Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии

Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Топ новостей недели

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Среда 18 февраля

17:35Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии 15:46"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц 14:17Россияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру 13:01Оцинковка против пластика: когда экономия на воздуховодах выходит боком 12:55Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 11:11Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна 09:45Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 07:39Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака 04:26Доктор Мясников рассказал, сколько времени требуется для восстановления запасов железа 00:39Об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 20:15Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18:12Запрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 16:35"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду 15:34Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей 15:26Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу 15:06Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных 13:25Почему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома: старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш" 12:04"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни 10:34Народ накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование 09:26Названы 3 лучшие клиники флебологии в Москве 05:25Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты 01:31Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца 19:40Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей 17:46"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения 16:21"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции 14:02"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 11:50Секретное правило первого дня Масленицы: почему нельзя есть мясные блины 10:04В СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке 09:22"Я бы назвала актеров магами": звезда "Чикатило" рассказала, как работала со сверхъестественным 06:52Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование 03:14Синоптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля 00:17Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников 16:41Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог 14:23Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик 12:10Джиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода 10:09Суд принял решение о судьбе пирса Филиппа Киркорова 06:24Резкий отказ от кофе может вызвать нарушения в работе ЖКТ – диетолог 03:11Какие лекарства в сезон гриппа необходимо держать в домашней аптечке 00:17Врач призвала россиян ограничить потребление блинов с беконом и майонезом 16:27Визажист раскрыла самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа 14:23Изменившуюся Серябкину перестали узнавать – такой певицу еще не видели 12:21Девушки стали знакомиться с мужчинами методами отделов кадров – новый тренд 10:13Сколько стоит средний букет в День всех влюбленных и какие цветы лучше дарить 06:06Эти звезды отмечают 14 февраля: почему праздник влюбленных вызывает столько споров в России: 03:16"Слишком чисто – тоже не всегда хорошо": почему стерильный дом провоцирует опасные болезни 00:39Риск провести всю жизнь в одиночестве: почему 14 февраля по народному календарю считается опасным днем 20:14Тест: угадайте названия советских фильмов по одному кадру со скорой 17:14Долина может заработать три миллиона рублей на билетах за один концерт 15:55Дмитрий Маликов довел до слез эмоциональную дочь 14:21"Эффект ощутим, но волшебства ждать не стоит": вся правда о том, как пептиды меняют кожу на самом деле
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии

Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии
126

Знаменитая балерина вышла на связь после громкого скандала в прессе и рассказала, в каких условиях на самом деле проходило ее лечение в Европе.

Поездка Анастасии Волочковой в Германию, которая изначально преподносилась как творческий отпуск, обернулась настоящим детективом. После того как стало известно о хирургическом вмешательстве, в сети поползли пугающие слухи. Некоторые источники сообщили, что артистка якобы выбрала для экономии заведение St. Marien-Hospital, которое имеет дурную славу и обязано по закону принимать людей без определенного места жительства.

Травма длиной в 40 лет

Накануне Анастасия решила расставить все точки над "и". В интервью изданию Super она подтвердила, что перенесла серьезную операцию на ноге. По словам звезды, это не прихоть, а тяжелое последствие 40 лет танцев на пуантах. Балерина пояснила, что ее суставы подверглись необратимым изменениям из-за колоссальных нагрузок.

"Это профессиональный недуг. Потому что это не языком чесать, а ногами, извините, всю жизнь. Вот такая ситуация", — разоткровенничалась артистка.

Она добавила, что поездка была совмещена с отдыхом у друзей, так как даже на Мальдивах ей не удалось расслабиться из-за подготовки к юбилейному шоу.

Про высший разряд и слухи о бездомных

Самой острой темой обсуждения стала репутация немецкого госпиталя. Поклонники и хейтеры буквально завалили соцсети комментариями о том, что балерина лечилась в "больнице для бедных", где якобы экономят на всем, от рентгена до питания.

Однако Волочкова честно ответила про "клинику для бомжей", заявив, что все подобные домыслы не имеют ничего общего с реальностью. Артистка утверждает, что лечение прошло по высшему разряду, а врачей ей советовали проверенные люди. Несмотря на то что точную стоимость операции Анастасия скрыла, она подчеркнула, что никогда не жалеет денег на собственное здоровье.

"Не дождутся": ответ недоброжелателям

Анастасия не скрывает, что критика в интернете ее задевает, но сдаваться она не намерена. Балерина уверена, что многие просто не могут пережить ее успех и пытаются выставить ее в неприглядном свете.

"Им хочется видеть меня несчастной, но не дождутся", — заключила Анастасия.

Она посоветовала всем, кому не нравится ее жизнь, переживать этот шок самостоятельно и не докучать ей советами. Сейчас звезда сосредоточена на своем здоровье и планирует вернуться на сцену в ближайшее время.

Шоу-бизнес в Telegram

18 февраля 2026, 17:35
Анастасия Волочкова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
SUPER✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Надо было брать Машу с Уралмаша": Волочкова высказалась о непришедших на свадьбу ее дочери родителях жениха

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции
Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц

"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц
Многие пользователи сети годами пересылают друг другу списки с шокирующими датами смерти известных людей, не подозревая, что их нагло обманывают. Известный телеврач Александр Мясников в своем телеграм-канале в очередной раз обратил внимание на вирусный пост, который периодически "всплывает" в мессенджерах.

Россияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру

Россияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру
Популярный женский портал запустил масштабное голосование, призванное раз и навсегда решить проблему мучительного выбора главного аксессуара для гигиены. Здоровье улыбки начинается с базы, и правильная щетка здесь играет первую скрипку.

Оцинковка против пластика: когда экономия на воздуховодах выходит боком

Оцинковка против пластика: когда экономия на воздуховодах выходит боком
В этой статье разберём, в каких случаях попытка сэкономить на воздуховодах, заменяя оцинкованную сталь на пластик, может привести к неприятным последствиям. При выборе материалов для систем вентиляции и кондиционирования часто встаёт вопрос: приобрести воздуховод стальной с оцинковкой или же использовать пластиковые аналоги? На первый взгляд, пластик кажется более дешевым и простым в монтаже вариантом.

Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля

Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля
Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества обернулся громким спором о том, уместно ли требовать баснословные гонорары за патриотические выступления. В преддверии 23 февраля в российском шоу-бизнесе назревает серьезный раскол.

Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна

Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна
Очередная порция рассекреченных документов из США произвела эффект разорвавшейся бомбы, доказав, что щупальца самой скандальной преступной сети дотянулись до верхушки отечественного шоу-бизнеса. Казалось, что громкое дело американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле людьми и создании преступной схемы с участием несовершеннолетних, касается только голливудских селебрити и британских принцев.

Выбор читателей

17/02Втр"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни 17/02ВтрНарод накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование 17/02ВтрДоктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты 16/02ПндНе диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей 18/02СрдОставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 17/02ВтрВремя "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца