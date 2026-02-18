Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля

Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Топ новостей недели

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Среда 18 февраля

13:01Оцинковка против пластика: когда экономия на воздуховодах выходит боком 12:55Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 11:11Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна 09:45Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 07:39Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака 04:26Доктор Мясников рассказал, сколько времени требуется для восстановления запасов железа 00:39Об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 20:15Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18:12Запрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 16:35"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду 15:34Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей 15:26Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу 15:06Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных 13:25Почему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома: старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш" 12:04"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни 10:34Народ накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование 09:26Названы 3 лучшие клиники флебологии в Москве 05:25Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты 01:31Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца 19:40Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей 17:46"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения 16:21"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции 14:02"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 11:50Секретное правило первого дня Масленицы: почему нельзя есть мясные блины 10:04В СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке 09:22"Я бы назвала актеров магами": звезда "Чикатило" рассказала, как работала со сверхъестественным 06:52Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование 03:14Синоптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля 00:17Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников 16:41Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог 14:23Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик 12:10Джиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода 10:09Суд принял решение о судьбе пирса Филиппа Киркорова 06:24Резкий отказ от кофе может вызвать нарушения в работе ЖКТ – диетолог 03:11Какие лекарства в сезон гриппа необходимо держать в домашней аптечке 00:17Врач призвала россиян ограничить потребление блинов с беконом и майонезом 16:27Визажист раскрыла самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа 14:23Изменившуюся Серябкину перестали узнавать – такой певицу еще не видели 12:21Девушки стали знакомиться с мужчинами методами отделов кадров – новый тренд 10:13Сколько стоит средний букет в День всех влюбленных и какие цветы лучше дарить 06:06Эти звезды отмечают 14 февраля: почему праздник влюбленных вызывает столько споров в России: 03:16"Слишком чисто – тоже не всегда хорошо": почему стерильный дом провоцирует опасные болезни 00:39Риск провести всю жизнь в одиночестве: почему 14 февраля по народному календарю считается опасным днем 20:14Тест: угадайте названия советских фильмов по одному кадру со скорой 17:14Долина может заработать три миллиона рублей на билетах за один концерт 15:55Дмитрий Маликов довел до слез эмоциональную дочь 14:21"Эффект ощутим, но волшебства ждать не стоит": вся правда о том, как пептиды меняют кожу на самом деле 13:17ТЕСТ "Пятница, 13-е": узнайте, дожили бы вы до финала в классическом фильме ужасов 12:07Алферова уличила во лжи Бероева: актриса сделала резкое заявление о расставании 11:33Соседи не стали молчать: вскрылась неприглядная правда о доме, где теперь прописана Лариса Долина
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля

Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля
238

Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества обернулся громким спором о том, уместно ли требовать баснословные гонорары за патриотические выступления.

В преддверии 23 февраля в российском шоу-бизнесе назревает серьезный раскол. Пока одни знаменитости выставляют счета на суммы с шестью нулями, другие уверены, что в такие даты искусство должно быть выше денег. Ситуация привлекла внимание общественности после того, как в прессе появились данные о реальных доходах артистов за праздничные шоу.

Готов петь "просто так"

На фоне обсуждения дороговизны звездных выступлений неожиданное и смелое заявление сделал певец Михаил Муромов. В интервью журналистам исполнитель хита "Яблоки на снегу" открыто поддержал идею проведения безвозмездных концертов.

По мнению Муромова, статус народного или заслуженного артиста обязывает человека быть ближе к народу в такие важные даты. Музыкант подчеркнул, что лично он уже принял решение и согласился выступить бесплатно 23 февраля, не требуя ни копейки за свой выход на сцену.

"Деньги ничего не решают"

Свою позицию Михаил Муромов объяснил тем, что патриотические мероприятия требуют особого отношения. По его словам, в такие моменты артист должен не отрабатывать контракт, а делиться теплом своей души.

"Есть мероприятия, где нужно часть души отдать, деньги ничего не решают", — резюмировал певец.

Он уверен, что для защитников страны искреннее внимание кумира стоит гораздо дороже любого самого дорогого светового шоу.

