Личное озеро или самозахват: спустя 15 лет всплыла тайна Ларисы Долиной, которая может лишить ее оставшегося имущества

Пока певица восстанавливает силы за границей, в ее подмосковном имении обнаружили кое-что лишнее, за что теперь придется заплатить миллионы.



Жизнь Ларисы Долиной в последнее время напоминает остросюжетный сериал, где каждая новая серия приносит неожиданный поворот. Не успели поклонники обсудить ее битву за московскую квартиру, как под ударом оказалась загородная резиденция звезды. Выяснилось, что уютный уголок природы, которым артистка наслаждалась полтора десятилетия, скрывает в себе серьезное нарушение закона. И теперь за этот "секрет" придется отвечать перед надзорными органами.

Тайная стройка под боком у государства

Все началось с того, что предприниматель Глеб Рыськов решил оформить документы на водный объект неподалеку от участка артистки в деревне Протасово. Изучая территорию, он заметил одну странную деталь: владения народной артистки вышли далеко за официальные границы.

Оказалось, что за высоким забором певицы скрывается:

Два загородных дома и гараж.

Огромный котлован диаметром 230 м².

Личный пруд, который певица обустроила прямо на берегу ручья.

Проблема в том, что этот участок берега — федеральная собственность. По закону это водоохранная зона, где запрещено любое строительство и уж тем более рытье личных озер. Рыськов утверждает: "наложение" участка Долиной на береговую линию видно даже невооруженным глазом.

Цена вопроса: 2 миллиона и бульдозер

Как так вышло, что государственная земля оказалась в частных руках, теперь будут выяснять проверяющие органы. Бизнесмен предполагает, что участки могли перепродать на торгах, но закон суров: вернуть землю государству придется вне зависимости от того, сколько лет назад ее купили.

Но просто вернуть метры не получится. За 15 лет использования берега как личного пляжа экологии был нанесен серьезный вред. По словам Рыськова, Ларисе Александровне грозит:

Штраф за экологический ущерб в размере около 2 миллионов рублей. Полная рекультивация земель (пруд придется закопать). Перенос заборов в соответствии с кадастровыми границами.





"Она же здесь живет, она должна соблюдать законодательство", — заявляет предприниматель. Похоже, уютному пруду на даче артистки пришел конец.

Между Дубаем и приставами

Сама Лариса Александровна пока хранит молчание. Сейчас она находится в ОАЭ, где пытается восстановить ментальное здоровье после другого скандала — битвы за квартиру в Хамовниках. Но новости из Подмосковья вряд ли добавят ей душевного равновесия.

Ситуация накаляется: в Москве певице грозит принудительное выселение с судебными приставами, а в Подмосковье — судебные иски за захват береговой линии. Похоже, что "тихая гавань", о которой так мечтала артистка, оказалась под угрозой ликвидации. Удастся ли певице сохранить свои владения или придется прощаться с любимым прудом — покажет время.