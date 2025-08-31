"Отчаянные домохозяйки" снова в моде: 5 книг, которые подошли бы для чтения главным героиням

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Елена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Понедельник 20 октября

18:43Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин 17:21"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком 16:32Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года 15:26Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой 14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца"
"Отчаянные домохозяйки" снова в моде: 5 книг, которые подошли бы для чтения главным героиням

"Отчаянные домохозяйки" снова в моде: 5 книг, которые подошли бы для чтения главным героиням
1144

На фоне нарастающих слухов о том, что скоро случится перезапуск культового сериала "Отчаянные домохозяйки", поклонники шоу снова пересматривают старые эпизоды и наслаждаются яркими образами героинь. Вместе с книжным сервисом Литрес мы решили пофантазировать – а какие романы понравились бы Бри, Линетт, Габи, Сьюзан и Иди? Наши идеи – в этой подборке.

Бри Ван Де Камп — «Леди Макбет Мценского уезда», Николай Лесков

Перфекционистка до мозга костей Бри Ван Де Камп постоянно занимается домом — уборка, готовка, стирка… К тому же ей очень важна собственная внешность, которой домохозяйка уделяет много внимания. Читать книги ей некогда — Бри занята поддержанием идеального «фасада» своей жизни. А вот аудиокнига для героини — подходящий вариант. Повесть Николая Лескова выразительно читает актриса Таисия Вилкова. Героиня произведения Катерина Измайлова и Бри Ван Де Камп во многом похожи –– обе страстные, ревнивые натуры, только одна не боится идти в своем чувстве до конца, преступая общественные нормы, а вторая –– пытается скрыть свою сущность под образом идеальной домохозяйки. Поступки Катерины –– сильно гипертрофированная, но все же импликация желаний самой Бри. Несмотря на довольно предсказуемый сюжет повести Лескова, важно здесь именно сочувствие автора к несчастной Катерине, к положению женщины в целом. Да, она пошла на преступление, но вина лежит не только на героине, но и на удушливом патриархальном укладе, приведшем Катерину на каторгу.

Линетт Скаво — «Сначала женщины и дети», Алина Грабовски

Одна из самых сильных героинь сериала Линетт Скаво привыкла держать все под контролем, иногда досаждая другим своей гиперопекой. Она прирожденный лидер, который умеет и хочет брать на себя ответственность, поэтому социальная драма Алины Грабовски «Сначала женщины и дети» — идеальный вариант для Линетт. Роман рассказывает о трагедии, случившейся в маленьком городке в штате Массачусетс. На школьной вечеринке при странных обстоятельствах погибла девочка-подросток, и ее смерть заставила сразу несколько женщин задуматься о своей жизни, отношениях с партнерами и детьми. Пять главных героинь так или иначе связаны с этим событием, и каждая из них по-своему ощущает свою причастность, ответственность или даже косвенную вину. Как и Линетт, все девушки очень сильные личности, готовые бороться с вызовами судьбы и за себя, и за свою семью. Это история о матерях и детях, о внутренних противоречиях и цинизме, который часто становится причиной ужасных поступков.

Габриэль Солис— «Все хорошо», Мона Авад

Габриэль Солис, она же Габи, — бывшая модель, которая привыкла к роскоши, мужскому вниманию и атрибутам статуса. Это роднит ее с главной героиней романа «Все хорошо» Мирандой — когда-то популярной актрисой, а теперь преподавателем в колледже. Она взлетела очень высоко, а стремительное падение было невероятно болезненным. И это не метафора: Миранда упала со сцены во время спектакля и получила тяжелую травму. Теперь женщина живет с сильной хронической болью, природу которой исследует канадская писательница Мона Авад. Как далеко может зайти человек, постоянно страдающий от физического недуга? И можно ли оправдать поступки Миранды тем, что боль затмила ее рассудок? Автор погружает читателя во внутренний мир героини, демонстрируя, насколько внешняя оболочка не совпадает с реальным состоянием человека. Миранда хочет доказать окружающим и самой себе, что она сильная. Но не растрачивает ли она на это остатки драгоценной энергии? Это пронзительный роман о принятии себя и новых обстоятельств, навсегда изменивших привычную жизнь.

