Эксперт назвал объекты для уплаты налога на недвижимость до 1 декабря

Собственники различных объектов недвижимости в России должны быть внимательны к срокам уплаты налога на имущество.

По словам налогового консультанта Оксаны Мучараевой, все владельцы жилых помещений, гаражей и даже незавершенных объектов обязаны до 1 декабря 2025 года уплатить налог на недвижимость. В противном случае налоговая задолженность может быть списана с их счетов без судебного разбирательства.

Объекты, облагаемые налогом

Налогом на имущество облагаются разнообразные объекты. Это включает в себя жилые дома, такие как многоквартирные и наемные, а также садовые и жилые строения. В список попадают квартиры, комнаты, гаражи и машино-места. Кроме того, если единый недвижимый комплекс включает хотя бы один жилой дом, он также подлежит налогообложению. Мучараева отметила, что даже незавершенные строительные объекты, если их проектируемое назначение — жилой дом, подлежат налогу. Хозяйственные строения на земельных участках личного подсобного хозяйства также не остаются без внимания.

Важно отметить, что имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома, не облагается налогом. К таким объектам относятся чердаки и подъезды.

Сроки и порядок уплаты налога

Собственникам необходимо помнить, что налоги за 2024 год нужно будет уплатить до 1 декабря 2025 года. При этом подавать налоговую декларацию не требуется — налоговая инспекция самостоятельно рассчитает сумму налога и направит уведомление. Однако за просрочку платежа начисляются пени, что делает своевременную уплату особенно важной.

С 1 ноября 2025 года вступает в силу новое правило: налоговые органы смогут взыскивать задолженность по имущественным налогам с физических лиц без обращения в суд. Это изменение подчеркивает необходимость внимательного отношения к срокам уплаты.

Местные особенности налогообложения

Налог на имущество является местным налогом, что означает, что его особенности, размеры ставок и льготы определяются представительными органами муниципальных образований. В городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — эти правила прописаны в местных законах.

Как пояснила Мучараева, Налоговый кодекс устанавливает верхнюю границу налоговых ставок. Местные власти имеют право снижать эту ставку. Базовая ставка для большинства объектов жилой недвижимости составляет 0,1% от кадастровой стоимости.

Местные власти также могут вводить различные льготы по налогу на имущество. Эти льготы доступны пенсионерам, ветеранам, участникам боевых действий, инвалидам и многодетным семьям. Однако важно помнить, что уменьшение налоговой базы не касается коммерческих объектов.

Способы оплаты налога

Оплатить налог можно несколькими способами. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика-физлица на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), в мобильном приложении "Налоги ФЛ", на портале "Госуслуг" или через специальный сервис "Уплата налогов и пошлин". Также предусмотрена возможность оплаты по QR-коду или реквизитам из налогового уведомления. При этом оплату может осуществить как сам налогоплательщик, так и любое другое лицо от его имени.