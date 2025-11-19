Замена соли на калийсодержащую уменьшает риск инфаркта и инсульта – исследование

Недавние исследования, опубликованные в Journal of Hypertension, выявили простой и эффективный способ снижения артериального давления и защиты сердечно-сосудистой системы.

Национальная рабочая группа по гипертонии Австралии рекомендует заменить обычную поваренную соль на калийсодержащую. Это решение может значительно уменьшить риск инсультов и инфарктов, что делает его важным шагом в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Калийсодержащая соль представляет собой смесь хлорида натрия и хлорида калия, обычно в соотношении 75:25. Такой подход позволяет не только сократить потребление натрия — главного фактора, способствующего повышению давления, но и увеличить уровень калия, который часто недостаточен в рационе современных людей. Исследования показывают, что увеличение потребления калия может помочь снизить кровяное давление и улучшить здоровье сердца.

Клинические испытания продемонстрировали, что замена обычной соли на калийсодержащую приводит к значительному снижению артериального давления, а также к уменьшению числа сердечно-сосудистых событий и даже снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Это открытие подчеркивает важность изменения привычек питания для улучшения здоровья на уровне всего населения.

Несмотря на десятилетия рекомендаций по снижению потребления соли, уровень натрия в рационе большинства людей остается почти вдвое выше рекомендованных норм. Это свидетельствует о том, что традиционные методы борьбы с гипертонией не всегда оказывают желаемый эффект. В этом контексте переход на калийсодержащую соль выглядит как более реалистичный и доступный способ решения проблемы.

Однако эксперты предупреждают о необходимости учитывать индивидуальные противопоказания. Например, людям с заболеваниями почек или тем, кто принимает определенные виды терапии, следует проконсультироваться с врачом перед внесением изменений в свой рацион. Тем не менее, для большинства людей замена обычной соли на калийсодержащую представляет собой безопасный и эффективный шаг к улучшению здоровья.

Простая замена соли может стать важной частью стратегии по борьбе с гипертонией и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Эта мера не только проста в реализации, но и доступна для большинства людей. Важно помнить, что здоровье сердца — это не только вопрос индивидуального выбора, но и общенациональная задача, требующая внимания и действий со стороны каждого из нас.