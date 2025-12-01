Гастроэнтеролог назвал идеальный продукт для укрепления здоровья – включите его в свой рацион

Россиянам назвали идеальный продукт для укрепления здоровья, и это – творог.

Гастроэнтеролог Сергей Вялов поделился своими рекомендациями и полезными свойствами этого продукта в своем телеграм-канале, подчеркнув его важность для поддержания здоровья.

По словам врача, творог является уникальным источником высококачественного белка, кальция и других необходимых нутриентов. Вялов отметил, что современные исследования подтверждают многообразные преимущества творога для организма. Казеиновый белок, содержащийся в нем, обеспечивает длительное питание мышц, что особенно важно для тех, кто занимается физической активностью. Кальций, в свою очередь, играет ключевую роль в укреплении костной ткани, что особенно актуально для людей всех возрастов.

Одним из значимых аспектов употребления творога является его влияние на здоровье кишечника. Вялов указал на наличие пробиотических культур в некоторых видах творога, которые способствуют поддержанию здоровой микрофлоры кишечника. Это особенно важно в условиях современного мира, когда многие люди сталкиваются с проблемами пищеварения и дисбалансом микробиоты.

Гастроэнтеролог также рекомендовал употреблять творог в вечернее время. Это связано с тем, что он способствует синтезу мышечного белка в течение ночи, не вызывая при этом риска появления изжоги. Вялов опроверг распространенные мифы о гормонах в твороге и подтвердил его положительное влияние на метаболизм, нервную систему и здоровье печени.

Важно отметить, что не все виды творога одинаково полезны. Доктор подчеркнул, что обезжиренные варианты лучше избегать, так как в них питательные вещества усваиваются значительно хуже. Полноценный творог с оптимальным содержанием жира обеспечивает лучший баланс питательных веществ и способствует более эффективному усвоению кальция и витаминов.

Кроме того, стоит помнить о важности разнообразного питания. Творог может стать отличным дополнением к рациону, но не следует забывать о других продуктах, богатых витаминами и минералами. Например, фрукты, овощи, орехи и цельнозерновые продукты также играют важную роль в поддержании здоровья.

Ранее диетолог Анна Бражникова предупреждала о рисках, связанных с некоторыми продуктами. Она отметила, что злоупотребление сосисками и колбасами может повысить риск развития рака. Поэтому важно делать осознанный выбор и включать в свой рацион больше полезных и натуральных продуктов.