Россиянам рассказали о рухнувших ценах на туры в теплую курортную страну

После новогодних праздников аналитики зафиксировали резкое падения цен на пакетные туры в Египет.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), стоимость отдыха в этой популярной стране упала более чем в два раза, что стало приятным сюрпризом для любителей пляжного отдыха.

Если еще за неделю до Нового года семидневный тур с чартерным перелетом из Москвы в Хургаду стоил от 113,8 тысячи рублей, а в Шарм-эш-Шейх — от 168 тысяч рублей, то после январских каникул ситуация изменилась кардинально. Теперь путевку в Хургаду на семь ночей с вылетом 19 января можно приобрести всего за 52,3 тысячи рублей. Аналогично, поездка в Шарм-эш-Шейх с вылетом 31 января обойдется туристам от 60,8 тысячи рублей.

Интересно, что снижение цен затронуло не только трехзвездочные отели, но и более комфортные варианты размещения. Например, недельные пакетные туры в четырехзвездочные гостиницы "все включено" в Хургаде стартуют от 56 тысяч рублей, а в Шарм-эш-Шейх — от 64 тысяч рублей. АТОР также отметила, что аналогичная тенденция наблюдается и для пятизвездочных отелей, что делает отдых в Египте более доступным для широкой аудитории.

Такое резкое падение цен на туры связано с несколькими факторами. Во-первых, после новогодних праздников спрос на поездки традиционно снижается, что приводит к снижению цен на туристические пакеты. Во-вторых, многие туристические компании стараются заполнить оставшиеся места на рейсах и в отелях, предлагая выгодные предложения. Это создает отличные условия для тех, кто планирует отдых в Египте в ближайшие месяцы.

Стоит отметить, что Египет продолжает оставаться одним из самых популярных направлений для российских туристов. В этом году он занял высокие позиции в рейтингах среди предпочтений россиян на зимние каникулы наряду с такими странами, как Таиланд, Шри-Ланка и Объединенные Арабские Эмираты.