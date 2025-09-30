Оксана Самойлова впервые появилась на публике после долгого молчания

После почти месячного отсутствия в социальных сетях Оксана Самойлова, известная блогер и супруга рэпера Джигана, вернулась к своим поклонникам с ярким и запоминающимся появлением. Она выбрала для этого одну из самых престижных платформ – Миланскую неделю моды, где собраны ведущие дизайнеры, знаменитости и влиятельные личности из мира моды.

На мероприятии Оксана посетила показ известного бренда. Она представила зрителям несколько стильных образов, включая лук из подиумной коллекции. Ее наряды отличались смелыми сочетаниями и яркими акцентами, что привлекло внимание как поклонников, так и критиков. В дополнение к этому, Самойлова поделилась в социальных сетях другими образами, демонстрируя разнообразие своего стиля — от уличной моды до элегантных вечерних нарядов.

На Миланской неделе моды Оксана не была единственной российской знаменитостью, отмечает женский журнал Клео.ру. Елена Перминова и Кристина Романова также стали участницами модных шоу, что подчеркивает интерес российских звезд к международным событиям в мире моды. Компанию им составили другие известные личности, что создало атмосферу настоящего праздника стиля и креативности.

Возвращение Самойловой вызвало бурное обсуждение среди ее подписчиков. Многие отметили ее смелость в выборе нарядов и уверенность в себе. Однако наряду с положительными отзывами, певица также столкнулась с критикой. Некоторые пользователи считают, что матери четверых детей стоит выбирать более скромные наряды. Несмотря на это, Оксана сохраняет спокойствие и продолжает следовать своему модному курсу, не обращая внимания на негативные комментарии.

Этот сезон Миланской недели моды запомнился множеством ярких событий. Одним из наиболее обсуждаемых моментов стал дебют Демны Гвасалия для Gucci, который собрал множество мировых знаменитостей и медийных персон. Показ Prada, Jil Sander и Max Mara также привлекли внимание, став важными событиями для любителей моды и критиков.