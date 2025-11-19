Замена соли на калийсодержащую уменьшает риск инфаркта и инсульта – исследование

Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60 Обнаружено мощное средство от бессонницы: оно удивляет даже ученых 11 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие

Вторник 18 ноября

00:17Замена соли на калийсодержащую уменьшает риск инфаркта и инсульта – исследование 20:50"Заглянули в штаны к Диброву?": Герман-младший жестко ответил всем, кто обсуждает телеведущего 19:51Якубович в главной роли? Эдуард Бояков раскрыл, как он изменит московский театр 18:59Собянин сообщил об устранении еще одного БПЛА на подлете к Москве 18:47Силами ПВО отражена попытка атаки БПЛА на Москву – Собянин 17:25Уберите это из холодильника: 5 "обычных" продуктов, которые оказались токсичнее, чем вы думали 16:16"Я не могу постоянно пить!": Волочкова раскрыла, как на самом деле устроен "звездный рехаб" 15:41Антикоагулянты как яд: доктор Мясников назвал 7 реальных показаний, при которых нужно "разжижать" кровь 15:13Губернатор Подмосковья навестил бойцов спецоперации в санатории 14:4085-летний мужчина превратил плановый визит к врачу в международное приключение 13:08Принц Уильям откровенно рассказал о строгих запретах для своих детей 11:35Авторитет Филя Болгарский: ввязавшийся в криминальную историю Киркоров всполошил публику 10:04Кто несет ответственность за чистоту в подъезде многоквартирного дома – ответил эксперт по ЖКХ 08:39С солисткой группы "Фабрика" Сашей Савельевой случилось ужасное после родов: Рыдала целый час 06:41Мошенники стали писать россиянам в мессенджерах от имени представителей УК и ТСЖ 03:37Эндокринолог развеяла миф о вреде питья во время еды 00:26Синоптики пообещали москвичам необычный ноябрь 21:30Ножницы вместо ножа и йогурт для курицы: 7 гениальных хитростей, которые вдвое ускорят ваш ужин 20:39Хотите мира в семье? Психологи назвали самый простой и приятный способ укрепить отношения за 10 минут 19:34Что будет с нашим телом, если есть хлеб каждый день? 18:26"Они просто предали": Татьяна Буланова со скандалом выгнала танцоров, ставших звездами Сети 17:41Перестаньте пить воду так: 4 привычки, которые бьют по почкам и метаболизму 16:32"Я не знаю, но делаю умный вид": Мясников раскрыл шокирующий секрет, как он ставит диагнозы в эфире 15:33После развода Полина Диброва уехала в Индию в компании известного актера 14:16Вика Газинская рассказала о новой коллекции и роли вдохновения – откровения актуального дизайнера 13:53Собянин открыл два лечебных корпуса Морозовской больницы после реконструкции 13:49Билеты на какие экспериментальные спектакли можно найти в "Мосбилете" 13:14"К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе": на киностудии "Мосфильм" пройдет ежегодная "Киноелка" 12:34Самойлова сделала однозначное заявление о примирении с Джиганом после судебного заседания 11:37Отрыв Волочковой и тяжелая ночь Джигурды – стартовало скандальное шоу "Звезды под капельницей" 10:14Частный детектив раскрыл настоящий процент измен со стороны неверных супругов 08:53Дибров спешно покинул Россию после резонанса из-за скандального видео 06:29Своевременный визит к зубному врачу помогает выявить опасные заболевания 03:16Метеоролог поделился с москвичами прогнозом по количеству снега в декабре 00:35Эксперт назвал признаки безопасной искусственной елки 16:53Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" 14:42Высоцкая откровенно рассказала о больших финансовых потерях из-за мемов о ее готовке 12:26Архитектор Сергей Мешалкин рассказал о восстановлении алтаря в Благовещенской надвратной церкви 10:09Невролог рассказала о способе тренировки мозга для здоровой старости 06:14Терапевт дал несколько советов на случай хронической усталости 03:21Врач дала россиянам советы по увлажнению воздуха в квартире 00:25Диетолог раскрыл неожиданную пользу от яблок зимой 16:15Обнародован точный порядок действий при взломе электронной почты – стоит изучить каждому 14:27Какой шум дома не подпадает под закон о тишине – объяснил юрист 12:04Как готовят борщ в разных регионах России – эксперты составили увлекательную "борщевую карту" 10:13Лещенко заявил, что чувствует себя Волочковой – названа причина странных слов певца 06:45Послал саму Канделаки, а теперь готов работать даром: Шаляпин горько пожалел о своей ошибке 03:09Маска сброшена: Кудрявцева в ужасе от истинного лица Гузеевой 00:50Не открывайте дверь: 4 вещи, которые нельзя выносить из дома 15 ноября 18:56В жизни беременной Агаты Муцениеце произошло поворотное событие
Замена соли на калийсодержащую уменьшает риск инфаркта и инсульта – исследование

Замена соли на калийсодержащую уменьшает риск инфаркта и инсульта – исследование
149

Недавние исследования, опубликованные в Journal of Hypertension, выявили простой и эффективный способ снижения артериального давления и защиты сердечно-сосудистой системы.

Национальная рабочая группа по гипертонии Австралии рекомендует заменить обычную поваренную соль на калийсодержащую. Это решение может значительно уменьшить риск инсультов и инфарктов, что делает его важным шагом в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Калийсодержащая соль представляет собой смесь хлорида натрия и хлорида калия, обычно в соотношении 75:25. Такой подход позволяет не только сократить потребление натрия — главного фактора, способствующего повышению давления, но и увеличить уровень калия, который часто недостаточен в рационе современных людей. Исследования показывают, что увеличение потребления калия может помочь снизить кровяное давление и улучшить здоровье сердца.

Клинические испытания продемонстрировали, что замена обычной соли на калийсодержащую приводит к значительному снижению артериального давления, а также к уменьшению числа сердечно-сосудистых событий и даже снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Это открытие подчеркивает важность изменения привычек питания для улучшения здоровья на уровне всего населения.

Несмотря на десятилетия рекомендаций по снижению потребления соли, уровень натрия в рационе большинства людей остается почти вдвое выше рекомендованных норм. Это свидетельствует о том, что традиционные методы борьбы с гипертонией не всегда оказывают желаемый эффект. В этом контексте переход на калийсодержащую соль выглядит как более реалистичный и доступный способ решения проблемы.

Однако эксперты предупреждают о необходимости учитывать индивидуальные противопоказания. Например, людям с заболеваниями почек или тем, кто принимает определенные виды терапии, следует проконсультироваться с врачом перед внесением изменений в свой рацион. Тем не менее, для большинства людей замена обычной соли на калийсодержащую представляет собой безопасный и эффективный шаг к улучшению здоровья.

Простая замена соли может стать важной частью стратегии по борьбе с гипертонией и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Эта мера не только проста в реализации, но и доступна для большинства людей. Важно помнить, что здоровье сердца — это не только вопрос индивидуального выбора, но и общенациональная задача, требующая внимания и действий со стороны каждого из нас.

19 ноября 2025, 00:17
Фото: Freepik
Journal of Hypertension✓ Надежный источник

