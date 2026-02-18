Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии

Знаменитая балерина вышла на связь после громкого скандала в прессе и рассказала, в каких условиях на самом деле проходило ее лечение в Европе.

Поездка Анастасии Волочковой в Германию, которая изначально преподносилась как творческий отпуск, обернулась настоящим детективом. После того как стало известно о хирургическом вмешательстве, в сети поползли пугающие слухи. Некоторые источники сообщили, что артистка якобы выбрала для экономии заведение St. Marien-Hospital, которое имеет дурную славу и обязано по закону принимать людей без определенного места жительства.

Травма длиной в 40 лет

Накануне Анастасия решила расставить все точки над "и". В интервью изданию Super она подтвердила, что перенесла серьезную операцию на ноге. По словам звезды, это не прихоть, а тяжелое последствие 40 лет танцев на пуантах. Балерина пояснила, что ее суставы подверглись необратимым изменениям из-за колоссальных нагрузок.

"Это профессиональный недуг. Потому что это не языком чесать, а ногами, извините, всю жизнь. Вот такая ситуация", — разоткровенничалась артистка.

Она добавила, что поездка была совмещена с отдыхом у друзей, так как даже на Мальдивах ей не удалось расслабиться из-за подготовки к юбилейному шоу.

Про высший разряд и слухи о бездомных

Самой острой темой обсуждения стала репутация немецкого госпиталя. Поклонники и хейтеры буквально завалили соцсети комментариями о том, что балерина лечилась в "больнице для бедных", где якобы экономят на всем, от рентгена до питания.

Однако Волочкова честно ответила про "клинику для бомжей", заявив, что все подобные домыслы не имеют ничего общего с реальностью. Артистка утверждает, что лечение прошло по высшему разряду, а врачей ей советовали проверенные люди. Несмотря на то что точную стоимость операции Анастасия скрыла, она подчеркнула, что никогда не жалеет денег на собственное здоровье.

"Не дождутся": ответ недоброжелателям

Анастасия не скрывает, что критика в интернете ее задевает, но сдаваться она не намерена. Балерина уверена, что многие просто не могут пережить ее успех и пытаются выставить ее в неприглядном свете.

"Им хочется видеть меня несчастной, но не дождутся", — заключила Анастасия.

Она посоветовала всем, кому не нравится ее жизнь, переживать этот шок самостоятельно и не докучать ей советами. Сейчас звезда сосредоточена на своем здоровье и планирует вернуться на сцену в ближайшее время.