"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении

Известная телеведущая и блогер внезапно поделилась кадрами, которые заставили ее поклонников по всей стране затаить дыхание от неожиданности.

Сегодня на странице 34-летней звезды сериала "Монастырь" появилось видео, которое мгновенно стало самой обсуждаемой новостью дня. На кадрах Настя вместе со своим мужем Филиппом Бегаком занимается домашними делами — пара вместе лепит пельмени. В какой-то момент артистка нежно обнимает супруга и буквально запрыгивает ему на руки.

Подпись к ролику была максимально красноречивой: "Кто мог подумать, что 2026 год принесет такие новости. И да, я беременна!". Следом в блоге появились и другие публикации, развивающие тему "интересного положения" знаменитости.

Поклонники тут же начали засыпать звезду вопросами о переменах в жизни. В ответ на один из них, где подписчица интересовалась, действительно ли Настя ждет малыша, появился лаконичный комментарий: "Думаете, я просто так на пельмени налетела?".

Чуть позже в аккаунте опубликовали еще одно фото Ивлеевой в зимней одежде со словами признательности.

"Спасибо вам всем за вашу поддержку. Честно говоря, я в шоке, что моя беременность вызвала такую бурю эмоций", — гласило сообщение.

Однако за этой идиллией скрывалась совсем другая реальность.

Оказалось, за громкими признаниями стоят хакеры. Настя Ивлеева смогла выйти на связь через свой резервный аккаунт и объяснила, что происходит на ее основной странице. Телеведущая официально заявила, что потеряла доступ к профилю и не имеет отношения к последним постам.

"Мой аккаунт до сих пор находится в руках мошенников. У меня нет к нему доступа", — предупредила артистка.

Настя призвала свою многомиллионную аудиторию проявить бдительность. Она подчеркнула, что сейчас от ее имени могут распространяться опасные ссылки или просьбы о финансовой помощи, к которым нельзя относиться серьезно.

"Не переходите там по ссылкам и не переводите никаких денег никому! Давайте попробуем заблокировать эту страницу. Пожалуйста, переходите на эту страницу и жалуйтесь на нее беспощадно", — обратилась Ивлеева к блогерам и фанатам, надеясь общими усилиями прекратить действия злоумышленников.