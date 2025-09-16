Полина Диброва откровенно рассказала о реакции мужа на ее роман с соседом-миллиардером

Последнее время набирал обороты скандал вокруг семьи Дмитрия и Полины Дибровых.

В свежем интервью Полина открыто рассказала о своих чувствах и о том, как начался ее роман с соседом-миллиардером Романом Товстиком. Этот шаг стал неожиданным не только для общественности, но и для ее мужа, телеведущего Дмитрия Диброва.

Начало романа

По словам Полины, все началось с того, что Роман Товстик поделился с ней своими переживаниями о кризисе в собственном браке. В этот момент она почувствовала, что его слова задели ее сердце: "Он очень сильно задел мое сердце". Это признание стало поворотным моментом в жизни Полины, и она не смогла оставить ситуацию без внимания.

Сначала она продолжала общаться с Еленой Товстик, однако вскоре поняла, что должна прекратить все контакты с ней. Полина осознала, что ей необходимо быть честной не только с собой, но и с Дмитрием. Она собрала все свои силы и решилась на откровенный разговор с мужем, отмечает женский журнал Клео.ру.

Признание Дмитрию

Полина выбрала для откровенного разговора совместный отдых за границей. Она решила, что больше не хочет жить во лжи и открыто призналась Дмитрию в измене. "Дима подумал, что я с ума сошла, он не поверил мне", – поделилась Полина. Реакция Дмитрия была болезненной, и он не смог сразу принять эту новость.

Однако телеведущий, которому сейчас 65 лет, вскоре осознал необходимость поставить точку в их браке. По информации адвоката Диброва, супруги пришли к мирному соглашению и решили развестись без скандалов.

Мнение Полины о разрушении отношений

В интервью Полина также затронула тему разрушения чужих отношений. Она отметила, что это не так просто, как может показаться на первый взгляд. По словам Дибровой, отец шестерых детей не может просто взять и уйти к другой женщине. Она считает, что действия Романа стали следствием проблем в его браке, которые были вызваны поведением его жены.

История Полины Дибровой стала ярким примером сложных человеческих отношений и эмоциональных переживаний. Ее откровения заставляют задуматься о том, как легко можно попасть в ловушку чувств и как важно быть честным как с собой, так и с окружающими.