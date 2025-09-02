В жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие

1 сентября стало поворотным событием для семьи Заворотнюк. В блоге старшей дочери Анастасии появилось трогательное фото, которое сразу же привлекло внимание подписчиков.

На снимке Анна Заворотнюк обнимает свою младшую сестру Милу, которая впервые предстала перед публикой в крупном плане. Это событие стало символом нового этапа в жизни девочки — она пошла в первый класс.

Поздравления и эмоции

Анна поделилась своими эмоциями по поводу этого важного момента. В подписи к фотографии она написала: "Милочка пошла в первый класс! Как быстро летит время! Пусть ее школьный путь будет светлым, радостным и полным открытий!".

Эти слова тронули сердца многих подписчиков, которые оставили множество комментариев с поздравлениями и добрыми пожеланиями. Для семьи Заворотнюк это не просто первый день в школе, а начало новой главы, наполненной надеждами и ожиданиями.

Стильный образ Анны

На фотографиях Анна предстала в сдержанном, но стильном образе. Ее наряд состоял из:

• Черного лонгслива

• Удлиненного жакета

• Юбки с золотистым узором

Дополняли образ миниатюрная сумочка на цепочке и крупные серьги-кольца. Такой стиль подчеркнул ее индивидуальность и уверенность, что также не осталось незамеченным подписчиками.

Младшая сестра, Мила, была одета лаконично: белая футболка и черные брюки. Этот простой, но элегантный наряд идеально подошел для первого школьного дня. На линейке девочка выглядела счастливой и взволнованной, что добавляло трогательности моменту.

В своих сторис Анна поделилась видео с линейки, где школьники исполняли гимн России. Она с гордостью снимала свою сестру, не скрывая своих эмоций. Это видео стало настоящим хитом среди подписчиков, которые с радостью комментировали каждый кадр, отмечает женский журнал Клео.ру.

Второе радостное событие в семье

Для семьи Заворотнюк это второе значимое событие в этом году. В апреле Анна впервые стала мамой — у нее и ее супруга Тимура Исмаилова родился сын. Несмотря на недавние роды, модель быстро вернулась в привычную форму. Она активно занимается спортом, делится секретами питания и публикует яркие кадры в купальниках, вдохновляя своих подписчиков на здоровый образ жизни.

Первый класс — это важный шаг для Милы и всей семьи Заворотнюк. Этот день запомнится им надолго, ведь он символизирует начало нового этапа в жизни маленькой девочки. Поддержка старшей сестры и радость родителей делают этот момент особенно ценным.