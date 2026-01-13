Доктор Мясников рассказал, какой препарат намного лучше аспирина и почему

Многие привыкли пить эти таблетки "для сердца" годами, но медицина пересмотрела взгляды на безопасность такой профилактики.



Ацетилсалициловая кислота (она же аспирин) долгое время считалась "золотым стандартом" для защиты сосудов. Мы знаем этот препарат под десятками названий: Кардиомагнил, Тромбо АСС и многие другие. Однако известный врач Александр Мясников в своем Telegram-канале объяснил, что старые правила больше не работают так, как раньше. Оказывается, многим людям прием этого лекарства может принести больше вреда, чем пользы.

Кому стоит убрать таблетки в дальний ящик

Доктор Мясников подчеркивает важный момент: аспирин практически исключили из списка средств для первичной профилактики. Что это значит простым языком? Если у вас нет доказанного атеросклероза, не было инфарктов или инсультов, пить аспирин "на всякий случай" не нужно. Даже если у вас есть факторы риска (например, лишний вес или курение).

Особенно это касается людей старше 60 лет. Врач объясняет это просто: сегодня риск получить опасное кровотечение от постоянного приема аспирина перевешивает ту пользу, которую он может дать здоровому сердцу.

Когда лекарство все еще необходимо

Конечно, совсем списывать аспирин со счетов рано. Он остается средством "вторичной профилактики".

Его по-прежнему назначают тем, у кого проблемы с сосудами уже доказаны врачами:

Людям, перенесшим инфаркт или инсульт.

Пациентам со стабильной стенокардией.

Тем, у кого диагностирован атеросклероз (даже если он пока не беспокоит симптомами).

Но самое интересное, что даже в этих случаях у аспирина появился мощный конкурент.

Новый лидер: что работает эффективнее и безопаснее

Александр Мясников отмечает, что современные рекомендации меняются даже для пациентов с больным сердцем. Сейчас врачи все чаще отдают предпочтение другому препарату, который мешает тромбоцитам склеиваться.

Речь идет о Клопидогреле (известном также как Плавикс). По словам доктора, это средство считается:

Более эффективным. Более безопасным для организма.

Аспирин же теперь рассматривается скорее как разумная альтернатива Клопидогрелу, а не как препарат первого выбора.

Важно помнить: отменять или заменять препараты самостоятельно нельзя. Если вы годами принимали "таблетки для крови", обсудите эту информацию со своим лечащим врачом на ближайшем приеме.