Среда 19 ноября

Названная самой популярной певицей Полина Гагарина лишилась огромной суммы денег

Названная самой популярной певицей Полина Гагарина лишилась огромной суммы денег
17

Звание одной из самых востребованных и популярных певиц страны, оказывается, не гарантирует финансового благополучия, что и доказали последние новости из бизнес-империи Полины Гагариной.

За блестящим фасадом карьеры, полной аншлагов и хитов, обнаружились серьезные проблемы. Как сообщает Telegram-канал "Звездач", ключевая компания певицы, "Гагараэвент", отвечающая за всю ее концертную деятельность, ушла в глубокий минус. Финансовые отчеты показали убыток в 43 миллиона рублей.

Эта цифра выглядит особенно тревожно, если вспомнить, что еще год назад та же фирма приносила прибыль в 25 миллионов. Общая выручка также заметно просела — с 206 до 161 миллиона рублей.

Причины такого резкого падения пока остаются за кадром. Сама певица, которая недавно со скандалом покинула съемки шоу "Голос", ситуацию не комментирует. Однако цифры говорят сами за себя: бизнес-империя, казавшаяся незыблемой, дала серьезную трещину.

На публике Полина Гагарина по-прежнему на вершине, но за кулисами, в мире цифр и отчетов, для ее команды прозвенел очень тревожный звонок. Сможет ли одна из главных звезд эстрады справиться с этой финансовой ямой, покажет только время.

Шоу-бизнес в Telegram

19 ноября 2025, 21:12
Полина Гагарина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Telegram / @zvezdach_mag✓ Надежный источник

Фоторепортаж

SHAMAN, Киркоров и Гагарина: самые красивые наряды и самые стильные звезды на Премии МУЗ-ТВ

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

По теме

Билан обошел Лазарева и Гагарину в рейтинге самых привлекательных артистов у россиян

СМИ: Гагарина собирается заработать за одно выступление десятки миллионов
Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

"Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика

"Это плохой врач": доктор Мясников назвал простой способ проверить компетентность медика
Согласитесь, каждому из нас хочется полностью доверять своему врачу. Но как понять, что перед вами действительно грамотный специалист, а не тот, кто действует "по наитию"? Врач и телеведущий Александр Мясников дал простой и эффективный совет, который поможет оценить профессионализм доктора в одной из самых частых ситуаций.

"Никаких шумных историй": SHAMAN поставил точку в вопросе о свадьбе с Мизулиной

"Никаких шумных историй": SHAMAN поставил точку в вопросе о свадьбе с Мизулиной
После неожиданной и скромной регистрации брака в Донецке певец SHAMAN наконец ответил на главный вопрос, который волновал его поклонников: ждать ли пышного торжества? Свадьба Ярослава Дронова и Екатерины Мизулиной стала настоящей сенсацией.

"Сбежала через черный ход": Долина выложила неизвестные ранее подробности об афере с квартирой

"Сбежала через черный ход": Долина выложила неизвестные ранее подробности об афере с квартирой
Громкая история с квартирой Ларисы Долиной в центре Москвы получила свое продолжение в суде, куда певице пришлось явиться, чтобы рассказать, как она стала жертвой изощренной схемы. Народная артистка впервые дала официальные показания в качестве потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве с ее элитной недвижимостью.

Еда вместо таблеток? Ученые связали популярную диету с облегчением симптомов депрессии

Еда вместо таблеток? Ученые связали популярную диету с облегчением симптомов депрессии
Новое исследование проливает свет на удивительную связь между питанием и психическим здоровьем. Чтобы понять, как диета может влиять на депрессию, нужно заглянуть глубже.

"Контакты с западными спецслужбами": кто на самом деле финансирует Аллу Пугачеву?

"Контакты с западными спецслужбами": кто на самом деле финансирует Аллу Пугачеву?
Спокойная жизнь Аллы Пугачевой за границей может закончиться, если громкие обвинения в ее адрес найдут свое подтверждение. Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин анонсировал публикацию шокирующего расследования о Примадонне.

