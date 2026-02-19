"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе

Актриса откровенно рассказала о том, какой страшный выбор стоял перед героями ее нового фильма и почему некоторые поступки невозможно оправдать даже смертельной опасностью.



В московском киноцентре "Октябрь" состоялась большая премьера военной драмы "Красавица", которая выходит в широкий прокат 19 февраля. Режиссер Антон Богданов представил зрителям историю, основанную на реальных событиях осени 1941 года. Как сообщает издание Клео.ру, на красной дорожке появилась исполнительница главной роли Юлия Пересильд. Заслуженная артистка России пришла на показ вместе с родителями и младшей дочерью Марией, выбрав для выхода эффектный образ в синих тонах.

Подвиг ценой в 400 литров воды

Сюжет фильма разворачивается вокруг сотрудников Ленинградского зоосада, которые совершили невозможное. Юлия Пересильд сыграла Евдокию Дашину — женщину, ставшую настоящей "мамой" для огромной бегемотихи по кличке Красавица. До начала работы над проектом актриса призналась, что ничего не знала об этой удивительной истории спасения животных в суровые военные годы.

Подвиг ее героини поражает воображение. Каждый день, несмотря на холод и голод, Евдокия привозила из ледяной Невы на саночках по 40 ведер воды.

"Это 400 литров! Чтобы заполнить бассейн, согреть, обмыть Красавицу. Она втирала ей в кожу камфорное масло и тюлений жир, потому что от пересыхания кожа бегемота сохнет и трескается", — поделилась подробностями Юлия.

Во время обстрелов женщина спускалась к животному, обнимала его и пела колыбельные, чтобы успокоить.

Грань между человеком и зверем

Для Юлии Пересильд эта роль стала размышлением о том, как сохранить в себе искру человечности в нечеловеческих условиях. Она подчеркнула, что убийство беззащитного существа ради собственного спасения — это путь в никуда.

Рассуждая о моральном выборе тех лет, актриса произнесла слова, которые заставляют задуматься каждого: "Можно же подумать: почему бы их не съесть и жить дальше. Но тогда ты перестанешь быть человеком". По мнению звезды, сохраняя жизни животных, люди в первую очередь спасали собственные души. Эта философия ленинградцев стала для всей съемочной группы главным ориентиром, чтобы "не наврать" в кадре.

Греческий кот и псковский приют

Любовь к животным для Юлии Пересильд — не просто часть сценария, а образ жизни. Актриса выросла в семье, где мама всегда разрешала приносить домой бездомных собак и кошек. Эту добрую традицию она сохранила до сих пор.

Сегодня в доме звезды живут ретривер Кэти и кот Костас. История появления кота заслуживает отдельного фильма: крошечный котенок прибился к Юлии и ее дочкам во время отдыха на Крите. Семья не смогла оставить малыша на улице, поэтому актрисе пришлось менять авиабилеты на рейс компании, которая разрешает перевозку животных. Кроме того, Юлия активно помогает приюту "Шанс" в родном Пскове, признаваясь, что каждый раз уезжает оттуда с тяжелым сердцем, желая помочь каждому подопечному.