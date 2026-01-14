У налоговой появились серьезные вопросы к Собчак: обнаружен огромный долг

Ксения Собчак нажила новые проблемы. Стало известно о наличии значительной налоговой задолженности у журналистки. Ксения Собчак нажила новые проблемы. Стало известно о наличии значительной налоговой задолженности у журналистки.

По данным телеграм-канале "Звездач", сумма долга Ксении перед налоговыми органами составляет около 1,9 миллиона рублей. Долг накопился у общества с ограниченной ответственностью "Манила", которое связано с ресторанным бизнесом Собчак.

История этого проекта началась с партнерства Собчак и бизнесмена Антона Пинского, который был одним из учредителей компании. Однако 18 ноября прошлого года он вышел из состава учредителей, что, по всей видимости, привело к тому, что все финансовые обязательства легли на плечи Ксении. В результате этого изменения Собчак теперь должна решить вопросы, связанные с налоговыми выплатами, которые могут негативно сказаться на её бизнесе.

Также ранее сообщалось о том, что ресторан ООО "ФИШ", в котором Собчак также является соучредителем, имеет задолженность перед налоговыми органами в размере 1,3 миллиона рублей. Однако подробности этого дела не были раскрыты. Известно лишь, что доля Собчак в этом ресторане составляет всего пять процентов.

Несмотря на финансовые трудности, связанные с налоговыми обязательствами, ресторанный бизнес Собчак показывает положительные результаты. Как сообщает "Комсомольская правда", выручка компании "ФИШ" значительно возросла — с 235 миллионов рублей в 2023 году до 401 миллиона рублей в 2024 году. Прибыль компании составила 58 миллионов рублей, что свидетельствует о успешной деятельности ресторана, несмотря на возникшие финансовые сложности.