Сьюзан Майер — «Девичья фамилия», Аврора Тамиджо

Самая романтичная натура в сериале — это, несомненно, Сьюзан. Она живет чувствами, легко влюбляется, а ее поступки часто продиктованы сердцем, а не разумом. Кроме того, Сьюзан воспитывает дочку-подростка, а значит ключевой персонаж романа «Девичья фамилия» будет ей очень близок. Это семейная сага о нескольких поколениях женщин начинается с истории романтичной Розы, вечно витающей в облаках. Она выходит замуж вопреки воле родителей и сбегает из дома. Судьба Розы складывается трагически: вскоре после свадьбы ее супруг умирает, и героине приходится одной воспитывать дочь Сельму. Девочка растет такой же нежной и романтичной, как когда-то была ее мать. Сельма без памяти влюбляется в человека, который по мнению Розы, ей совершенно не подходит. Конфликт поколений случается вновь: разум против чувств, скепсис против идеализма, сомнения против решительности... Дочери и внучки Розы и Сельмы будут раз за разом повторять семейные сценарии, наследуя не только внешность и черты характера, но и психологические травмы предков. Автор исследует судьбы женщин в попытке понять, как быть сильнее разрушительных внешних факторов и почему родительский опыт так сильно влияет на нас.

Иди Бритт — «Нана», Эмиль Золя

Иди — одна из самых неоднозначных и ярких героинь сериала, которая обладает бешеной популярностью у мужчин, но не умеет строить долгосрочных отношений. Иди — своего рода антагонист всех женских персонажей шоу. Она часто кажется беспринципной и агрессивной, и мы не случайно выбрали для нее роман французского классика Золя «Нана». В центре сюжета — история парижской куртизанки Наны, умеющей, как и Иди, обводить мужчин вокруг пальца и получать от них дорогие подарки. Ради Наны ее поклонники были готовы на безумства — они бросали жен, переписывали на нее свои земли и шли на преступления. Красотка Нана могла очаровать, кого угодно — и искушенного аристократа, и наивного студента. Не будем раскрывать финал романа, но отметим, что Золя удалось очень убедительно описать образ женщины, чей главный талант — умение манипулировать и обманывать. По сравнению с Наной дерзкая Иди Бритт покажется воплощением добродетели. Уверены, что книга стала бы для нее предостережением, поводом задуматься о цене своих поступков.

31 августа 2025, 03:09
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин

Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин
Врач-косметолог Марият Мухина объяснила, почему популярное средство от морщин ретинол нельзя использовать без консультации со специалистом и сдачи анализов. Ретинол — настоящая звезда в мире косметики против старения.

"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком

"Тайное оружие против гастрита": Мясников назвал продукт, который все боятся есть при проблемах с желудком
В эфире программы "О самом главном" известный врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о питании при гастрите и назвал продукт, который, вопреки всем стереотипам, может стать настоящим спасением для желудка. Услышав диагноз "гастрит", большинство людей тут же исключают из рациона все острое, соленое и пряное.

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года

Звездный джекпот: 4 знака зодиака, которых ждет невероятная удача с 20 по 26 октября 2025 года
Последняя декада октября обещает быть не просто красивой, но и судьбоносной. Неделя с 20 по 26 октября 2025 года пройдет под влиянием сразу нескольких мощных астрологических событий, которые откроют одним знакам двери в новую жизнь, а другим — помогут завершить старые дела и обрести гармонию.

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой

Главная премьера этой зимы: в Москве покажут новогоднее шоу, где зрители управляют сказкой
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – настоящие волшебники, которые уже почти три десятилетия создают самые масштабные елки страны, – представят грандиозное шоу "История игрушек" в концертном зале "Москва" на "Острове Мечты". Этой зимой в Москве состоится событие, которое обещает стать главным новогодним чудом для всей семьи.

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера

75-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера
На недавней встрече с поклонниками в театре имени Ленсовета 75-летний Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о завершении своей карьеры драматического актера. Этот момент стал важным событием для его поклонников и всей театральной общественности.

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу

В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу
В Ленинградской области произошло трогательное спасение синицы, оказавшейся в сложной ситуации. Инцидент произошел в Волосовском районе, где фельдшеры местной подстанции продемонстрировали не только профессионализм, но и заботу о природе. В телеграм-канале "Скорая помощь Ленобласти" была опубликована информация о том, как маленькая птица попала в бедственное положение.

