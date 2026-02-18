Третий день Масленицы считался решающим для мира в семье, ведь именно в это время за праздничным столом решалось, какими будут отношения между самыми близкими родственниками на весь год.

Масленичная неделя набирает обороты, и среда традиционно носит вкусное название "Лакомка". Если первые два дня были временем подготовки и первых встреч, то на третий день гулянья выходили на новый уровень. Главным событием среды становился визит зятя к теще — обычай, который в старину соблюдали неукоснительно.

Пир на весь мир: зачем тещи старались угодить зятьям

В этот день матери замужних дочерей накрывали богатые столы, где центральное место занимали блины со всевозможными начинками. Считалось, что чем радушнее теща примет мужа своей дочери, тем счастливее и спокойнее будет жизнь молодой семьи. Это был день перемирия, когда забывались все прошлые обиды и недопонимания.

На "Лакомку" приглашали не только зятя, но и его родственников, друзей и соседей. Столы буквально ломились от угощений: кисели, медовуха, ватрушки и, конечно, десятки видов блинов. Однако за внешним весельем скрывался важный ритуал проверки.

Секретный тест на характер: о чем расскажет начинка

Мало кто знает, что обычное поедание блинов в среду превращалось в настоящий психологический анализ. Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака — этот старинный обычай помогал женщинам лучше понять выбор своих дочерей. Оказывается, по тому, какую начинку выбирал мужчина для своего первого блина, судили о его характере и будущем отношении к жене.

Народные приметы гласили:

Если зять тянулся к блинам с соленой рыбой или икрой — значит, человек он строгий, работящий, но может быть упрямым.

Выбор сладкого (меда или варенья) говорил о мягком, ласковом нраве и о том, что жену он будет баловать.

Блины со сметаной выбирали рассудительные и надежные домоседы.

А вот если зять предпочитал творог, это сигнализировало о его нерешительности и "мягкотелости".

Запреты среды: что нельзя делать на "Лакомку"

Несмотря на атмосферу всеобщего угощения, у третьего дня Масленицы были свои строгие правила. Главный запрет касался ссор. Считалось, что если зять и теща поспорят в этот день, то их вражда затянется на долгие годы и принесет в дом несчастье.

Также в среду не рекомендовалось:

Жадничать. Теща должна была выставить на стол все лучшее, что есть в доме. Экономия в этот день сулила финансовые трудности обеим семьям. Заниматься тяжелым трудом. Все дела по хозяйству старались завершить до полудня, чтобы посвятить остаток дня общению. Уходить голодным. Считалось дурным тоном съесть мало — это могло обидеть хозяйку и "отпугнуть" удачу от дома.

Вечер среды обычно заканчивался народными гуляньями и песнями, которые прославляли семейные узы. "Лакомка" была последним днем перед "Широким четвергом", когда праздник окончательно выплескивался на улицы, превращаясь в грандиозный карнавал.