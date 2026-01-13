Малахов публично проговорился о воздержании Киркорова: Берет паузу

Андрей Малахов сделал неожиданное заявление о Филиппе Киркорове. По словам ведущего, певец решил временно воздержаться от своей страсти к коллекционированию арт-объектов.

Малахов поведал, что король отечественной поп-сцены объявил о своем намерении на ближайшие полгода приостановить активные покупки, чтобы переосмыслить свои достижения и задуматься о будущем.

"Филипп — настоящий коллекционер, и он всегда был увлечен этим процессом. Однако сейчас он решил сделать паузу, чтобы обдумать все происходящее", — отметил Малахов.

По его словам, Киркоров не просто собирает вещи; каждая из его покупок — это произведение искусства, которое отражает его индивидуальность и стиль. Телеведущий подчеркнул, что артист уделяет особое внимание не только классическим произведениям, но и современным арт-объектам, включая скульптуры и дизайнерские аксессуары.

На вопрос о том, как формируется вкус к искусству у дочери Киркорова, Малахов ответил с однозначно. "Она еще даст всем прикурить, поверьте", — сказал он.

Киркоров всегда был известен своим нестандартным подходом к искусству и моде. Его коллекция включает в себя не только картины и скульптуры, но и уникальные предметы интерьера, которые подчеркивают его экстравагантный стиль жизни. Например, в интервью ранее Малахов упоминал о своей люстре из Дома кино, которая стала самым дорогим предметом в его доме.