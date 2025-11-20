Дибров покинул Россию после скандального видео Тесты Пригожин раскрыл реакцию Валерии на отказ в "Грэмми" Игры Сонник

Четверг 20 ноября

Четверг 20 ноября

10:47Бузова столкнулась с серьезной проблемой: Еле отодрала себя от кровати
Бузова столкнулась с серьезной проблемой: Еле отодрала себя от кровати

Бузова столкнулась с серьезной проблемой: Еле отодрала себя от кровати
110

Телеведущая и певица Ольга Бузова вновь привлекла внимание общественности, поделившись своими переживаниями о хронической усталости.

Находясь в Китае, где она участвует в съемках третьего сезона популярного шоу "Сокровища императора", звезда столкнулась с проблемой, знакомой многим — недостатком сна и постоянным чувством усталости. В своем личном блоге она открыто рассказала о том, как трудно ей просыпаться по утрам и как сильно сказывается нехватка отдыха на ее самочувствии.

По словам Бузовой, она спит всего по пять часов за ночь, что, как она сама признается, совершенно недостаточно для полноценного восстановления сил. "Уже с утра ни кофе не помогает, вообще не бодрит, ни патчи, ни душ контрастный. Усталость накапливается, сил нет. Прямо себя еле отодрала от кровати", — честно сообщила она своим подписчикам. Такие откровения вызвали волну обсуждений среди поклонников, многие из которых выразили поддержку и понимание.

Однако не все коллеги Ольги разделяют ее чувства. Источники, близкие к съемочной команде, отмечают, что постоянные жалобы телеведущей начинают утомлять окружающих. По их словам, Бузова часто делится своими переживаниями не только в социальных сетях, но и в реальной жизни, что вызывает недовольство у членов команды. Некоторые из них даже признались журналистам, что начинают чувствовать себя нервозно из-за негативного настроя коллеги.

Несмотря на трудности, с которыми сталкивается Ольга, она продолжает работать и выполнять свои обязанности. В условиях жесткого графика и постоянной занятости артистка пытается найти способы справиться с усталостью. Однако постоянные съемки и отсутствие полноценного отдыха делают свое дело — накопленная усталость начинает сказываться на ее настроении и работоспособности.

Ситуация с Бузовой поднимает важную тему — значимость отдыха и заботы о собственном здоровье в мире шоу-бизнеса. Многие артисты сталкиваются с подобными проблемами, когда работа затмевает необходимость уделять время себе. Ольга стала ярким примером того, как важно находить баланс между профессиональной деятельностью и личным благополучием.

20 ноября 2025, 10:47
Ольга Бузова. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Россияне все активнее открывают для себя мир чайных церемоний, что подтверждается значительным ростом интереса к чайной культуре. По данным исследования аналитиков геосервиса 2ГИС, в октябре 2025 года количество поисковых запросов, связанных с чайными клубами, увеличилось на впечатляющие 48 процентов.

