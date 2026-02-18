Об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом

Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Топ новостей недели

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Вторник 17 февраля

00:39Об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 20:15Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18:12Запрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 16:35"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду 15:34Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей 15:26Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу 15:06Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных 13:25Почему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома: старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш" 12:04"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни 10:34Народ накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование 09:26Названы 3 лучшие клиники флебологии в Москве 05:25Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты 01:31Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца 19:40Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей 17:46"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения 16:21"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции 14:02"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 11:50Секретное правило первого дня Масленицы: почему нельзя есть мясные блины 10:04В СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке 09:22"Я бы назвала актеров магами": звезда "Чикатило" рассказала, как работала со сверхъестественным 06:52Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование 03:14Синоптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля 00:17Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников 16:41Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог 14:23Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик 12:10Джиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода 10:09Суд принял решение о судьбе пирса Филиппа Киркорова 06:24Резкий отказ от кофе может вызвать нарушения в работе ЖКТ – диетолог 03:11Какие лекарства в сезон гриппа необходимо держать в домашней аптечке 00:17Врач призвала россиян ограничить потребление блинов с беконом и майонезом 16:27Визажист раскрыла самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа 14:23Изменившуюся Серябкину перестали узнавать – такой певицу еще не видели 12:21Девушки стали знакомиться с мужчинами методами отделов кадров – новый тренд 10:13Сколько стоит средний букет в День всех влюбленных и какие цветы лучше дарить 06:06Эти звезды отмечают 14 февраля: почему праздник влюбленных вызывает столько споров в России: 03:16"Слишком чисто – тоже не всегда хорошо": почему стерильный дом провоцирует опасные болезни 00:39Риск провести всю жизнь в одиночестве: почему 14 февраля по народному календарю считается опасным днем 20:14Тест: угадайте названия советских фильмов по одному кадру со скорой 17:14Долина может заработать три миллиона рублей на билетах за один концерт 15:55Дмитрий Маликов довел до слез эмоциональную дочь 14:21"Эффект ощутим, но волшебства ждать не стоит": вся правда о том, как пептиды меняют кожу на самом деле 13:17ТЕСТ "Пятница, 13-е": узнайте, дожили бы вы до финала в классическом фильме ужасов 12:07Алферова уличила во лжи Бероева: актриса сделала резкое заявление о расставании 11:33Соседи не стали молчать: вскрылась неприглядная правда о доме, где теперь прописана Лариса Долина 10:11"Увеличили в два раза": Анна Семенович резко ответила на скандальные кадры из отпуска 09:18Антигистаминные – не панацея: почему в этом году весенняя аллергия станет опаснее и как к ней подготовиться 08:33"Нас подготавливают": Катя Лель раскрыла правду о будущей встрече с инопланетянами 06:02Почему весь мир боится пятницу 13-е: главные приметы и неожиданный взгляд ученых на "проклятую" дату 03:35Простые финики вызывают в организме необратимый процесс: ученые сделали неожиданное заявление 00:48"Крики приманят огонь": почему 13 февраля в доме должна стоять полная тишина
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом

Об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом
202

Существует старинный обряд, который в середине февраля помогал семьям не просто выживать, а буквально притягивать благополучие в свои стены.

Февраль подходит к концу, и 18 число в народном календаре занимает особое место. Этот день посвящен святой Агафье, которую в народе ласково называли "Коровницей". Однако за заботой о домашнем скоте скрывается глубокий финансовый смысл, ведь для крестьянина в старину благополучие животных было равносильно современному банковскому счету.

Главный обряд: как хлеб превращается в магнит для купюр

Оказывается, об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля по народному календарю, чтобы навсегда приманить деньги в дом, так это провести особый ритуал с выпечкой. В этот день хозяйки обязательно пекли большой каравай или простые лепешки, которые символизировали солнце и скорый приход весны.

Главный секрет заключался в том, что первый кусок свежего хлеба нужно было густо посыпать солью и спрятать в укромное место на кухне. Считалось, что такой "заговор на сытость" создает в доме особую атмосферу, которая притягивает достаток. Если в семье были финансовые трудности, этот кусочек оставляли на долгое время, веря, что он "вытянет" нужду из углов и освободит место для прибыли.

Почему 18 февраля нельзя оставлять дом в беспорядке

Наши прадеды верили, что деньги любят не только счет, но и чистое, свободное пространство. Именно 18 февраля было принято выметать сор из самых дальних углов и из-под кроватей. Считалось, что вместе с пылью из дома уходит старая, застоявшаяся энергия бедности, которая мешает приходу новых источников дохода.

Чтобы ритуал сработал на полную мощь, после уборки порог дома следовало слегка окропить водой. Это создавало невидимый барьер для мелких неурядиц и непредвиденных трат. Если же в этот день в дом заглянет гость, его нужно встретить максимально щедро. Каждая крошка, отданная в этот день от чистого сердца, по легенде, возвращалась хозяевам в десятикратном размере.

Опасные ошибки: что может отпугнуть богатство

Существуют и строгие запреты, нарушение которых могло привести к пустому кошельку. В день Агафьи категорически не рекомендовалось:

  • Скупиться на корм для домашних питомцев или бездомных животных (их довольство — залог вашего успеха).
  • Оставлять грязную посуду на столе на ночь (вместе с остатками еды "утекает" семейная прибыль).
  • Грустить и вслух жаловаться на нехватку средств.

Считалось, что именно 18 февраля Вселенная особенно чутко прислушивается к нашим словам и мыслям. Поэтому вместо жалоб предки старались обсуждать планы на лето и мечтать о новых приобретениях. Такой позитивный настрой в сочетании с простыми вековыми традициями помогал создавать мощный фундамент для финансового роста на весь оставшийся год.

Шоу-бизнес в Telegram

18 февраля 2026, 00:39
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца

Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу

Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу
Главный праздник весны в этом году обещает удивить даже тех, кто привык к традиционным гуляньям в своем дворе. Конец февраля 2026 года станет временем, когда старинные традиции переплетутся с современным гастрономическим искусством.

Запрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте

Запрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте
Поклонники юмориста долго гадали, где и когда состоится его следующее выступление после новостей о закрытии границ. Юмористический мир обсуждает новость о возвращении на сцену одного из самых популярных стендаперов СНГ.

"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду

"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду
Многие привыкли считать это чувство признаком большой любви, но реальная причина кроется в глубоких механизмах нашего организма. Каждый хотя бы раз в жизни испытывал это странное, но приятное трепетание внутри.

Почему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома: старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш"

Почему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома: старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш"
Многие привыкли просто есть блины всю неделю, но именно второй день праздника скрывает в себе особый смысл, способный круто изменить личную жизнь. Масленичная неделя — это не только горы золотистых блинов, но и строгая последовательность обрядов, где у каждого дня есть свое имя и правила.

"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни

"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни
Известная актриса и супруга композитора Игоря Николаева долго хранила молчание, но теперь решила открыто заявить о серьезной угрозе, которая преследует ее годами. Жизнь в свете софитов часто кажется безоблачной, однако за красивыми кадрами в соцсетях порой скрываются настоящие драмы.

Выбор читателей

16/02Пнд"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 16/02Пнд"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции 16/02ПндВ СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке 17/02ВтрДоктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты 16/02Пнд"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения 16/02ПндСиноптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля