Названная самой популярной певицей Полина Гагарина лишилась огромной суммы денег

Звание одной из самых востребованных и популярных певиц страны, оказывается, не гарантирует финансового благополучия, что и доказали последние новости из бизнес-империи Полины Гагариной.



За блестящим фасадом карьеры, полной аншлагов и хитов, обнаружились серьезные проблемы. Как сообщает Telegram-канал "Звездач", ключевая компания певицы, "Гагараэвент", отвечающая за всю ее концертную деятельность, ушла в глубокий минус. Финансовые отчеты показали убыток в 43 миллиона рублей.

Эта цифра выглядит особенно тревожно, если вспомнить, что еще год назад та же фирма приносила прибыль в 25 миллионов. Общая выручка также заметно просела — с 206 до 161 миллиона рублей.

Причины такого резкого падения пока остаются за кадром. Сама певица, которая недавно со скандалом покинула съемки шоу "Голос", ситуацию не комментирует. Однако цифры говорят сами за себя: бизнес-империя, казавшаяся незыблемой, дала серьезную трещину.

На публике Полина Гагарина по-прежнему на вершине, но за кулисами, в мире цифр и отчетов, для ее команды прозвенел очень тревожный звонок. Сможет ли одна из главных звезд эстрады справиться с этой финансовой ямой, покажет только время.