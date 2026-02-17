Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу

Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу
64

Главный праздник весны в этом году обещает удивить даже тех, кто привык к традиционным гуляньям в своем дворе.

Конец февраля 2026 года станет временем, когда старинные традиции переплетутся с современным гастрономическим искусством. Масленица — это не просто повод съесть порцию теста с маслом, а возможность отправиться в настоящее путешествие за вкусами, которые невозможно встретить в обычном городском кафе.

В этом сезоне эксперты по туризму советуют обратить внимание на регионы, где праздник сохранил свой первозданный размах и долю здорового безумия. Но готовы ли вы попробовать угощение, которое на первый взгляд кажется совершенно несъедобным?

Столица блинов и гусиные бои

Если вы ищете классику, то путь лежит в Суздаль или Ярославль. Именно здесь Масленицу празднуют с купеческим размахом: ярмарки, штурм снежных городков и те самые "медвежьи забавы", когда ростовые куклы и ряженые вовлекают в пляс каждого прохожего. В Ярославле, который официально считается столицей праздника, ежегодно пекут гигантские блины, претендующие на рекорды.

Однако главной фишкой этих мест остаются старинные рецепты. Здесь подают блины на опаре, которые томятся в настоящих печах, приобретая неповторимый аромат дыма. В Суздале же к трапезе добавляют зрелищности — знаменитые гусиные бои, посмотреть на которые съезжаются со всей страны. Но если классика кажется вам слишком предсказуемой, стоит повернуть на север, где традиции приобретают суровый оттенок.

Карельский колорит и черные деликатесы

В Карелии Масленицу встречают с нордическим характером. Вместо привычных сладких начинок здесь правят бал дары озер и лесов. Местные повара предлагают туристам попробовать знаменитые "черные блины", в состав которых добавляют чернила каракатицы или активированный уголь для цвета, а внутрь кладут нежнейшее филе форели или икру.

Такой гастрономический шок дополняется катанием на собачьих упряжках по замерзшим озерам. Карельская Масленица — это про суровую красоту и очень сытную еду, которая помогает согреться в февральские морозы. Но даже эти изыски меркнут по сравнению с тем, что готовят для гостей в самом сердце Сибири.

Сибирский размах: блины на лопате и таежный мед

В Сибири праздник превращается в проверку на прочность. Здесь принято устраивать самые массовые гулянья с кулачными боями и прыжками через костер. Главным аттракционом часто становится выпекание блинов на огромных сковородах с помощью настоящих лопат — зрелище, которое неизменно собирает тысячи лайков в соцсетях.

Для тех, кто ценит пользу, сибиряки подготовили особые добавки. Блины здесь подают с кедровыми орехами, диким таежным медом или вареньем из сосновых шишек.

Чтобы вам было проще выбрать направление, мы составили краткий гид по самым интересным локациям:

РегионГлавная особенностьЧто попробовать
ЯрославльГлавная Масленица страныБлины по рецептам XVIII века
КарелияСеверный колоритБлины с форелью и икрой
Владимирская областьГусиные боиСбитень и блины из печи
Сибирь (Алтай)Экстремальные забавыБлины с кедровым медом

Какое бы направление вы ни выбрали, помните, что Масленица в 2026 году — это шанс увидеть Россию с новой, живой и очень вкусной стороны. Главное — успеть забронировать жилье, ведь места в лучших этно-отелях разлетаются быстрее, чем горячие блины на ярмарке. А вы знали, что в одном из регионов существует традиция сжигать не только чучело, но и свои старые обиды, записанные на специальных свитках?

Шоу-бизнес в Telegram

17 февраля 2026, 20:15
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

