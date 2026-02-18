Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна

Очередная порция рассекреченных документов из США произвела эффект разорвавшейся бомбы, доказав, что щупальца самой скандальной преступной сети дотянулись до верхушки отечественного шоу-бизнеса.



Казалось, что громкое дело американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле людьми и создании преступной схемы с участием несовершеннолетних, касается только голливудских селебрити и британских принцев. Однако новые данные, опубликованные Telegram-каналом SHOT, раскрывают неожиданные подробности: в "черной книжке" и переписках преступника фигурируют имена, знакомые каждому россиянину.

Алла Пугачева

Самой громкой находкой стало упоминание Примадонны российской эстрады. Как выяснилось, Алла Пугачева рассматривалась как одна из приоритетных целей для личной встречи с Эпштейном.

Список "самых известных женщин России" для финансиста составил Борис Николич, бывший советник Билла Гейтса. Он отправил Эпштейну письмо с интригующим заголовком "Миссия выполнена для некоторых", где подробно проанализировал кандидатуры потенциальных гостей. Пугачева значилась там как "самая популярная женщина России".

Однако судьба уберегла певицу от сомнительного знакомства по весьма прозаичной причине. Эпштейн лично изучил досье и не одобрил ее кандидатуру. Артистка попросту не понравилась миллионеру, поэтому приглашение ей так и не поступило.

"Иванушки"

Еще более шокирующая деталь касается популярной группы "Иванушки International". В материалах дела всплыли показания одной из девушек, знакомых с Эпштейном. Она рассказала странную историю из 1995 года.

По словам свидетельницы, на одном из концертов к ней, тогда еще шестилетней девочке, подошел 24-летний юноша-модель. Молодой человек пообещал жениться на ней, "когда она вырастет". Спустя несколько месяцев этот загадочный "жених" присоединился к составу группы "Иванушки". Авторы расследования утверждают, что речь идет о бессменном лидере коллектива Кирилле Андрееве.

Вечеринки на Кубе и свидание с супермоделью

Документы раскрывают и другие несостоявшиеся или планируемые встречи с российскими звездами:

Тимур Бекмамбетов. Знаменитый режиссер должен был стать VIP-гостем на закрытой вечеринке на Кубе в 2017 году. Мероприятие позиционировалось как двухдневный семинар для "выдающихся новаторов" по изучению механизмов гениальности.

Ирина Шейк. Эпштейн проявлял настойчивый интерес к российской супермодели. Его ассистентка Лесли Грофф связывалась с друзьями Ирины, чтобы узнать, свободна ли она 14 февраля 2012 года. Состоялась ли встреча в День всех влюбленных — история умалчивает.

Дружба с подельницей и политические досье

Некоторые российские знаменитости были знакомы с окружением Эпштейна лично. Бизнесмен Умар Джабраилов подтвердил, что поддерживал дружеские отношения с Гислейн Максвелл — главной помощницей финансиста, ныне осужденной за организацию преступлений. В архивах найдена их переписка от 2001 года, где обсуждаются встречи в Лондоне и возможный визит Эпштейна в Россию.

Не обошлось и без политики. Имя Владимира Жириновского неоднократно встречалось в статьях, которые Эпштейн получал по почте для изучения ситуации в РФ. А самым курьезным "фигурантом" файлов стал... Владимир Ленин. В документах Минюста США обнаружили мем с логотипом Louis Vuitton, подписью "Vladimir Lenin" и фотографией знаменитого чемодана-павильона на Красной площади.

Миллионы страниц и тайны за закрытыми дверями

На данный момент Министерство юстиции США завершило публикацию материалов по этому делу. СМИ сообщают, что ведомство обнародовало около 3,5 млн страниц из общего архива в 6 млн файлов. Представители Минюста заявили, что полностью выполнили требования закона о прозрачности.

Однако оставшаяся часть документов — почти половина — так и осталась засекреченной. Официально это объясняют наличием дубликатов, юридическими ограничениями и необходимостью защиты жертв преступлений. Такое решение вызвало волну критики со стороны правозащитников и политиков, которые уверены, что в неопубликованных файлах могут скрываться имена еще более влиятельных персон. Принципы финансовой грамотности и осторожности теперь актуальны не только в бизнесе, но и в выборе круга общения для мировых звезд.