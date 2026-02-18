Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля

Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества обернулся громким спором о том, уместно ли требовать баснословные гонорары за патриотические выступления.



В преддверии 23 февраля в российском шоу-бизнесе назревает серьезный раскол. Пока одни знаменитости выставляют счета на суммы с шестью нулями, другие уверены, что в такие даты искусство должно быть выше денег. Ситуация привлекла внимание общественности после того, как в прессе появились данные о реальных доходах артистов за праздничные шоу.

Готов петь "просто так"

На фоне обсуждения дороговизны звездных выступлений неожиданное и смелое заявление сделал певец Михаил Муромов. В интервью журналистам исполнитель хита "Яблоки на снегу" открыто поддержал идею проведения безвозмездных концертов.

По мнению Муромова, статус народного или заслуженного артиста обязывает человека быть ближе к народу в такие важные даты. Музыкант подчеркнул, что лично он уже принял решение и согласился выступить бесплатно 23 февраля, не требуя ни копейки за свой выход на сцену.

"Деньги ничего не решают"

Свою позицию Михаил Муромов объяснил тем, что патриотические мероприятия требуют особого отношения. По его словам, в такие моменты артист должен не отрабатывать контракт, а делиться теплом своей души.

"Есть мероприятия, где нужно часть души отдать, деньги ничего не решают", — резюмировал певец.

Он уверен, что для защитников страны искреннее внимание кумира стоит гораздо дороже любого самого дорогого светового шоу.

Другая сторона медали: миллионные гонорары

Однако далеко не все коллеги Муромова разделяют его альтруистический настрой. В СМИ попали данные о стоимости выступлений других топ-звезд в этот праздничный день:

Леонид Агутин и Анжелика Варум: семейный дуэт за стадионный концерт в Тольятти получит внушительные 9,5 миллиона рублей.

Певица МакSим: готова выступить 23 февраля за 4 миллиона рублей.

Примечательно, что МакSим все же пошла на небольшие уступки. По данным Telegram-канала Mash, обычно за 45 минут на сцене она просит на 500 тысяч рублей больше, но для ветеранов решила сделать своеобразную скидку.

Раскол в закулисье

Ситуация с праздничными концертами наглядно показала, как по-разному артисты оценивают свою роль в патриотических мероприятиях. Пока одни считают праздничные даты лучшим временем для заработка, другие, как Михаил Муромов, призывают вспомнить о совести и духовных ценностях. Вопрос о том, последует ли кто-то еще примеру Муромова и откажется от гонорара ради идеи, остается открытым.