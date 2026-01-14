Тест: угадайте знаковые советские фильмы по фрагменту афиши

45 лет назад на экраны вышла комедия Олега Ефремова "Старый Новый год" – шедевр советского кино

14 января 1981 года на экраны вышла комедия Олега Ефремова "Старый Новый год". Поначалу картина была воспринята прохладно, но сегодня она считается настоящим шедевром советского кино. Фильм по сценарию талантливого сценариста Михаила Рощина предлагает зрителям уникальный взгляд на празднование Старого Нового года в двух соседних семьях — "интеллигентной" и "рабочей".