Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие

Четверг 19 февраля

03:23Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие 21:22В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений 19:47Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле 17:35Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии 15:46"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц 14:17Россияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру 13:01Оцинковка против пластика: когда экономия на воздуховодах выходит боком 12:55Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 11:11Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна 09:45Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 07:39Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака 04:26Доктор Мясников рассказал, сколько времени требуется для восстановления запасов железа 00:39Об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 20:15Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18:12Запрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 16:35"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду 15:34Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей 15:26Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу 15:06Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных 13:25Почему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома: старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш" 12:04"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни 10:34Народ накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование 09:26Названы 3 лучшие клиники флебологии в Москве 05:25Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты 01:31Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца 19:40Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей 17:46"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения 16:21"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции 14:02"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 11:50Секретное правило первого дня Масленицы: почему нельзя есть мясные блины 10:04В СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке 09:22"Я бы назвала актеров магами": звезда "Чикатило" рассказала, как работала со сверхъестественным 06:52Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование 03:14Синоптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля 00:17Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников 16:41Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог 14:23Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик 12:10Джиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода 10:09Суд принял решение о судьбе пирса Филиппа Киркорова 06:24Резкий отказ от кофе может вызвать нарушения в работе ЖКТ – диетолог 03:11Какие лекарства в сезон гриппа необходимо держать в домашней аптечке 00:17Врач призвала россиян ограничить потребление блинов с беконом и майонезом 16:27Визажист раскрыла самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа 14:23Изменившуюся Серябкину перестали узнавать – такой певицу еще не видели 12:21Девушки стали знакомиться с мужчинами методами отделов кадров – новый тренд 10:13Сколько стоит средний букет в День всех влюбленных и какие цветы лучше дарить 06:06Эти звезды отмечают 14 февраля: почему праздник влюбленных вызывает столько споров в России: 03:16"Слишком чисто – тоже не всегда хорошо": почему стерильный дом провоцирует опасные болезни 00:39Риск провести всю жизнь в одиночестве: почему 14 февраля по народному календарю считается опасным днем 20:14Тест: угадайте названия советских фильмов по одному кадру со скорой
Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие

Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие
178

Мало кто знает, что обычный завтрак в середине февраля может стать мощным оберегом, который притянет в дом гармонию и защитит близких от раздоров.

В народном календаре 19 февраля отмечается день Вукола Телятника. Наши предки считали эту дату переломным моментом, когда природа начинает медленно поворачивать к весне, а домашний очаг требует особого внимания и защиты. Название праздника связано с началом периода, когда в хозяйствах появлялись новорожденные телята, что символизировало обновление жизни и будущий достаток.

Ритуал на тарелке: почему каша считалась священной

Главным символом этого дня всегда была особая каша, приготовленная на молоке. Традиция предписывала хозяйкам вставать пораньше, чтобы успеть накрыть стол до того, как проснутся все домочадцы. Считалось, что молоко в день Вукола обладает уникальной созидательной силой, способной "склеить" даже те отношения, в которых наметилась трещина.

Для этого обряда выбирали самую лучшую крупу — чаще всего это было пшено или ячмень. Кашу варили долго, чтобы она стала густой и наваристой. Важно было не просто накормить семью, а создать ритуал единства, который помогал сохранить мир в доме на целый год вперед.

Секретный ингредиент для семейного счастья

Чтобы старинный способ сработал, приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче, соблюдая несколько простых правил. Главный секрет заключался в том, что в блюдо обязательно добавляли мед или большое количество сливочного масла. Золотистый цвет меда символизировал солнечный свет и тепло, которого так не хватает в конце зимы.

За стол 19 февраля полагалось садиться всей семьей без исключения. Старшие члены семьи должны были первыми попробовать угощение, передавая тем самым мудрость и спокойствие младшим. Во время трапезы запрещалось спорить, повышать голос или обсуждать проблемы. Считалось, что каждое съеденное зернышко каши добавляет сил и терпения каждому члену семьи.

Главный запрет дня: чего нельзя делать, чтобы не спугнуть удачу

Наряду с добрыми традициями, у дня Вукола Телятника были и строгие ограничения. Одно из самых важных правил касалось взаимодействия с окружающими. В этот день категорически не рекомендовалось давать что-либо из дома в долг — будь то деньги, кухонная утварь или обычная соль.

Наши предки верили, что вместе с любым предметом, покинувшим порог в этот праздник, из семьи уходит часть благополучия. Именно поэтому 19 февраля лучше вежливо отказать просящим, сославшись на праздник. Вместо этого лучше сосредоточиться на своем внутреннем мире и уюте, который вы создаете для самых дорогих людей.

Как настроить дом на позитив

Помимо кулинарных хитростей, этот день идеально подходит для того, чтобы навести в квартире легкий порядок без лишней суеты. Можно зажечь свечу или просто проветрить комнаты, впуская свежий воздух. Главное — помнить, что 19 февраля закладывается фундамент вашего душевного спокойствия на ближайшие месяцы, поэтому провести этот день нужно в максимальном согласии с собой и близкими.

19 февраля 2026, 03:23
Фото: сгенерировано ИИ
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