Другая сторона медали: миллионные гонорары

Однако далеко не все коллеги Муромова разделяют его альтруистический настрой. В СМИ попали данные о стоимости выступлений других топ-звезд в этот праздничный день:

  • Леонид Агутин и Анжелика Варум: семейный дуэт за стадионный концерт в Тольятти получит внушительные 9,5 миллиона рублей.
  • Певица МакSим: готова выступить 23 февраля за 4 миллиона рублей.

Примечательно, что МакSим все же пошла на небольшие уступки. По данным Telegram-канала Mash, обычно за 45 минут на сцене она просит на 500 тысяч рублей больше, но для ветеранов решила сделать своеобразную скидку.

Раскол в закулисье

Ситуация с праздничными концертами наглядно показала, как по-разному артисты оценивают свою роль в патриотических мероприятиях. Пока одни считают праздничные даты лучшим временем для заработка, другие, как Михаил Муромов, призывают вспомнить о совести и духовных ценностях. Вопрос о том, последует ли кто-то еще примеру Муромова и откажется от гонорара ради идеи, остается открытым.

Шоу-бизнес в Telegram

18 февраля 2026, 12:55
Фото: кадр с концерта "Официальный старт Года Защитника Отечества в Южно-Сахалинске" / Первый канал
"Абзац"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Звезды поздравили с 23 февраля

Ольга Бузова приготовила своему возлюбленному праздничный завтрак
Гоша Куценко показал себя в годы службы в армии
К поздравлениям присоединилась и Елена Ваенга
Олегу Газманову жена подарила шоколадный пистолет
Леонид Агутин одел форму военнослужащего
Певец Сергей Шнуров показал фотографию деда

По теме

Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу
Леонид Николаевич Агутин

Леонид Николаевич Агутин певец

 Марина Сергеевна Максимова (МакSим)

Марина Сергеевна Максимова (МакSим) певица

Оцинковка против пластика: когда экономия на воздуховодах выходит боком

Оцинковка против пластика: когда экономия на воздуховодах выходит боком
В этой статье разберём, в каких случаях попытка сэкономить на воздуховодах, заменяя оцинкованную сталь на пластик, может привести к неприятным последствиям. При выборе материалов для систем вентиляции и кондиционирования часто встаёт вопрос: приобрести воздуховод стальной с оцинковкой или же использовать пластиковые аналоги? На первый взгляд, пластик кажется более дешевым и простым в монтаже вариантом.

Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна

Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна
Очередная порция рассекреченных документов из США произвела эффект разорвавшейся бомбы, доказав, что щупальца самой скандальной преступной сети дотянулись до верхушки отечественного шоу-бизнеса. Казалось, что громкое дело американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле людьми и создании преступной схемы с участием несовершеннолетних, касается только голливудских селебрити и британских принцев.

Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха

Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха
После ухода из жизни последнего близкого человека наследница великого актера решилась на отчаянный юридический шаг, чтобы не стать легкой добычей для тех, кто уже однажды разрушил ее жизнь. Судьба Марии Баталовой, дочери легендарного советского артиста Алексея Баталова, вновь оказалась в центре общественного внимания.

Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака

Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака
Третий день Масленицы считался решающим для мира в семье, ведь именно в это время за праздничным столом решалось, какими будут отношения между самыми близкими родственниками на весь год. Масленичная неделя набирает обороты, и среда традиционно носит вкусное название "Лакомка".

Доктор Мясников рассказал, сколько времени требуется для восстановления запасов железа

Доктор Мясников рассказал, сколько времени требуется для восстановления запасов железа
Многие годами пытаются справиться с постоянной усталостью и выпадением волос, даже не подозревая, что корень проблемы кроется в одном специфическом показателе крови. Известный телеврач Александр Мясников в своем телеграм-канале поднял важную тему, которая касается миллионов людей, особенно женщин.

Выбор читателей

16/02Пнд"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 17/02Втр"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни 16/02Пнд"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции 17/02ВтрНарод накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование 17/02ВтрДоктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты 16/02Пнд"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения