтикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь 17/11ПндДибров спешно покинул Россию после резонанса из-за скандального видео 17/11Пнд"Они просто предали": Татьяна Буланова со скандалом выгнала танцоров, ставших звездами Сети 18/11ВтрС солисткой группы "Фабрика" Сашей Савельевой случилось ужасное после родов: Рыдала целый час