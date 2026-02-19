Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Четверг 19 февраля

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике
3

Многие хозяйки удивляются, почему свежая еда внезапно покрывается плесенью или слизью, хотя дата на упаковке обещает еще несколько дней безопасного использования.

Часто причиной того, что продукты гниют раньше срока, становится вовсе не их изначальное качество, а наши бытовые привычки. Повышенная влажность, постоянный контакт с воздухом и даже неудачное соседство на полке могут превратить полезный завтрак в опасный мусор. Как сообщает издание RidLife, существуют определенные категории товаров, которые требуют особого внимания при хранении.

Коварная влажность для шпината и укропа

Мягкая зелень и листовые салаты считаются самыми капризными обитателями холодильника. Укроп, петрушка и шпинат могут пожелтеть или покрыться неприятной слизью буквально за пару суток. Главный враг здесь — конденсат, который скапливается на листьях и создает идеальные условия для размножения бактерий.

Чтобы продлить жизнь салатам, эксперты советуют хранить их в контейнерах с вентиляцией. Важное правило: никогда не мойте зелень заранее. Делайте это только перед подачей на стол, иначе лишняя влага приведет к тому, что растения быстро завянут.

Почему ягоды боятся "водных процедур"

Клубника, малина и черника обладают очень тонкой кожицей и содержат много сахара. Это делает их легкой добычей для плесени. Если вы приносите ягоды из магазина и сразу отправляете их под кран, а затем ставите в холодильник — они гарантированно испортятся быстрее положенного времени.

Для долгого хранения лучше выкладывать ягоды в один слой в открытую тару. Так воздух будет свободно циркулировать, не давая микроорганизмам шанса на развитие.

Опасная привычка: молочные продукты и "грязная" ложка

Йогурты, творожки и мягкие сыры часто меняют вкус и покрываются плесенью сразу после вскрытия упаковки. Оказывается, мы сами ускоряем этот процесс. Если погружать одну и ту же ложку в банку несколько раз, в продукт попадают бактерии, которые запускают процессы брожения.

Чтобы молочка оставалась свежей, ее нужно перекладывать в герметичные контейнеры. Также старайтесь размещать такие продукты на средних полках, где температура наиболее стабильна.

Мясные нарезки и правила "холодной" полки

Ветчина и салями после вскрытия заводской упаковки теряют свежесть стремительно. На мясе появляется налет, оно меняет цвет и начинает неприятно пахнуть из-за контакта с кислородом.

Специалисты рекомендуют хранить нарезки в вакуумных пакетах или контейнерах, прокладывая ломтики пергаментной бумагой. Старайтесь держать мясные изделия подальше от дверцы холодильника — там слишком тепло, что только способствует быстрой порче продуктов. Используя эти простые советы от RidLife, вы сможете значительно сэкономить семейный бюджет и всегда иметь под рукой свежую еду.

Шоу-бизнес в Telegram

19 февраля 2026, 09:22
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

