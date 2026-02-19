Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день

Подробности громкого дела встряхнули Британию.

Как сообщает BBC, в Великобритании арестован брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Член королевской семьи, который ранее уже был лишен всех официальных титулов из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, снова оказался в центре внимания правоохранительных органов. На этот раз ситуация приняла максимально серьезный оборот, перейдя из плоскости репутационного скандала в уголовное русло.

Секретные отчеты для финансового магната

Британская полиция официально заявила, что в данный момент рассматривает жалобу, согласно которой бывший принц предоставлял Эпштейну некие конфиденциальные материалы. Речь идет о документах, которые не должны были попасть в руки посторонних лиц, тем более человека с такой сомнительной биографией.

Эти подозрения подтверждаются данными из огромного массива документов по делу Эпштейна, которые были недавно опубликованы в США. Из этих бумаг следует, что Эндрю фактически делился с финансистом подробностями своей государственной деятельности.

Инвестиции и поездки в Азию под прицелом следствия

Следователей особенно заинтересовали детали взаимодействия принца и Эпштейна в сфере экономики. Согласно материалам дела, Эндрю передавал Эпштейну отчеты о своих официальных поездках в Сингапур, Гонконг и Вьетнам. В этих документах содержались конфиденциальные детали о возможностях для инвестиций в указанных регионах.

По версии следствия, такая информация могла быть использована в корыстных целях. Список претензий к члену королевской семьи продолжает расти, а общественность требует прозрачного расследования, несмотря на его родство с монархом.

День рождения под гнетом обвинений

Ситуация выглядит особенно символично на фоне того, что Эндрю в этот четверг исполнилось 66 лет. Вместо праздничных поздравлений экс-принцу пришлось столкнуться с юридическими процедурами и допросами.

Сам Эндрю Маунтбеттен-Виндзор продолжает придерживаться своей первоначальной тактики. Он неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения и твердо настаивает, что "не делал ничего противозаконного". Однако теперь его слова будут проверяться следствием с особой тщательностью, а Букингемский дворец хранит напряженное молчание, стараясь дистанцироваться от этой истории.