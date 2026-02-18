Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле

Многие привыкли винить смартфоны в плохом зрении, но недавнее открытие исследователей из Университета штата Нью-Йорк может полностью перевернуть наше представление об этой проблеме.



Мир охватила настоящая эпидемия близорукости. По данным портала RidLife, сегодня миопия поражает почти половину молодых людей в Европе и США, а в некоторых странах Азии этот показатель достигает пугающих 90 процентов. Долгое время считалось, что виной всему бесконечное время, проведенное перед экранами телефонов и компьютеров. Однако новая гипотеза исследователей указывает на совсем другой фактор.

Главный враг здоровья глаз

Как выяснили ученые из Университета штата Нью-Йорк (SUNY), ключевую роль играет не само использование устройств, а условия, в которых мы ими пользуемся. Оказывается, основная проблема заключается в длительной фокусировке на близких предметах при плохом освещении.

"Близорукость достигла почти эпидемического уровня, однако мы до сих пор не до конца понимаем ее причины. Наши результаты указывают на то, что общим фундаментальным фактором может быть количество света, достигающего сетчатки во время продолжительной работы на близком расстоянии, особенно в помещениях", — отмечает ведущий автор исследования Хосе-Мануэль Алонсо.

Ловушка для зрачка

Ученые описывают сложный механизм, который портит наше зрение. Когда глаз долго фокусируется на чем-то близком в полумраке, зрачок инстинктивно сужается, чтобы сделать картинку четче. Это естественная реакция организма, но у нее есть опасный побочный эффект: узкий зрачок еще сильнее ограничивает доступ света к сетчатке.

Именно этот "световой голод" глаза, по мнению исследователей, и запускает процесс развития близорукости. Получается, что глаз буквально страдает от нехватки ярких лучей в тот момент, когда он напряжен сильнее всего.

Почему прогулки работают

Эта теория легко объясняет, почему врачи так настойчиво рекомендуют детям проводить больше времени на улице. На открытом воздухе свет гораздо ярче, чем в любом помещении. В таких условиях зрачок регулируется естественным освещением, а не расстоянием до книги или экрана, что резко снижает риск развития болезни.

Новая гипотеза также подтверждает эффективность существующих методов лечения. Например, использование специальных мультифокальных линз или капель атропина работает именно потому, что эти средства помогают снизить нагрузку на глаз и позволяют сетчатке получать необходимую порцию света. Исследователи уверены: чтобы сохранить зрение в цифровую эпоху, достаточно просто добавить яркости в помещениях и не забывать про дневной свет.