"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц

Многие пользователи сети годами пересылают друг другу списки с шокирующими датами смерти известных людей, не подозревая, что их нагло обманывают.



Известный телеврач Александр Мясников в своем телеграм-канале в очередной раз обратил внимание на вирусный пост, который периодически "всплывает" в мессенджерах. Суть этого текста проста: якобы создатели тренажеров и апологеты здорового образа жизни умирают молодыми, а производители сладостей, сигарет и алкоголя живут до глубокой старости. Доктор не поленился проверить каждый факт и пришел к выводу, что это обыкновенная манипуляция.

Тюремное прошлое беговой дорожки и бодибилдеры-долгожители

Первым под раздачу попал миф об изобретателе беговой дорожки, который якобы скончался в 54 года. Как пишет Мясников, это устройство придумал Вильям Кубитт, и изначально оно было вовсе не для фитнеса, а для наказания заключенных в британских тюрьмах. Сам изобретатель прожил вполне достойные по тем временам 70 лет.

Ситуация с гимнастикой и бодибилдингом оказалась еще более вдохновляющей:

Фридрих Людвиг Ян, основатель немецкой системы гимнастики, дожил до 80 лет.

Легендарный Фрэнк Зейн, трижды бравший титул "Мистер Олимпия", в 2026 году отметит свой 83-й день рождения и до сих пор не бросает тренировки.

Кларенс Басс, другой выдающийся атлет, в свои 88 лет остается в потрясающей физической форме.

Почему "бег убил" Джеймса Фикса на самом деле

Часто в качестве аргумента против спорта приводят смерть Джеймса Фуллера Фикса, который популяризировал бег и умер от сердечного приступа во время тренировки в 52 года. Александр Мясников напоминает важную деталь, которую сторонники "диванного" образа жизни предпочитают опускать.

Фикс в прошлом был заядлым курильщиком и имел тяжелую генетическую предрасположенность к болезням сердца. Бег, скорее, продлил ему жизнь, а не оборвал ее, учитывая его изначальное состояние здоровья.

Горькая правда

Самая интересная часть разоблачения касается тех, кто якобы процветал благодаря вредным привычкам. Цифры в вирусном посте оказались завышены едва ли не вдвое.

Например, создатель бренда Nutella Пьетро Ферреро на самом деле умер в 50 лет от сердечного приступа, а вовсе не в 88, как утверждают анонимные авторы.

Основатель табачной компании, выпускающей сигареты Winston, не дотянул до рекордов долголетия, скончавшись в 68 лет.

Даже Ричард Хеннесси, давший имя знаменитому коньяку, ушел из жизни в 76 лет, а не в 98.

Что касается опиума, то его, по словам доктора, вообще никто не "изобретал" — это природный продукт, известный с глубокой древности.

Главный вывод доктора

Александр Мясников призывает критически относиться к любой информации из интернета, особенно если она оправдывает лень и вредные привычки. Зачастую такие посты создаются ради хайпа или просто по незнанию.

"Который раз мне пересылают этот бред", — сокрушается врач.

Итог прост: спорт и здоровые привычки все еще остаются лучшим способом дожить до глубокой старости, что подтверждают реальные биографии настоящих, а не выдуманных героев.